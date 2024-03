Testigos describen miedo y privación en hospital asediado en Gaza.

Una semana después de que el ejército de Israel comenzara una redada en el hospital más grande de la Franja de Gaza, Al-Shifa, una imagen del asalto sostenido al complejo y su vecindario circundante emerge en fragmentos.

Los residentes cercanos describieron un sonido diario implacable de disparos, bombardeos aéreos y explosiones. Un cirujano habló de médicos y pacientes acorralados en la sala de emergencias mientras las fuerzas israelíes tomaban el control del complejo en el exterior. Una adolescente palestina que pasó cuatro días refugiada en el hospital describió los cuerpos que vio amontonados afuera de la entrada.

“Habían colocado los cuerpos a un lado y les habían arrojado mantas encima”, dijo Alaa Abu Al-Kaaf, de 18 años, quien dijo que ella y su familia estuvieron en Al-Shifa durante días antes de irse el jueves. No estaba claro de inmediato cuándo ni cómo los cuerpos fueron llevados allí.

Entrevistas con otros testigos en el hospital, residentes en o cerca de la instalación y las autoridades gazatíes en los últimos días, así como con otros que han salido del complejo en la última semana, describieron una situación de miedo y privación, interrogatorios y detenciones de hombres palestinos por parte de las fuerzas israelíes, y una falta persistente de comida y agua.

El asalto a Al-Shifa, una de las redadas hospitalarias más largas de Israel en la guerra de Gaza, comenzó el lunes con tanques, excavadoras y ataques aéreos. El ejército dijo que estaba dirigido a altos funcionarios de Hamás, el grupo armado que lideró un ataque al sur de Israel el 7 de octubre. Israel comenzó una guerra en Gaza en respuesta a ese ataque, con intensos bombardeos aéreos y una ofensiva terrestre.

Una semana después de que comenzara la redada en Al-Shifa, las comunicaciones con quienes viven en y alrededor del extenso complejo hospitalario han sido casi completamente interrumpidas. Muchos de los 30,000 palestinos que, según el Ministerio de Salud de Gaza, se habían refugiado en Al-Shifa fueron desplazados nuevamente por la redada.

Las autoridades gazatíes dijeron que al menos 13 pacientes habían muerto como resultado de la redada porque se les privó de medicamentos y tratamiento, o cuando sus ventiladores dejaron de funcionar después de que los israelíes cortaron la electricidad. Esas afirmaciones no pudieron ser verificadas.

El Ministerio de Salud de Gaza dijo el sábado que los pacientes que aún permanecen en Al-Shifa estaban en condición crítica, con gusanos comenzando a infectar las heridas.

El director general de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, publicó un informe en las redes sociales el viernes de un médico en Al-Shifa, según lo transmitió un colega de las Naciones Unidas.

Dos pacientes en soporte vital murieron debido a la falta de electricidad, y no había medicamentos ni suministros médicos básicos, escribió. Muchos pacientes en condición crítica estaban acostados en el suelo.

En un edificio, 50 trabajadores médicos y más de 140 pacientes han sido retenidos desde el segundo día de la redada, con alimentos, agua y un solo inodoro no funcional extremadamente limitados, escribió el Dr. Tedros.

“Los trabajadores de la salud están preocupados por su propia seguridad y la de sus pacientes”, escribió el Dr. Tedros. “Estas condiciones son completamente inhumanas. Pedimos un fin inmediato al asedio y apelamos por un acceso seguro para garantizar que los pacientes reciban la atención que necesitan.”

El Dr. Tayseer al-Tanna, de 54 años, cirujano vascular, dijo que finalmente huyó del complejo de Al-Shifa el jueves después de días de escuchar disparos fuera de la sala donde estaba posicionado. El Dr. Al-Tanna dijo que las fuerzas israelíes habían reunido a médicos y pacientes en la sala de emergencias del complejo mientras barrían los terrenos exteriores.

“El ejército israelí no nos trató violentamente”, dijo el Dr. Al-Tanna. “Pero casi no teníamos comida ni agua” durante la incursión, agregó.

Se negó a comentar si combatientes palestinos se habían fortalecido en el complejo médico.

La oficina de medios del gobierno del territorio, que es dirigido por Hamás, dijo en un comunicado el sábado que el ejército israelí estaba amenazando al personal médico y a las personas refugiadas dentro con que salieran del hospital —y arriesgarse a ser interrogados, torturados o ejecutados— o que el ejército bombardearía y destruiría los edificios sobre sus cabezas. La oficina de medios dijo que estaba en contacto con personas dentro del complejo.

El ejército israelí no abordó preguntas específicas sobre si había amenazado a personas dentro del complejo médico. Pero el sábado dijo que estaba operando en el área del hospital “evitando dañar a civiles, pacientes, equipos médicos y personal médico”.

El ejército dijo que había matado a más de 170 combatientes en la zona del hospital y detenido e interrogado a más de 800 personas.

The New York Times no pudo verificar las cuentas de Hamás o del ejército israelí.

Israel ha acusado durante mucho tiempo a Hamás de usar Al-Shifa y otros hospitales en Gaza como centros de mando y de ocultar armas en túneles subterráneos debajo de ellos, afirmaciones que el grupo armado palestino y los administradores de los hospitales han negado previamente.

En una declaración el domingo, la Media Luna Roja Palestina dijo que las fuerzas israelíes estaban “asediando” dos hospitales más en la ciudad sureña de Khan Younis, Al-Amal y Nasser.

El ejército israelí estaba apuntando a Al-Amal con bombas de humo, y vehículos militares estaban bloqueando las entradas del recinto, según la Media Luna Roja.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina dijo que un asalto israelí al Hospital Nasser había sido “violento y sangriento” y acusó al ejército de intentar incapacitar todos los hospitales en Gaza.

El ejército israelí dijo en un comunicado el domingo que había comenzado una operación en el barrio de Al-Amal de Khan Younis durante la noche. Un portavoz militar israelí se negó a hacer más comentarios cuando se le preguntó si las tropas israelíes estaban rodeando actualmente los hospitales de Al-Amal y Nasser.

En declaraciones sobre la redada de Al-Shifa, Hamás confirmó que sus combatientes estaban envueltos en enfrentamientos con las fuerzas israelíes cerca del hospital. En un comunicado el sábado, Hamás dijo que miembros de sus Brigadas Al-Qassam habían disparado morteros contra las fuerzas israelíes cerca de Al-Shifa.

La Sra. Al-Kaaf y otros palestinos que han salido del complejo en la última semana también describieron escenas en las que grupos de hombres eran detenidos, desnudados e interrogados por soldados israelíes. Las mujeres y los niños fueron separados de los hombres, dijo la Sra. Al-Kaaf, y otros —incluidos miembros del personal médico del hospital, médicos y enfermeras— fueron mantenidos en un gran hoyo, sentados en el suelo. Algunos tenían los ojos vendados y esposados.

El ejército israelí dijo que “individuos sospechosos de estar involucrados en actividades terroristas” estaban siendo detenidos e interrogados de acuerdo con el derecho internacional y liberados si “no se encontraba que estaban participando en actividades terroristas.” Agregó: “A menudo es necesario que los sospechosos de terror entreguen su ropa para que esta pueda ser registrada y para asegurarse de que no estén ocultando chalecos explosivos u otras armas.”

Para aquellos en el vecindario de al-Rimal, que rodea a Al-Shifa, el asedio en el hospital ha atrapado a los residentes en sus hogares. Varios dijeron que francotiradores habían estado disparando a las calles circundantes; los residentes temían que pudieran ser arrastrados de sus casas por las fuerzas israelíes, desnudados e interrogados, como dijeron que habían sido docenas en la última semana.

“La situación es realmente mala”, dijo Mohammed Haddad, de 25 años, que vive aproximadamente a media milla del hospital. “Durante más de cinco días, no hemos podido salir y movernos. No hemos podido conseguir agua, conseguir comida. Y es Ramadán”, dijo, refiriéndose al mes sagrado musulmán de ayuno.

Los ataques aéreos y los disparos aleatorios de cañones han impactado múltiples hogares en el vecindario inmediato, destruyéndolos, dijo el Sr. Haddad.

“Hay francotiradores, bombardeos, drones de vigilancia y drones armados”, agregó, el zumbido de un dron era audible mientras hablaba por teléfono.

Las fuerzas israelíes parecían estar destruyendo toda el área, dijo, “no solo el hospital.”

Rawan Sheikh Ahmad y Aaron Boxerman contribuyeron con el reportaje.