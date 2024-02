Somalia se enfrenta a un posible conflicto con Etiopía en un ‘Año Pivotal’

Un acuerdo de defensa y económico de 10 años con Turquía para proteger su costa y reforzar su fuerza naval. Un acuerdo con Estados Unidos para construir cinco bases militares por más de $100 millones. Un pacto mejorado de cooperación en defensa con Uganda para impulsar la lucha contra el grupo terrorista Al Shabab. Los tres acuerdos de seguridad firmados por Somalia en los últimos días subrayan los crecientes peligros que enfrenta la nación del Cuerno de África, tanto interna como externamente.

Internamente, la nación enfrenta la amenaza persistente de Al Shabab, afiliado a Al Qaeda, que ha permanecido resiliente incluso cuando la fecha de salida de las fuerzas de paz de la Unión Africana, cuyas ofensivas ayudaron a poner al grupo en una situación desfavorable, se acerca en diciembre.

Además, las tensiones están creciendo entre Somalia y su vecino occidental, Etiopía, en torno a la costa de Somalia, la más larga del continente africano, amenazando con desencadenar un nuevo conflicto en una ruta de envío global vital en una región cada vez más volátil.

Somalia se enfrenta a “un año crítico”, dijo Omar S. Mahmood, analista senior de África Oriental para el Grupo Internacional de Crisis. “Varios plazos críticos vinculados tanto a la política interna como a la seguridad coinciden, y la forma en que se manejen determinará la trayectoria del país.”

Los últimos desafíos para Somalia y cómo se resuelvan probablemente darán forma a la presidencia, y legado, del Presidente Hassan Sheikh Mohamud. Desde que asumió el cargo en mayo de 2022, el Sr. Mohamud ha continuado mejorando la estabilidad en Somalia, una nación de 18 millones de habitantes que ha sido devastada por décadas de guerra civil, hambre y terrorismo.

Su administración ha asegurado miles de millones de dólares en alivio de deuda, convenció al Consejo de Seguridad de la ONU de levantar un embargo de armas que duró décadas y se unió formalmente al bloque comercial de la Comunidad del África Oriental.

En la capital somalí, Mogadiscio, las grúas que construyen nuevos apartamentos se elevan sobre el horizonte y los bicitaxis conducen uno al lado del otro en carreteras recién pavimentadas. Parejas jóvenes de la mano se congregan en parques, restaurantes y centros comerciales para cenar y tomarse selfies, señales de un progreso gradual hacia la tranquilidad en los últimos años.

Pero el mandato del Sr. Mohamud también se ha visto obstaculizado por una grave sequía, seguida de lluvias intensas e inundaciones, que dejó a millones enfrentando una crisis humanitaria severa. La inflación creciente, el aumento de los precios de los alimentos y la disminución de las exportaciones también han afectado el crecimiento económico del país.

En medio de los problemas que se multiplican, el Sr. Mohamud se enfrenta ahora a un desafío importante por parte de Etiopía, una de las naciones más grandes de África.

El 1 de enero, Etiopía, un país sin salida al mar, firmó un acuerdo preliminar con Somalilandia que le permitirá acceso comercial y naval a su territorio como parte del objetivo de Etiopía de ganar acceso al mar. A cambio, Somalilandia, una república separatista autoproclamada en el noroeste de Somalia, dijo que Etiopía se convertiría en el primer país en reconocerlo formalmente como nación independiente.

El acuerdo enfureció a Somalia, que sigue considerando a Somalilandia como parte de su territorio, con el Sr. Mohamud acusando a Etiopía de intentar “anexar” una parte de su nación.

“Etge Zoom cannot take a piece of land from Somalia forcefully,” dijo el Sr. Mohamud, golpeando su mano en su escritorio, durante una entrevista en su oficina en Mogadiscio la semana pasada.

El Sr. Mohamud dijo que el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed, lo llamó la noche anterior a que se anunciara el acuerdo del puerto, pero solo le dijo que el líder de Somalilandia iba a Etiopía. Una portavoz del Sr. Abiy no respondió a una solicitud de comentarios.

“Esto es una locura,” agregó el Sr. Mohamud. “Si Etiopía continúa persiguiéndolo, Somalia tiene el derecho a defenderse por todos los medios posibles.”

El creciente nivel de tensiones entre Etiopía y Somalia, advierten los expertos, podría sumergir la región en el caos, especialmente porque las tropas etíopes operan dentro de Somalia y a lo largo de la frontera entre los dos países para contener a Al Shabab.

Las relaciones entre las dos naciones se volvieron más tensas a mediados de enero después de que Somalia rechazara un vuelo de Ethiopian Airlines que transportaba funcionarios de Etiopía a Somalilandia, que declaró su independencia en 1991. En febrero, el Sr. Mohamud acusó al personal de seguridad etíope de impedir que asistiera a la cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba, la capital de Etiopía, acusaciones que los etíopes niegan.

Oficiales occidentales han intentado que ambos países se comprometan en conversaciones para reducir la animosidad, pero los funcionarios somalíes han rechazado cualquier discusión, creyendo que Etiopía no está interesada en una reconciliación.

En medio del enfrentamiento, Somalia ratificó la semana pasada un acuerdo de una década con Turquía que incluirá la protección de su costa de más de 2,000 millas de “amenazas externas”. Los funcionarios somalíes insisten en que el acuerdo data de antes de las tensiones actuales con Etiopía. Sin embargo, los observadores dicen que la rapidez con la que fue aprobado por el gabinete, aprobado por el Parlamento y firmado por el Sr. Mohamud señala lo ansioso que está Somalia por encontrar un aliado fuerte que les ayude a hacer frente a Etiopía, que posee uno de los ejércitos más poderosos de África.

Turquía ha estado involucrada en Somalia por más de una década, capacitando policías y oficiales del ejército, construyendo carreteras, proporcionando becas y canalizando millones de dólares a través de ayuda. El último acuerdo, dicen los observadores, permitirá a Turquía expandir su presencia militar en el Cuerno de África y consolidar su lugar en un pasaje donde las potencias globales, así como los países del Medio Oriente, buscan establecer su presencia. El corredor se ha vuelto peligroso para los barcos comerciales durante la guerra entre Israel y Hamas.

“El desafío, sin embargo, es que los actores externos tienden a llegar con sus propios intereses y bagajes, lo que luego puede dificultar aún más desenredar las disputas regionales”, dijo el Sr. Mahmood del Grupo de Crisis.

Más allá de Etiopía, también planea la amenaza de Al Shabab, que busca establecer un estado islámico, también planea sobre Somalia. El grupo sigue siendo una amenaza, atacando a civiles y funcionarios. En enero, Al Shabab capturó un helicóptero de la ONU y tomó como rehenes a seis pasajeros, incluidos cuatro ucranianos, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania. El grupo también se atribuyó la responsabilidad de un ataque este mes que mató a cuatro oficiales de seguridad emiratíes y bahreiníes en una base militar de Mogadiscio.

Al Shabab sigue siendo potente incluso enfrentando una ofensiva a gran escala respaldada por Estados Unidos que la administración del Sr. Mohamud lanzó al llegar al poder. El grupo perdió territorio y soldados en una fase inicial de la campaña en el centro de Somalia, dicen expertos y funcionarios somalíes. Desafíos logísticos y relacionados con el clima han retrasado una segunda fase destinada a despejarlos del sur de Somalia, dijo en una entrevista el Ministro de Defensa del país, Abdulkadir Mohamed Nur.

Si bien el gobierno ha construido escuelas y clínicas en algunas áreas liberadas, el Sr. Nur reconoció que no han podido proporcionar servicios básicos y seguridad en otras. Las preocupaciones sobre la seguridad del país y la preparación del ejército somalí han ido en aumento tras el vencimiento del mandato de las fuerzas de paz de la Unión Africana para permanecer en el país a finales de este año.

El Sr. Nur dijo que los funcionarios todavía estaban tratando de determinar cómo reemplazar la fuerza multinacional, posiblemente con otras fuerzas extranjeras, y cómo financiar tal empresa.

Este mes, el gobierno de Estados Unidos intensificó su apoyo al ejército al prometer construir cinco bases en cinco ciudades diferentes. Las bases son para la Brigada Danab, una unidad de élite asesorada por las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos, cuyo nombre significa ‘rayo’ en somalí. Se ha consolidado como una fuerza de combate efectiva contra Al Shabab.

Pero la brigada, con una membresía planificada de 3,000 miembros, ha sido obstaculizada por retos logísticos, incluidas las fuertes lluvias e inundaciones, además de tener que luchar contra Al Shabab, lo que las autoridades dicen que comanda de 7,000 a 12,000 combatientes, desde muchos frentes, dijo en una entrevista el Mayor Aydarus Mohamed Hussein, líder de la unidad. “Pero no importa qué, seguimos adelante porque la derrota es el destino de Al Shabab “, dijo.

Por ahora, muchos somalíes esperan que las tensiones locales y regionales no sumerjan al país en un caos renovado. “Nuestra seguridad necesita ser protegida,” dijo Khadija Abdullahi, una estudiante de 22 años de la Universidad de Mogadiscio. “Tenemos miedo de que haya crisis y problemas que interrumpan nuestras vidas.”

Hussein Mohamed contribuyó en la reporte de Mogadiscio.