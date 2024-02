Todos los iPhones y iPads que podrían recibir iOS18 & iPadOS 18

iOS 18 y iPadOS 18, las próximas grandes actualizaciones de software para teléfonos y iPads, están llegando pronto. Recientemente nos enteramos de rumores de que iOS 18 podría traer una renovación de diseño, así como algunas nuevas funciones de inteligencia artificial. iPadOS 18 también podría tener algunos aspectos similares, pero si te estás preguntando si tu teléfono o tableta Apple favoritos podrían recibir el último software de Apple, no te preocupes.

Una publicación eliminada en X, la plataforma anteriormente conocida como Twitter, reveló qué dispositivos iPhone y iPad podrían recibir el último software de Apple. La filtración fue descubierta por MacRumors y se cree que es confiable, así que estamos aquí para resaltar todos los iPhones y iPads que creemos podrían ser compatibles con iOS 18 y iPadOS 18.

Los iPhones de los que se rumorea que recibirán iOS 18 van desde el iPhone SE de segunda y tercera generación, hasta el iPhone 15. Por supuesto, un nuevo iPhone 16 también vendrá con iOS 18 preinstalado. Por lo general, estos son los mismos iPhones que funcionaron con iOS 17, así que la lista no debería ser demasiado sorprendente. Los teléfonos más nuevos de Apple suelen recibir un máximo de siete años de actualizaciones de software compatibles. Aquí está la lista completa que esperamos ver, pero incluso si tu iPhone es compatible, debes tener en cuenta que algunas funciones de iOS 18 podrían no funcionar en tu teléfono, dependiendo del hardware como la pantalla, o el chip debajo del capó. Actualizaremos esta lista con más detalles sólidos cuando los tengamos.

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2nd generation)

iPhone SE (3rd generation)

En el lado de los iPads, las cosas son un poco más dramáticas y algunos iPads más antiguos no serán compatibles con iPadOS 18. Según la filtración, iPadOS 18 será incompatible con iPads que cuenten con el chip A10X Fusion. Con eso en mente, el iPad Pro de 10.5 pulgadas de primera generación y el iPad Pro de 12.9 pulgadas de segunda generación, ambos de 2017, no recibirán iPadOS 18. Los iPads que tienen el chip A10 fusion también podrían no ser compatibles con iPadOS 18, lo que significa que todos los iPads de sexta y séptima generación no recibirán el nuevo software. Considerando que iPadOS ahora es mucho más poderoso y se está acercando a ser un reemplazo de laptop con funciones como Stage Manager y soporte para pantallas externas, eso no es demasiado sorprendente.

Todos los modelos de iPad Pro desde 2018 a la actualidad

Todos los modelos de iPad Air desde 2019 a la actualidad

Todos los modelos de iPad Mini desde 2019 a la actualidad

Todos los modelos de iPad desde 2020 a la actualidad

Todavía faltan unos meses para el momento en el que Apple suele anunciar las primeras versiones de sus actualizaciones de software. Eso suele ocurrir en junio, en la WWDC, la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple. Los desarrolladores podrán probar iOS 18 y iPadOS 18 primero, y luego el público en general a través del Programa de Software Beta de Apple. Puedes esperar que iOS 18 e iPadOS 18 sean lanzados en septiembre también. Estaremos aquí hasta entonces con todos los últimos rumores y noticias.