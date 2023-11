Ucrania utiliza drones para destruir depósito de municiones rusas en Nova Kakhovka ocupada en un video incendiario.

Ukrainian kamikaze drones destroy Russian ammunition depot

Un depósito de municiones ruso, varios camiones y otro equipo militar fueron destruidos por drones kamikaze ucranianos en Nova Kakhovka, Óblast de Kherson, temporalmente ocupada, informó en Facebook la 13ª Dirección de Contrainteligencia Militar del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).

Compartieron un espectacular video de la detonación de municiones después de un ataque al edificio donde los invasores habían instalado su arsenal.

Según dijeron, “Nuestros soldados practicaron con drones kamikaze en objetivos enemigos y crearon una espectacular exhibición de fuegos artificiales. Ahora, en esta área, los invasores rusos tienen menos municiones para disparar a nuestros defensores, así como camiones para transportarla.”

Lee el artículo original en The New Voice of Ukraine