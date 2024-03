Un estadounidense que ha ayudado a despejar 815,000 bombas de Vietnam

En una visita al antiguo campo de batalla de Khe Sanh, escenario de uno de los enfrentamientos más sangrientos de la Guerra de Vietnam, las únicas personas que Chuck Searcy encontró en el amplio campo desierto fueron dos niños que lo llevaron a un cohete sin explotar que yacía junto a una zanja.

Uno de los jóvenes extendió la mano para darle al bombardero una patada hasta que el Sr. Searcy gritó: “¡No, detente!”

“Fue mi primer encuentro con municiones sin explotar”, dijo el Sr. Searcy en referencia a ese momento en 1992. “No tenía idea de que dedicaría mi vida a sacarlas.”

No fue el primer encuentro del Sr. Searcy con Vietnam. Sirvió allí como soldado en 1968, el mismo año que la batalla de Khe Sanh, y salió desilusionado.

Como analista de inteligencia del Ejército de los EE. UU., tuvo acceso a toda una gama de información cruda, desde el conteo de cuerpos del enemigo hasta afirmaciones exageradas del progreso estadounidense.

“Llegamos a ver casi todo”, dijo en una entrevista reciente. “Y vi que a nuestros amigos en casa les estaban dando información que no solo era engañosa, sino mentiras deliberadas.”

“Eso nos impactó como hombres jóvenes inocentes,” agregó, “y comenzamos a sentir que el sistema estaba roto.”

Cuando terminó su año de servicio militar, el Sr. Searcy se encontraba dudando no solo de la guerra, sino también de su propio carácter.

“Realmente a veces me he preguntado si mi timidez o mi negativa a actuar y decir que esto estaba mal, si esto fue un fracaso moral de mi parte,” dijo. “Fue una preocupación que me hacía sentir que estaba fallando en un deber que tenía como estadounidense.”

Ese sentido de deber lo ha llevado a comprometer su vida para remediar una de las legados más mortales de la guerra: los millones de bombas y minas terrestres sin explotar que continúan matando y lesionando a personas cada año.

Ahora, con 79 años y viviendo en Hanói, el Sr. Searcy es quizás el veterano estadounidense más conocido entre los vietnamitas, a menudo dando entrevistas locales y haciendo declaraciones que subrayan sus opiniones contra la guerra, y ayudando a cambiar las políticas estadounidenses hacia un mayor compromiso con Vietnam.

“Chuck fue uno de los pioneros entre los veteranos en normalizar las relaciones entre los dos países,” dijo Hoang Nam, un funcionario de alto rango del gobierno en la provincia de Quang Tri que conoció al Sr. Searcy recién salido de la universidad.

Juntos, los dos hombres fundaron Proyecto Renovar, con sede en Quang Tri, que desde 2001 ha desplegado equipos de desminadores, enseñando a los niños en las escuelas cómo mantenerse seguros y proporcionando prótesis y capacitación laboral a las víctimas.

El Sr. Searcy dijo que a menudo le preguntan qué motiva su compromiso con el bienestar de la Vietnam posterior a la guerra.

No es culpa, dijo. Más bien, es un sentido de responsabilidad de tratar de remediar el daño que su país ha causado.

La frase que empatiza en particular es una directiva del Cuerpo de Marines que implica limpiar los casquillos de proyectiles de metal gastados en un campo de tiro: Policiando tu bronce.

El Sr. Searcy está, tanto figurativa como literalmente, policiando las municiones mortales que los estadounidenses dejaron atrás en todo Vietnam.

La provincia de Quang Tri, el sitio de Khe Sanh y en la frontera con la Ruta Ho Chi Minh, está justo debajo de la línea que dividía Vietnam del Sur y del Norte. Fue la región más bombardeada de Vietnam, según el Sr. Searcy.

“Fue inútil”, dijo. “Simplemente bombardearon y bombardearon y bombardearon hasta que no quedaron objetivos. Eso no tenía sentido.”

En total, casi ocho millones de toneladas de municiones fueron lanzadas en Vietnam de 1965 a 1975. Las bombas que no explotaron se convirtieron en minas terrestres de facto, que el gobierno vietnamita estima que han causado 100,000 muertes y lesiones desde el fin de la guerra.

Desde que el Proyecto Renovar comenzó su trabajo, en asociación con el Norwegian People’s Aid —una organización que opera operaciones de desminado en más de una docena de países— el número de incidentes en Quang Tri ha descendido de más de 70 por año a cero en 2019. Junto con los noruegos, Proyecto Renovar emplea a 180 desminadores.

El objetivo, dijo el Sr. Nam, el co-director de Renovar, es controlar el problema para que las personas puedan llevar sus vidas sin miedo. Pero todos los días, dijo el Sr. Searcy, sus desminadores reciben dos, tres o cuatro informes de municiones recién descubiertas.

En los últimos tres años, dos personas han muerto en Quang Tri: un hombre cavando un nuevo piso en su cocina y un niño que recogió y lanzó una bomba de racimo.

Además, las inundaciones anuales hacen que el suelo se mueva, lo que hace imposible declarar un área definitivamente despejada de municiones.

“Es imposible para una provincia o un país estar absolutamente libre de bombas”, dijo el Sr. Nam.

Una víctima, Ho Van Lai, de 34 años, ahora trabaja con Renovar, enseñando a los niños a identificar y evitar bombas sin explotar.

Él era un niño de 24 años cuando se encontró con una bomba de racimo al costado de la carretera. “Pensamos que eran juguetes con los que jugar”, dijo. “Tenía curiosidad. Comencé a golpearla con una piedra. No escuché la explosión, pero escuché a mis amigos gritar y me sentí caliente por dentro.”

Perdió ambas piernas por debajo de la rodilla, un brazo por encima del codo y la vista en un ojo.

Después de su año como analista de inteligencia del Ejército en Vietnam, el Sr. Searcy terminó su servicio militar en Alemania. Regresando a su hogar en Atenas, Georgia, en 1970, dijo: “Estaba enojado y confundido”.

Se inscribió en la Universidad de Georgia, donde obtuvo una licenciatura en ciencias políticas, se unió al grupo antibélico Vietnam Veterans Against the War y comenzó a expresar públicamente sus puntos de vista.

Su padre, que había combatido contra los alemanes y había sido encarcelado durante la Segunda Guerra Mundial, estaba furioso.

“No sabemos quién eres”, le dijeron sus padres. “¿Qué te pasó? ¿Te convirtieron en comunista?”

Pero como le ocurrió a muchos estadounidenses en esos años, las dudas de sus padres sobre la guerra aumentaron gradualmente y sus opiniones cambiaron.

“Tu madre y yo hemos estado hablando”, le dijo un día más tarde su padre. “Y llegamos a la conclusión de que la guerra es una cosa mala, que tenías razón y nosotros estábamos equivocados.”

Él y un colega fundaron un periódico semanal, The Athens Observer, y lo dirigieron por más de una década. Luego, el Sr. Searcy se involucró en la política, uniéndose a campañas políticas y trabajando como miembro del personal del Senado de los Estados Unidos.

En 1992, junto con un amigo del ejército, regresó a Vietnam “para ver cómo se veía el país en tiempos de paz”.

Pasaron un mes en la carretera y encontraron un país que aún sufría, aislado de la ayuda internacional por un embargo estadounidense y luchando en la pobreza bajo estricturas económicas comunistas doctrinarias.

“Nos quedamos asombrados por la cálida bienvenida del pueblo vietnamita, que parecía habernos perdonado por el terrible dolor y sufrimiento que causamos en la guerra”, escribió el Sr. Searcy en una reminiscencia publicada en The Vietnam Times en 2022. “Me di cuenta entonces de que quería regresar y encontrar alguna forma de ayudar a que el pueblo vietnamita se recuperara de la trágica guerra que había causado Estados Unidos.”

Su primera oportunidad de ayudar llegó en 1995 cuando la Fundación de Veteranos de Vietnam de América le pidió que estableciera un proyecto humanitario para ayudar a niños discapacitados, amputados y otros que habían quedado paralizados por la polio, la parálisis cerebral y otras enfermedades.

Cuando el Sr. Searcy escuchó cuántas personas seguían siendo asesinadas por bombas sin explotar, dijo: “Se me cayó la mandíbula”.

Esto se convirtió en su misión. Él y el grupo noruego fundaron Renovar con medio millón de dólares en capital inicial de donantes privados.

El Sr. Searcy se ha convertido en un integrante de la comunidad de expatriados de Hanói, una figura alta y delgada que habla el idioma y parece conocer a casi todo el mundo.

“Es incorregiblemente social”, escribió George Black, quien cuenta su historia en “El Largo Ajuste de Cuentas: Una Historia de Guerra, Paz y Redención en Vietnam”.

En 2003, al Sr. Searcy se le otorgó la Medalla Nacional de la Amistad de Vietnam, el mayor premio a un extranjero que ha contribuido al bienestar del país.

En las dos décadas de operación del Proyecto Renovar, Se han detonado o desactivado 815,000 bombas de todo tipo, dijo el Sr. Searcy: bombas aéreas, bombas de racimo, proyectiles de artillería, trampas explosivas, granadas y obuses.

“¡Imagínese eso! 815,000, “dijo. “¡Dios mío!”