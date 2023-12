Ucrania reclama impresionante triplete Ucrania reclama un impresionante triplete

La Fuerza Aérea Ucraniana reclama haber derribado tres aviones bombarderos medianos Su-34 rusos sobre las líneas del frente en el sur de Ucrania el 22 de diciembre. Si esto es cierto, lo más probable es que los rusos se hayan vuelto demasiado arrogantes o desesperados y hayan enviado estos valiosos activos a un espacio aéreo peligroso. Rusia mantiene sus activos de la fuerza aérea cercanos, rara vez arriesgándolos, y por lo tanto sentirá la pérdida de tres bombarderos de manera bastante intensa.

Si el Su-34 dispara muchas de las bombas planeadoras que devastan ciudades ucranianas, derribar tres de estos aviones probablemente haya salvado cientos de vidas. Además, podría obligar a Rusia a ser más cuidadosa con sus aviones restantes.

La Fuerza Aérea Rusa protegió sus activos durante la mayor parte de 2022-2023. Sus aviones tuvieron un papel importante en la invasión inicial (sin contar la eliminación de las defensas aéreas de Ucrania, cabe señalar), pero desaparecieron en gran parte después de sufrir algunas pérdidas importantes. Aunque las pérdidas dolieron, no se compararon con la disminución de las misiones aéreas de los aviones.

En cambio, Rusia cambió a utilizar sus helicópteros, que podían ocultarse con mayor facilidad debajo de las evolucionadas defensas aéreas ucranianas. Los helicópteros infligieron un gran daño a las fuerzas ucranianas, especialmente con ataques de cohetes de largo alcance e inexactos. Los videos de los helicópteros rusos y ucranianos llevando a cabo los ataques se volvieron virales. Admitámoslo, eran bastante entretenidos (para todos excepto para los soldados en el suelo que los recibían).

Pero, por supuesto, Ucrania también mejoró en la tarea de derribar los helicópteros. Y luego Ucrania adquirió varios Sistemas de Misiles Tácticos del Ejército. Los misiles son lanzados desde lanzadores HIMARS, pero tienen un alcance máximo mucho mayor que los HIMARS regulares. América transfirió los misiles en secreto, y Ucrania los puso a prueba de manera sorprendente.

En su primer ataque con los ATACMS, Ucrania destruyó las defensas aéreas y los helicópteros en Berdyansk y Luhansk. Eso obligó a Rusia a retroceder con muchos helicópteros aún más lejos del frente. Y con Ucrania mejorando en la tarea de derribar los helicópteros en tierra y en el aire, Rusia volvió a los aviones.

BREAKING:

Ukraine has received cluster munition ATACMS

They used them to strike airfields in Berdyansk and Luhansk yesterday.

This video shows several Russian helicopters on fire in Berdyansk. Huge news pic.twitter.com/ItNGpgxRHg

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 17, 2023