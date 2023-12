Solución: El nombre del llamante aparece, pero no está en los contactos en el iPhone.

Hay momentos en los que el nombre de un llamante aparece en tu iPhone a pesar de que no esté en tu lista de contactos. Aunque esto puede resultar desconcertante, hay un par de razones diferentes por las que esto sucede. Vamos a explorar por qué esto sucede y qué puedes hacer al respecto.

Puede haber dos razones por las que aparezca el nombre de un llamante a pesar de que la persona no esté en tus contactos. Para el iPhone, Apple tiene una función incorporada que utiliza Siri para ayudar a detectar llamadas desconocidas. En este caso, verás la palabra ‘Quizás’ antes del nombre. Tu operador de telefonía móvil también puede implementar un servicio de visualización de nombres que también es capaz de mostrarte nombres cuando no están en tu iPhone. Puedes desactivar la identificación de contactos de Apple, pero es posible que no puedas desactivar la que ofrece tu proveedor de telefonía móvil.

¿Cómo puedo desactivar los nombres de los llamantes que no están en mi iPhone?

NOTA

Si sigues recibiendo nombres de números desconocidos después de desactivar esta función, es probable que se deba a los servicios de visualización de nombres. Tendrás que ponerte en contacto con tu proveedor de servicios para discutir tus opciones. Ten en cuenta que deshabilitar esta configuración puede afectar a otras funciones de Siri.

Tiempo necesario: 1 minuto

Si quieres desactivar el adivinador de contactos desconocidos en tu iPhone, sigue los pasos a continuación:

Desde tu iPhone, abre la aplicación Ajustes.

Selecciona Contactos.

Elige Siri y Búsqueda.

Asegúrate de que Aprender de esta aplicación esté desactivado.

También puedes intentar desactivar la opción Mostrar sugerencias de contactos en la sección de Sugerencias.

Si estás usando una versión más antigua de iOS, es posible que necesites ir a Ajustes > Contactos > Contactos encontrados en aplicaciones. Para desactivar esta función.