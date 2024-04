Sitio de moda de segunda mano Vinted publica primer beneficio anual

Mantente informado con actualizaciones gratuitas

Vinted ha publicado beneficios anuales por primera vez, ya que el mercado en línea más grande de Europa para ropa usada también disfrutó de un rápido crecimiento de ingresos en medio del creciente interés por la compra y venta de moda de segunda mano.

La start-up lituana, muy querida por los amantes de la moda en todo el continente, obtuvo un beneficio neto de €18 millones el año pasado, frente a una pérdida de €20 millones en 2022. Las ventas aumentaron un 61 por ciento a €596 millones.

“La moda de segunda mano sigue siendo un mercado relativamente inmaduro y representa solo una fracción mínima de la moda en general. Nuestro rendimiento en 2023 demostró no solo que podemos lograr un crecimiento sólido, sino que estamos a la vanguardia de un mercado con un gran potencial”, dijo Thomas Plantenga, director ejecutivo de Vinted.

Fundada en 2008, Vinted fue valorada por última vez en €3.5 mil millones en mayo de 2021. Ha estado analizando opciones para su estructura de capital, incluida una venta secundaria de acciones antes de una posible cotización en bolsa.

Se está posicionando como el principal jugador de Europa en el mercado de moda sostenible, con el objetivo de conseguir que más clientes en más países compren y vendan ropa usada y mejorar la logística para la entrega de productos entre consumidores.

“Fomentar la moda de segunda mano de consumidor a consumidor es una forma impactante de mitigar el daño de la industria de la moda y la razón detrás de nuestra misión de hacer que la segunda mano sea la primera opción”, agregó Plantenga.

Los inversores y banqueros señalan que las start-ups que buscan salir a bolsa deben ser rentables, a diferencia de la década anterior cuando las tasas de interés bajas llevaron a los accionistas a verse más seducidos por las perspectivas de crecimiento.

Plantenga enfatizó que Vinted ha invertido fuertemente históricamente, y aún ve “muchas oportunidades en el horizonte”. A fines del año pasado, aseguró una línea de crédito renovable de €50 millones de BNP Paribas e ING Bank para futuras inversiones o planes de expansión, incluidas adquisiciones.

El grupo con sede en Vilna está presente en países desde Estados Unidos y Reino Unido hasta Francia, Alemania e Italia. Se expandió a Dinamarca, Finlandia y Rumania el año pasado.

Está dejando de ser simplemente un mercado para ofrecer otros servicios como Vinted Go, un servicio de envío que cuenta con sus propios casilleros para que los clientes entreguen y recojan ropa en Francia. Vinted también anunció que invertiría fuertemente en Go en Francia, los Países Bajos y Bélgica en particular este año.

El año pasado obtuvo una licencia de institución de dinero electrónico del banco central lituano para ofrecer a los clientes servicios de pago, además de adquirir un servicio de verificación para ropa de lujo en 2022 con el objetivo de hacer que la compra y venta de artículos de alto valor sea más segura.

Plantenga dijo: “Vemos muchas oportunidades por delante, por lo que seguiremos equilibrando la rentabilidad con las oportunidades de inversión para acelerar hacia nuestra misión.”