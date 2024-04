Singapur traza un nuevo camino tras décadas de gobierno de la familia Lee.

(Bloomberg) — Durante la mayor parte de la historia de Singapur como nación independiente, ha habido un Lee al mando. Eso ahora está llegando a su fin.

Lee Hsien Loong anunció el lunes que se apartará el próximo mes después de 20 años como primer ministro, completando una sucesión política anunciada que ha estado en marcha en alguna forma desde antes del brote de Covid-19.

Tomará su lugar Lawrence Wong, un compañero de 51 años y también graduado de la Universidad de Harvard que se destacó, en parte, debido a su liderazgo durante la pandemia.

Cuando Wong asuma su nuevo cargo, se abrirá una nueva página en un siglo combinado de gobierno de la familia Lee. Lee Kuan Yew se convirtió en el primer ministro de la nación del sudeste asiático en 1959, marcando el inicio de la rápida transformación de Singapur de un centro comercial colonial en la punta de la Península de Malasia a un centro financiero global.

Se atribuye a los Lee haber ayudado a convertir a Singapur en el país más rico de Asia, pero la pregunta que ahora se cierne es por cuánto tiempo el gobernante Partido de Acción Popular podrá sostener la antorcha en medio de las crecientes ansiedades sobre el alto costo de vida en la ciudad y las crecientes tensiones geopolíticas.

Los analistas dicen que Wong, quien también es ministro de finanzas, ofrecerá continuidad en un país con reputación de estabilidad política. Y una prueba clave para su nuevo gobierno podría estar a la vuelta de la esquina, ya que Wong considera si realizar elecciones anticipadas que deben llevarse a cabo antes del próximo año.

‘Primeros Movimientos’

“Todos los ojos estarán en sus primeros movimientos al asumir el cargo de primer ministro”, dijo Nydia Ngiow, directora gerente de la consultora estratégica de negocios BowerGroupAsia en Singapur. “Será crítico que sus respuestas reflejen claramente y aborden los sentimientos en el terreno o el partido gobernante podría arriesgarse a perder aún más terreno frente a la oposición cuando se abran las urnas”.

Desde que asumió el cargo de primer ministro en 2004, Lee guió a Singapur a través de la crisis financiera global y la pandemia, durante la cual la economía de la ciudad-estado cayó en picada de la manera más drástica desde la independencia. El gobierno desató un apoyo fiscal sin precedentes en respuesta.

Pero Lee también utilizó el control de su partido en el poder para proteger a Singapur de problemas sociales polarizadores y la desinformación que divide a las naciones occidentales. En un momento en que gran parte de la región ha luchado por navegar las tensiones entre Estados Unidos y China, ha mantenido lazos amistosos con ambos, mientras continúa la reputación de independiente observador de tendencias geopolíticas complejas, tal como lo hacía su padre.

“Eres justamente estimado como un líder de la más alta categoría para el mundo”, dijo el primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, durante una conferencia de prensa conjunta previa al anuncio de renuncia de Lee el lunes.

Luego está la economía. La gestión de activos totales en Singapur se multiplicó más de ocho veces a S$4,9 billones ($3,6 billones) en los años de Lee en el cargo. Mientras que la población total creció un 42% a 5,92 millones, la población no residente aumentó un 135%, ocupando roles clave en industrias que contribuyen al crecimiento.

Según una encuesta realizada a principios de este año por Blackbox Research, el 77% de los singapurenses y residentes dijeron que la ciudad-estado está avanzando en la dirección correcta. Sin embargo, si bien el gobierno recibió altas calificaciones en defensa, educación, crimen y relaciones raciales, en el último lugar se encontraba su manejo del costo de vida, los impuestos y la brecha de ingresos.

“También se podría decir que la insatisfacción por tales temas fue consecuencia de las políticas pro-inversión de Lee, que favorecían a las corporaciones multinacionales, a veces en detrimento de los locales, lo que llevó a una ampliación de la brecha de riqueza y, por ende, a la desigualdad de ingresos”, dijo Ngiow.

La entrega también llega después de una serie de escándalos que han sacudido la reputación del partido gobernante por su gobierno limpio, incluida la reciente renuncia de un ministro acusado de corrupción.

Próximo en la línea

Desde que fue anunciado como heredero aparente hace aproximadamente dos años, Wong ha adoptado un enfoque más consultivo para gobernar mientras busca asegurar apoyo en toda la sociedad multirracial de Singapur. Al entregarle las riendas a Wong antes de las elecciones, el partido gobernante espera lograr un mandato inquebrantable detrás de su nuevo líder. Las elecciones de 2020 fueron las peores del Partido de Acción Popular, a pesar de ganar el 89% de los escaños parlamentarios.

“No hay duda de que el liderazgo de hoy debe ser consultivo, pero la pregunta realmente es si la consulta será cualitativamente diferente a la de sus predecesores”, dijo Eugene Tan, profesor de derecho en la Universidad de Administración de Singapur.

De todas formas, “Si puedes salir de la sombra de la familia Lee, la mayoría lo verá como algo beneficioso para Singapur”, dijo.

Siguientes pasos de Lee

Lee, de 72 años, no es probable que se aleje mucho de la política, habiendo dicho anteriormente que permanecerá “a disposición del nuevo primer ministro” después de la entrega. Según informó el Straits Times el martes, citando a Wong, seguirá siendo ministro senior después de la entrega.

El ex primer ministro Goh Chok Tong sirvió 14 años después de que Lee Kuan Yew renunciara en 1990, pero muchos analistas pronosticaron durante mucho tiempo que Lee Hsien Loong, quien fue uno de los viceprimeros ministros de Goh, eventualmente llegaría al poder.

Esta vez ha habido poco indicio de si alguno de los cuatro hijos de Lee está interesado en postularse para un cargo, ya que Lee mencionó durante una entrevista con Bloomberg en 2018 que “ninguno ha mostrado interés en entrar en la política”.

“Tienen derecho a hacerlo, pero no creo que sea probable que sientan la misma obligación que yo sentí, de que era algo que tenías el deber de hacer”, dijo en ese momento. “Sería cruel de mi parte añadirles más carga. Es lo suficientemente difícil para ellos llevar mi nombre”.

