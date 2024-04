Las imágenes de satélite muestran que el vital embalse de Al Massira está disminuyendo.

Morocco’s second-largest reservoir is drying up, affecting major cities and agricultural irrigation, as shown in satellite images analysed by the BBC.

El embalse de Al Massira, que se encuentra a medio camino entre Casablanca y Marrakech, contiene solo el 3% de la cantidad promedio de agua que había nueve años atrás, según muestran las cifras.

Seis años consecutivos de sequía y el cambio climático, que provoca temperaturas récord y más evaporación, han amenazado el suministro de agua en toda la nación del norte de África y han impactado a la agricultura y la economía en general.

Las imágenes satelitales analizadas por la BBC fueron tomadas en el mismo mes, marzo, a lo largo de los años sucesivos desde 2018 hasta 2024.

Mostraron una marcada transformación en el paisaje, con áreas que normalmente son verdes secándose y volviéndose beige.

Las imágenes también “claramente muestran un cambio rápido en la superficie del embalse”, dijo el Prof. Brian Thomas, un hidrogeólogo que ha analizado imágenes satelitales para la NASA.

El aspecto del agua también ha cambiado, indicando modificaciones en el uso de la tierra y el flujo del río que alimenta el embalse.

Pero el impacto de la sequía no se limita al área alrededor de Al Massira – se extiende por todo el país.

La agricultura representa casi el 90% del consumo de agua en Marruecos, según datos del Banco Mundial de 2020, y los agricultores han estado sufriendo las consecuencias.

“La sequía más difícil que hemos experimentado en la historia es este año. Para mí, el año agrícola actual está perdido”, dijo Abdelmajid El Wardi, un agricultor que cultiva algodón y trigo, y cría ovejas y cabras en su tierra al este de Ain Aouda, cerca de Rabat.

Sus ovejas tuvieron partos aún nacidos a causa de la falta de agua y alimentos disponibles durante la sequía. Incluso los pozos cercanos alimentados por aguas subterráneas apenas tenían agua.

El agricultor se vio obligado a vender ovejas y recurrir a préstamos agrícolas para mantenerse a sí mismo y a su familia.

Las recientes lluvias han dado un respiro a corto plazo, pero no son suficientes para contrarrestar los años consecutivos de sequía.

Además del impacto en la agricultura, la escasez también ha afectado a los famosos hammams del país, que han sido ordenados a cerrar tres días a la semana para ahorrar agua en ciudades clave.

Las autoridades han lanzado una campaña nacional para fomentar el ahorro de agua.

En enero, el rey Mohammed VI presidió una reunión sobre la situación del agua en todo el país, donde el Ministro del Agua, Nizar Baraka, dijo que hubo una alarmante disminución del 70% en las lluvias entre septiembre de 2023 y mediados de enero en comparación con el promedio.

El rey instó a los ministros a redoblar esfuerzos para garantizar el suministro de agua potable a todas las regiones.

Para aliviar la situación, el país está invirtiendo más en plantas desalinizadoras de agua de mar. Pero estas instalaciones requieren una gran cantidad de energía y pueden expulsar agua salada concentrada y productos químicos tóxicos de nuevo al mar, dañinos para el medio ambiente.

El embalse de Al Massira ha sido particularmente afectado por la falta de lluvias y el cambio climático, según el ministerio del agua.

Continuó suministrando agua a ciudades como Casablanca y Marrakech, la capital turística del país, pero su uso para la irrigación por parte de las granjas ha estado suspendido desde 2021, según el ministerio del agua dijo a la BBC.

El embalse se encuentra en el río Oum Er-Rbia, el segundo más largo de Marruecos, el cual ha experimentado una reducción significativa en el flujo que se puede rastrear hasta su fuente en las montañas del Atlas Medio.

Prof. Abdelfattah Benkaddour, un experto de la Universidad Cadi Ayyad de Marrakech, dijo que todos los recursos de agua que fluyen hacia el río están “disminuyendo”, y muchas fuentes que lo alimentan han desaparecido.

Las altas áreas en la cordillera tampoco han visto las nevadas habituales, que cuando se derriten, abastecen el río, dijo el analista ambiental Prof. Abba El Hassan.

La situación ha sido agravada por la evaporación que aumenta a medida que sube el calor. El año pasado, Marruecos registró su temperatura más alta de la historia de 50.4C el 11 de agosto.

Todo esto significa que los sistemas de agua dulce en Marruecos están “cruzando umbrales” que nunca se habían visto antes, dijo el Dr. William Fletcher, geógrafo de la Universidad de Manchester en el Reino Unido.

Sus investigaciones han mostrado cuán sensible es Marruecos al cambio climático. Los registros de polen indican que los cedros del Atlas, que han sobrevivido en Marruecos desde “al menos la última era de hielo”, ahora están en riesgo de extinción local, según el Dr. Fletcher.

Proyecciones a largo plazo indican que Marruecos tendrá que seguir adaptándose a sequías más frecuentes.

“Es importante reconocer que siempre ha habido sequías en Marruecos a lo largo de la historia, pero el cambio climático global está aumentando la frecuencia e intensidad de las sequías… y eso continuará durante este siglo.”

