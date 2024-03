The Kenyan police will address the gang violence in Haiti.La policía de Kenia abordará la violencia de pandillas en Haití.

Alrededor de 1,000 oficiales de policía kenianos están listos para ser desplegados en Haití en un intento por combatir la violenta violencia de pandillas.

El año pasado, Kenia se ofreció como voluntaria para liderar una fuerza de seguridad multinacional en la atribulada nación del Caribe.

Sin embargo, en enero, la Corte Suprema bloqueó el plan, dictaminando que el gobierno no tenía la autoridad para desplegar policías en otros países sin un acuerdo.

También determinó que el Consejo de Seguridad Nacional carece de la autoridad legal para enviar policías fuera de Kenia.

El jueves, el primer ministro de Haití llegó al estado del este de África para salvar el plan.

En enero, un enviado de la ONU dijo que la violencia de pandillas en Haití había alcanzado “un punto crítico”, con casi 5,000 muertos reportados el año pasado, más del doble del número registrado en 2022. Mientras que solo en ese mes, más de 1,100 personas fueron asesinadas, heridas o secuestradas.

En un comunicado el viernes, el presidente de Kenia, William Ruto, dijo que él y el primer ministro de Haití, Ariel Henry, habían firmado un acuerdo y discutieron los próximos pasos para permitir la aceleración del despliegue.

Junto con los oficiales kenianos, las Bahamas han comprometido 150 efectivos. Jamaica y el estado de Antigua y Barbuda han dicho que están dispuestos a ayudar, mientras que Estados Unidos ha prometido £158 millones ($200 millones) para apoyar el despliegue.

A principios de esta semana, Benín ofreció 2,000 tropas.

Sin embargo, muchos kenianos se oponen al despliegue, argumentando que primero se deben abordar los desafíos de seguridad en casa.

El político de la oposición Ekuru Aukot, quien presentó la petición inicial contra el despliegue, dijo a la agencia de noticias AFP el viernes que presentaría un caso “por desacato al tribunal”.

Haití es la nación más pobre del hemisferio occidental y la violencia de pandillas ha aumentado tras el asesinato en 2021 del ex presidente Jovenel Moïse. Nadie ha reemplazado al Sr. Moïse y no se han celebrado elecciones desde 2016.

Bajo un acuerdo político concluido después del asesinato del Sr. Moïse, se suponía que Haití celebraría elecciones y el no electo Sr. Henry cedería el poder para el 7 de febrero, pero eso no sucedió.

No solo el país ha sido sumido en una amplia agitación civil y política, sino que con grandes extensiones bajo el control de las pandillas, la economía y el sistema de salud pública de Haití también están hechos jirones.

En las últimas semanas, miles de personas han salido a las calles para exigir que el Sr. Henry renuncie después de que se negara a hacerlo según lo programado.

Desde que abandonó el país para ir a Kenia, la violencia en Port-au-Prince ha escalado aún más, con el destacado líder de pandillas Jimmy Chérizier (apodado ‘Barbecue’) declarando un ataque coordinado por grupos armados para destituir al primer ministro.

“Todos nosotros, los grupos armados en las ciudades provinciales y los grupos armados en la capital, estamos unidos hoy”, dijo el ex oficial de policía, al que se atribuyen numerosas masacres en Port-au-Prince, en un video publicado en redes sociales antes de que comenzaran los ataques.

“El país está en una situación que ya no puede manejar. El país no está gobernado, no hay líder, la población sufre de hambruna, la gente no puede salir debido a la inseguridad.

“La población está cansada, no puede más.”

“El primer objetivo de nuestra lucha es asegurar que el gobierno de Ariel Henry no permanezca en el poder de ninguna manera”.

La ola de tiroteos y pánico público en la capital ha dejado cuatro policías muertos y cinco heridos.

Informes indican que el aeropuerto ha sido atacado, múltiples aerolíneas han cancelado vuelos y que estudiantes universitarios fueron brevemente tomados como rehenes, uno de ellos resultó herido de bala.