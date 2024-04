Tronox informa de ingresos y EBITDA del primer trimestre superiores a lo esperado

STAMFORD, Conn. – Tronox Holdings plc (NYSE: TROX), líder global en la producción de pigmento de dióxido de titanio, anunció resultados financieros preliminares para el primer trimestre de 2024, revelando un aumento en los ingresos y el EBITDA ajustado más altos de lo anticipado.

La compañía espera reportar ingresos de $774 millones para el trimestre, lo que representa un aumento del 9% con respecto al año anterior y un aumento del 13% con respecto al trimestre anterior. A pesar de proyectar una pérdida neta de $9 millones, Tronox anticipa un EBITDA ajustado de $131 millones, superando el rango de orientación de $100 a $120 millones con un margen de EBITDA estimado en alrededor del 17%.

El CEO John D. Romano atribuyó el sólido desempeño a una robusta recuperación del mercado, con una demanda de dióxido de titanio (TiO2) y circonio que supera las expectativas. Los volúmenes de TiO2 aumentaron aproximadamente un 18% respecto al último trimestre, mientras que los volúmenes de circonio aumentaron alrededor del 54% en el mismo período. Romano citó una mejor absorción de la producción y la ausencia de cargos no recurrentes como factores que contribuyen a tendencias favorables en costos.

Se espera que los ingresos por TiO2 alcancen los $605 millones, un aumento del 8% con respecto al año anterior, impulsado por el crecimiento de volumen. Sin embargo, esto fue parcialmente compensado por una disminución del 10% en los precios de venta promedio incluyendo la mezcla. Se pronostica que los ingresos por circonio sean de $88 millones, un aumento del 22% respecto al año anterior debido a un aumento del 43% en los volúmenes, a pesar de una caída del 21% en los precios de venta promedio. Se espera que los otros ingresos por producto aumenten un 7% interanual a $81 millones.

Los resultados preliminares de Tronox están sujetos a finalización, con todos los detalles financieros a ser discutidos en una conferencia web programada para el jueves 2 de mayo de 2024.

El desempeño de la compañía refleja su posición como operador de un portafolio integrado verticalmente en la industria de dióxido de titanio. La información de este informe se basa en un comunicado de prensa.

InvestingPro Insights

A medida que Tronox Holdings plc (NYSE: TROX) continúa navegando el mercado dinámico de la producción de pigmento de dióxido de titanio, los recientes resultados financieros preliminares para el primer trimestre de 2024 han captado la atención de los inversionistas.

Con un aumento reportado en los ingresos y un EBITDA ajustado más alto de lo anticipado, la salud financiera y las perspectivas futuras de la compañía son un foco para los stakeholders. Aquí hay algunas ideas clave de InvestingPro que pueden proporcionar una comprensión más profunda de la posición de Tronox:

La capitalización de mercado de Tronox es de aproximadamente $2.56 mil millones, reflejando su presencia significativa en la industria. A pesar de los desafíos de operar con una deuda importante, según indica un consejo de InvestingPro, se espera que los ingresos netos de la compañía crezcan este año. Esto es una señal alentadora para los inversionistas que pueden estar evaluando el potencial de crecimiento de la compañía en comparación con sus obligaciones financieras.

Las acciones de la compañía han sido reconocidas por su volatilidad, otro consejo de InvestingPro, que podría ser de interés para los inversionistas que buscan oportunidades comerciales dinámicas. Además, Tronox tiene un historial notable de mantener pagos de dividendos durante 13 años consecutivos, con un rendimiento de dividendos actual del 3.09%, lo que puede resultar atractivo para los inversionistas centrados en ingresos.

Desde una perspectiva de valoración, el índice P/E de Tronox es actualmente negativo en -12.61, reflejando la pérdida neta proyectada en el informe de ganancias reciente. Aun así, los analistas predicen que la compañía volverá a la rentabilidad este año, lo que podría llevar a una reevaluación de los múltiplos de valoración de la compañía. El índice PEG, que se encuentra en un bajo 0.08, sugiere que el mercado puede estar subvalorando las perspectivas de crecimiento de la compañía.

