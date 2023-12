Ucrania podría ser derrotada si no logra movilizar suficiente gente, según el coronel Yevhen Mezhevikin, Héroe de Ucrania y Comandante de la Fuerza Conjunta Adam.

Hablando en una entrevista con la BBC el 27 de diciembre, Mezhevikin dijo que Ucrania necesita más tropas.

“La falta de recursos de movilización, es decir, de personas, podría llevar a la derrota en esta guerra y a purgas posteriores a la guerra por parte del enemigo de todos los que se sienten ucranianos”, dijo Mezhevikin.

“Si podemos unir nuestros esfuerzos y crear una poderosa fuerza impulsora, como lo fue a principios de 2022, entonces la victoria sobre el enemigo llegará en un año.”

“Y luego, junto con la comunidad internacional, obligaremos a los rusos a reconstruir las ciudades y pueblos destruidos, la infraestructura y a pagar compensaciones por sus acciones criminales.”

Mezhevikin dijo que comprende el miedo del público a una nueva ola de movilización y enfatizó que la confianza pública es más crucial que nunca.

“La falta de confianza en el gobierno no debería convertirse en la palanca principal para tomar esta decisión”, dijo Mezhevikin.

El gabinete de ministros presentó un proyecto de ley anunciado previamente sobre la mejora de ciertos problemas de movilización, registro militar y servicio militar al parlamento ucraniano el 25 de diciembre

Propone cambiar la edad de reclutamiento de 27 a 25 años, abolir el servicio de reclutamiento y apoyar la entrega de avisos de reclutamiento por correo electrónico.

