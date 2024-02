Ucrania, la zona de amortiguamiento que detiene el avance ruso.

El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, declaró el 11 de febrero durante una discusión con el ex canciller austriaco Wolfgang Schüssel, parte del proyecto mediático European Voices, que Ucrania necesita funcionar como una zona neutral de amortiguación entre Rusia, la Unión Europea y la OTAN para evitar una mayor agresión rusa.

Orbán señaló la posición geográfica crítica de Ucrania. “La ubicación de Ucrania entre Rusia y Occidente es un hecho”, dijo Orbán. “Idealmente, actuaría como un buffer neutral con garantías de seguridad para evitar perder más territorio ante Rusia, que nunca permitirá el ingreso de Ucrania a la UE o la OTAN”.

Recordó que tanto Ucrania como Georgia tuvieron la oportunidad de unirse a la UE y la OTAN en 2008, pero el creciente poder de Rusia ha obstaculizado cualquier membresía potencial desde entonces. Orbán respondió a la opinión de Schüssel de que un alto el fuego podría verse como una derrota para Ucrania sugiriendo que la verdadera pérdida serían más concesiones territoriales sin llegar a un acuerdo.

Orbán minimizó la amenaza de un ataque ruso a los miembros de la OTAN, afirmando que la fuerza de la OTAN supera con creces la de Rusia y, por lo tanto, no hay peligro inmediato para Europa. Él cree que el problema con Rusia no se trata de confianza, sino de demostrar fuerza para asegurar el mutuo respeto de intereses.

“Nosotros, los europeos, no somos lo suficientemente fuertes como para que los rusos tomen en serio nuestros intereses”, afirmó Orbán. “Es un equilibrio de poder. Es guerra. Debemos demostrar fuerza y comunicar claramente a los rusos: tenemos nuestros intereses, ellos tienen los suyos, en base a los cuales podemos negociar algo”.

Orbán ha enfrentado críticas por ecoear posiciones rusas y dudar en apoyar a Ucrania contra las hostilidades rusas, incluso refiriéndose a las acciones de Rusia en Ucrania como “operación militar” durante una llamada con Vladimir Putin en octubre de 2023.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine