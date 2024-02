Tailandia busca restringir el cannabis recreativo antes de fin de año.

(Bloomberg) — Tailandia quiere prohibir el uso recreativo de la marihuana para finales de este año, dijo el ministro de Salud de la nación, amenazando con cerrar miles de tiendas y granjas de marihuana que han surgido en todo el país desde que se inició un proceso de despenalización hace dos años.

El país del sudeste asiático buscará que un nuevo proyecto de ley sobre cannabis — que expresamente prohíba el uso recreativo del mismo — sea aprobado por los legisladores en la cámara baja para finales de octubre, antes de que el parlamento entre en receso, dijo el Ministro de Salud Cholnan Srikaew en una entrevista con Bloomberg en Bangkok. Esto seguirá a una revisión por parte del gabinete el mes próximo, agregó.

El uso liberal de la marihuana se convirtió en una cuestión política candente camino a las elecciones nacionales del año pasado, que tuvieron lugar un año después de que Tailandia se convirtiera en el primer país de Asia en despenalizar la marihuana. Sin embargo, un esfuerzo paralelo para establecer regulaciones en torno a la industria de la marihuana no tuvo éxito, dejando un vacío que muchos políticos dijeron estaba alimentando la adicción a las drogas.

“Es un problema de gran preocupación para nosotros, porque el vacío legal ha llevado a un uso libre de la marihuana y no hay suficientes regulaciones para prevenir su mal uso,” dijo Cholnan, definiendo el “mal uso” como cualquier cosa que no esté relacionado con necesidades médicas o de salud. “Este proyecto de ley controlará la marihuana, especialmente sus brotes, tan estrictamente como lo haríamos con una droga.”

Lee: Tailandia planea prohibir fumar marihuana, golpe para industria emergente

Ese movimiento supondría una amenaza existencial para los cultivadores, dispensarios y una gran cantidad de empresas que han surgido en todo Tailandia para satisfacer la creciente demanda de marihuana. Desde lugares para mochileros en Bangkok hasta populares islas turísticas como Phuket, los operadores de los dispensarios de marihuana dicen que están ayudando a impulsar la recuperación del sector turístico del país, un impulso clave del crecimiento económico.

Además de la marihuana para fumar, los extractos se han convertido en un gran negocio. Ahora las empresas venden desde brotes de marihuana hasta extractos de aceite, caramelos con cannabis y productos horneados que, según la ley actual, deben contener no más del 0.2% de tetrahidrocannabinol, el compuesto psicoactivo conocido como THC que proporciona la sensación de “euforia”. Ese límite no se aplica a la marihuana vendida para fumar.

Aunque actualmente está prohibido fumar en público, bajo el proyecto de ley propuesto, las personas que fumen o usen cannabis en cualquier lugar con fines recreativos —incluidos dentro de sus hogares— podrán enfrentar multas de hasta 60,000 baht ($1,700). Aquellos que vendan cannabis o sus extractos con fines recreativos enfrentarían hasta un año de prisión o multas de hasta 100,000 baht, o ambos.

Miles de dispensarios de marihuana no necesariamente tendrán que cerrar inmediatamente después de la aprobación del proyecto de ley, pero deberán adaptarse rápidamente a las nuevas reglas o enfrentar cuantiosas multas, dijo Cholnan. Los dispensarios podrán seguir operando hasta que expiren sus licencias actuales, pero no se les concederá ningún período de gracia bajo el nuevo proyecto de ley.

El proyecto de ley en borrador plantea normas más estrictas para la plantación, ventas, exportaciones e importaciones de marihuana, y los cultivadores, proveedores o empresas relacionadas deberán tener o obtener nuevas licencias o permisos.

‘Como un golpe’

“Será como un golpe”, dijo Cholnan. “Ya no podrás usarlo libremente con fines recreativos. Ya no podrás poner los brotes en frascos y venderlos con fines recreativos, ya no podrás usarlos en fiestas por diversión. Eso será ilegal, y te arrestaremos.”

Una prohibición total correría el riesgo de volver a empujar la incipiente industria al mercado negro y traería impactos económicos devastadores, dijo Rattapon Sanrak, fundador del grupo de defensa del cannabis Highland Network. Según Rattapon, una inversión estimada de al menos 7,000 millones de baht por unos 7,000 dispensarios en toda Tailandia y al menos 14,000 empleos que crearon están en juego.

Bajo el sistema actual, se esperaba que la industria del cannabis alcanzara un valor de $1.2 mil millones en 2025, según un informe de 2022 de la Universidad de la Cámara de Comercio de Tailandia.

“La industria del cannabis ha salido a la luz y está prosperando”, dijo Rattapon. “La prohibición tendrá impactos de gran alcance, especialmente para las pequeñas empresas y las granjas. Nos obligará a cerrar y eventualmente desaparecer.”

No hay término medio

Pero Cholnan minimizó esas preocupaciones, diciendo que la posición de la marihuana como cultivo económico no se verá afectada. Los cultivadores y productores solo tendrán que cumplir con reglas más estrictas que exigirán estándares más altos para usos médicos, lo que a su vez agregará valor a sus productos, dijo. Según Cholnan, hay alrededor de 15,000 empresas relacionadas con el cannabis oficialmente registradas ante el gobierno, incluyendo dispensarios y clínicas médicas.

“Es cierto que estamos tratando de impulsar la economía. Pero no apoyamos ninguna actividad económica que pueda ser peligrosa para la salud pública”, dijo.

No hay otra opción, dijo Cholnan, añadiendo que el gobierno podría haber adoptado un enfoque más duro.

“Podemos hacerlo así, o podemos volver a hacer de la marihuana un narcótico, y todos serán procesados”, dijo. “Este proyecto de ley ya es un compromiso.”

Most Read from Bloomberg Businessweek

©2024 Bloomberg L.P.