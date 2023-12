Ukrzaliznytsia presenta el primer vagón de grano de doble calibre de su tipo para aumentar las exportaciones a Europa.

La empresa Ukrzaliznytsia (UZ) ha presentado un vagón de ferrocarril versátil y único de diseño propio, el primero capaz de hacer una transición perfecta entre las vías de 1520 mm de Ucrania y la norma estándar europea de 1435 mm, anunció la empresa estatal de transporte ferroviario en Telegram el 15 de diciembre.

La mayoría de los componentes y materiales son de producción nacional.

Lea también: Cómo Ukrzaliznytsia y los fabricantes de ropa de cama discutieron nuevos contratos — Informe de NV

“Para aumentar las exportaciones, no solo debemos construir infraestructura fronteriza, sino también mejorar la cantidad y calidad del material rodante”, dijo Yevhen Liashchenko, presidente de la junta directiva de UZ.

“Por primera vez en la historia de Ucrania, se fabricó un transportador de granos en las instalaciones de producción de Ukrzaliznytsia, que está adaptado al máximo para el transporte de mercancías a través del territorio de Ucrania y la norma de 1435 mm de la Unión Europea. Se tienen en cuenta todos los requisitos, características y dimensiones de la infraestructura. Planeamos poner en producción en masa este tipo de vagones en el futuro.”

Lea también:

El nuevo modelo de vagón tolva para granos 19-8005-U está diseñado para el transporte de granos y otros cargamentos a granel de alimentos. Su capacidad de carga es de 70 toneladas; el volumen del cuerpo es de 104 metros cúbicos; el vagón tiene cinco escotillas de carga y seis escotillas de descarga; su velocidad de diseño es de 120 km/h.

Ukrzaliznytsia llevará a cabo tres subastas del 18 al 23 de diciembre para distribuir vagones para granos de su propia flota de vehículos para satisfacer la demanda de los transportistas.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyanos con una donación única, o conviértete en un Patrocinador!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine