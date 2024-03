¡Ucrania destruyó 13 aviones militares rusos en 2 semanas! ¿Cómo lo logró?

Ucrania informó el derribo de 13 aviones de guerra rusos en las últimas dos semanas, entre las mayores pérdidas de la Fuerza Aérea Rusa desde los primeros días de la invasión a gran escala.

Esta lista incluye 10 cazabombarderos Su-34, dos aviones de combate Su-35 y un avión espía militar A-50 más raro. Otro avión A-50 fue derribado un mes antes. Los últimos tres Su-34 fueron supuestamente destruidos en un solo día el 29 de febrero sobre el este de Ucrania.

La rápida destrucción de aeronaves se produce en medio de los intentos de Rusia por avanzar en el campo de batalla después de la retirada de las tropas ucranianas de Avdiivka y tres aldeas en la región de Donetsk, además de la escasez de municiones ampliamente mencionada en Ucrania.

Las pérdidas totales de Rusia durante la guerra a gran escala ascienden a aproximadamente 670 unidades de aeronaves, 345 aviones y 325 helicópteros, según el Estado Mayor de Ucrania. La mayoría de los aviones fueron derribados en los primeros días de la guerra a gran escala.

El comandante de la rama de la Fuerza Aérea, el teniente general Mykola Oleschuk, dijo el 27 de febrero que Rusia debería comenzar a pensar en disminuir el número de salidas.

Pero ¿qué llevó al repentino aumento en febrero en los ataques exitosos de Ucrania?

‘Nuevas herramientas’ de Ucrania

En los recientes ataques más agresivos contra las tropas ucranianas en el este, las fuerzas rusas “han superado el miedo” de utilizar aviones directamente sobre el campo de batalla, escribió el Centro de Estrategias de Defensa de Ucrania en uno de sus últimos resúmenes.

Esto ayudó a las tropas rusas pero resultó en la pérdida de aviación.

Las bombas aéreas guiadas, que Rusia regularmente lanza desde los aviones Su-34 y Su-35 para atacar asentamientos en primera línea, siguen siendo uno de sus armas que Ucrania aún no puede contrarrestar.

Yuriy Ihnat, portavoz de la Fuerza Aérea, dijo en televisión nacional el 29 de febrero que en estos días, cientos de esas bombas han sido lanzadas a posiciones ucranianas en el sector de Avdiivka.

“Para soltar una bomba, Rusia necesita una distancia de menos de 100 kilómetros, esto es de 30 a 40 kilómetros, a veces incluso más cerca. Todo depende de la modificación de la bomba, la distancia de vuelo, la altitud de la aeronave”, dijo Oleksandr Kovalenko, analista militar y cofundador del proyecto Information Resistance, al Kyiv Independent.

Ucrania ahora tiene “herramientas” para destruir aviones “a distancias bastante largas”, dijo Ihnat al Kyiv Independent, explicando el aumento reciente.

“Ucrania tiene más medios para alcanzar al enemigo. Y es muy importante proporcionar a Ucrania más sistemas y municiones (para esas herramientas) -misiles guiados antiaéreos. Se producen lentamente y tenemos un gasto serio”, agregó el portavoz de la Fuerza Aérea.

Justin Bronk, investigador principal del Royal United Services Institute (RUSI) con sede en el Reino Unido, dijo a la BBC que las recientes pérdidas de Rusia en aviación pueden deberse al hecho de que “Ucrania está siendo más agresiva arriesgando lanzadores Patriot cerca de las líneas del frente”.

Las Fuerzas Aéreas de Ucrania no comentan tales afirmaciones, y se desconoce qué tipo de armas utilizó el ejército ucraniano para la destrucción rápida de la aviación rusa.

Ucrania cuenta con un sistema de defensa aérea en capas: los sistemas de rango medio incluyen IRIS-T, NASAMS, y los de largo alcance -Patriot, SAMP/T, y S-300.

Principalmente, estos sistemas se utilizan para repeler los ataques regulares de misiles de Rusia en toda Ucrania y pueden ser trasladados más cerca de la frontera o la línea del frente después de una decisión del liderazgo militar.

En mayo de 2023, el sistema de defensa aérea Patriot destruyó de inmediato hasta cinco unidades de aeronaves sobre la región de Bryansk, en Rusia- aviones Su-34 y Su-35, dos raros helicópteros Mi-8MTPR-1 y un helicóptero Mi-8, confirmaron las Fuerzas Aéreas, llamándolo “una operación brillante.”

Nueva pérdida de А-50

El golpe más preciado de Ucrania fue el avión espía A-50 que fue destruido el 23 de febrero sobre el territorio de Rusia, cerca de la ciudad de Yeysk, a unos 200 kilómetros de la línea del frente.

Según reportó Ukrainska Pravda el 23 de febrero, los soldados ucranianos podrían haberlo derribado utilizando el sistema de defensa aérea soviético S-200, citando una fuente anónima de la agencia de inteligencia militar de Ucrania.

Anteriormente, Rusia afirmó que Ucrania había utilizado supuestamente sistemas antiaéreos S-200 revitalizados, que Ucrania retiró del servicio en 2013.

Las autoridades y militares ucranianos no han confirmado oficialmente la posible modernización y uso del S-200.

“La retirada (del uso del S-200) no significa su destrucción o eliminación, por lo que todo puede ser posible,” dijo Kovalenko comentando sobre los rumores.

En enero, Ucrania supuestamente derribó el primer A-50 sobre el Mar de Azov y dañó un avión Ilyushin Il-22 que opera como puesto de mando aéreo junto con él.

La destrucción de dos A-50 en 2024 le costó a Rusia unos $700 millones, mientras que el número total de tales aeronaves se redujo a seis, según el Jefe de Inteligencia Militar de Ucrania, Kyrylo Budanov.

Los expertos dicen que es demasiado pronto para vincular el reciente aumento de las pérdidas de aeronaves al derribo del A-50, que proporciona varias funciones críticas para la Fuerza Aérea de Rusia, como detectar sistemas de defensa aérea, misiles guiados y coordinar objetivos para los aviones de combate rusos.

“El número de A-50 que le quedan a Rusia es suficiente para cubrir el espacio aéreo las 24 horas del día y llevar a cabo actividades de reconocimiento,” dijo Kovalenko al Kyiv Independent.

“La sutileza es la distancia a la que debes estar. La información de inteligencia depende de esto.”

Después de la destrucción del segundo A-50, Rusia no ha utilizado estos aviones durante varios días. El portavoz de la Fuerza Aérea, Ihnat, cree que esto podría haber ayudado a Ucrania a derribar aviones rusos a una distancia más larga.

‘Círculo cerrado’

La destrucción de numerosas aeronaves en las últimas dos semanas ha ayudado a alejar a los aviones rusos de la línea del frente y disminuir la intensidad del uso de bombas aéreas, dijo Ihnat.

“Rusia se da cuenta de que tenemos algo para destruirlos. Por lo tanto, después de la destrucción de tantas aeronaves, serán menos agresivos,” dijo al Kyiv Independent.

Al mismo tiempo, dijo, Rusia aún tiene suficientes aviones en su arsenal para la guerra, y el problema es la cantidad de armas: bombas y misiles.

Un oficial de prensa del ejército ucraniano junto a los restos de un avión de ataque aéreo ruso Su-34 en un punto de recolección de vehículos blindados rusos destruidos en una planta de alimento para animales en la ciudad recientemente recuperada de Lyman en la región de Donetsk, el 5 de octubre de 2022, en medio de la invasión rusa a Ucrania. (Yasuyoshi Chiba/AFP via Getty Images)

Kovalenko llama al Su-34 el “principal avión de combate de trabajo” de Rusia para ataques con bombas guiadas en las áreas fortificadas del ejército ucraniano y las líneas de defensa.

“Ellos (Rusia) entienden que cada vuelo del Su-34 es arriesgado y podría terminar en un derribo. Por otro lado, no pueden hacer nada si no los usan, ya que solo pueden atacar con ellos. Para Rusia, no hay alternativa. Vuela y muere.”

Hemos estado trabajando arduamente para brindarte noticias independientes y provenientes localmente de Ucrania. Considera apoyar al Kyiv Independent.