Telegram presenta múltiples amenazas de seguridad para Ucrania – HUR

La aplicación de mensajería Telegram plantea múltiples amenazas de seguridad para Ucrania, dijo el portavoz de la Inteligencia de Defensa Ucraniana (HUR), Andriy Yusov, durante un evento público organizado por la agencia de noticias Ukrinform el 14 de febrero.

Yusov aclaró que el problema va más allá de los canales específicos de Telegram y afecta a toda la plataforma.

“Con respecto a Telegram, las amenazas que plantea a la sociedad [ucraniana] son reales”, dijo Yusov.

“No se trata de usuarios individuales o de medios específicos representados en esta plataforma; existen preocupaciones con la plataforma en sí misma. Encompasses un tema de amenazas a la seguridad informativa de nuestro país y no solo informativa. De hecho, este problema debe abordarse, y creo que ciertamente se abordará”.

Añadió que el trabajo en este tema está en curso. Según Yusov, Telegram debe operar en última instancia bajo reglas transparentes: de acuerdo con la ley ucraniana y los estándares internacionales.

“Algunas entidades son más fáciles de manejar, y otras son más difíciles; Telegram es la más difícil”, dijo el portavoz.

“Esto [requiere] un trabajo constante y multinivel: tanto dentro de los límites de la plataforma creando contenido que desmiente mitos, proporciona explicaciones y se dirige a una audiencia, como en términos de regular las actividades de estas plataformas. Se están tomando todas estas medidas, pero aún queda mucho trabajo por hacer”.

El 3 de noviembre de 2023, el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (NSDC) de Ucrania, Oleksiy Danilov, dijo que Telegram es “un mensajero muy peligroso y vulnerable”.

En diciembre de 2022, el fundador de Telegram, Pavel Durov, anunció que el número de usuarios pagos de la plataforma ha superado el millón.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine