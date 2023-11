Tras la lista de los mejores libros de Book Review Detrás de la lista de los mejores libros de Book Review

Durante la semana pasada, The New York Times Book Review publicó su lista de los 100 libros notables de 2023. El martes, se nombrarán algunos de esos títulos como los 10 mejores libros del año. La lista es un secreto muy bien guardado, resultado de muchos meses de apasionados debates a puerta cerrada dirigidos por Gilbert Cruz, el editor del Book Review, y Tina Jordan, su subalterna.

Debido a que no soporto estar cerca de un secreto del que no soy parte, he tratado con toda naturalidad, algunos dirían de manera sutil y deslumbrante, sacar a Gilbert y Tina para que me cuenten los cinco libros de ficción y los cinco libros de no ficción que su equipo ha elegido. No es fácil atrapar a estos dos, y quién puede culparlos por mantener en secreto el fruto de su arduo trabajo. El proceso de nominación comienza en octubre del año anterior, cuando los editores de la Reseña comienzan a leer los libros programados para publicarse en enero del año siguiente. En marzo, el personal comienza a reunirse mensualmente para discutir posibles títulos. Los libros discutidos en estas reuniones deben ser nominados por un miembro del personal y al menos otros dos miembros deben apoyar esa nominación. Gilbert dijo: “Lo que estás tratando de hacer en esa etapa temprana es nominar libros, pero también descartar libros y mantener los más fuertes para que sigan avanzando en el proceso”.

Las reuniones aumentan a una vez por semana cuando llega el otoño. A veces, las discusiones duran hasta dos horas. Otras veces, todos en la sala parecen ponerse de acuerdo rápidamente en que el libro que se está discutiendo, lo incluirán o no en la lista. Communicated by original copy.

