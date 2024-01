Tres misiles rusos derribados sobre las provincias de Khmelnytsky y Dnipropetrovsk.

Tres misiles fueron derribados sobre las regiones de Khmelnytsky y Dnipropetrovsk durante el masivo ataque matutino de Rusia a Ucrania, informaron las administraciones militares regionales en Telegram el 13 de enero.

El tipo de misil derribado en la región de Khmelnytsky no fue especificado. No se reportaron daños críticos a infraestructuras ni víctimas civiles.

“Ahora dos misiles enemigos son chatarra”, dijo Serhiy Lysak, gobernador regional de Dnipropetrovsk.

Rusia lanzó misiles de crucero desde seis bombarderos Tu-95MS sobre el Mar Caspio temprano el 13 de enero, desencadenando alertas de incursiones aéreas en toda Ucrania. El enemigo también desplegó aviones de combate MiG-31K, que dispararon varios misiles balísticos Kinzhal.

Se informaron explosiones en Dnipro, Chernihiv, Kropyvnytsky y Kremenchuk.

En Kremenchuk, un misil sin explotar cayó en un patio privado, según Filip Pronin, jefe de la administración militar de la región de Poltava.

