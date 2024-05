Si hubieras invertido $10,000 en acciones de General Electric hace 10 años, esto es cuánto tendrías hoy.

Entonces, te preguntas cuánto dinero tendrías ahora si hubieras invertido $10,000 en las acciones de General Electric (NYSE: GE) — ahora conocidas como GE Aerospace — hace 10 años. Esa es una buena pregunta, y la respuesta, según theonlineinvestor.com es: $13,947 para el período desde el 1 de mayo de 2014 hasta el 1 de mayo de 2024. Si eso te suena bastante bien, debes saber que en realidad no lo es. Refleja una ganancia anual promedio de alrededor del 3.4%, en un período en el que el índice S&P 500 de 500 de las empresas más grandes y mejores de América promedió aproximadamente el 11.4%. (¡El S&P 500 habría convertido tus $10,000 en $29,407!)

Si hubieras reinvertido tus dividendos de General Electric en más acciones de General Electric, la imagen mejora — un poco: Tu ganancia anual promedio habría sido del 4%, llevando el valor de tu inversión a $14,793 después de 10 años. (Por supuesto, reinvertir dividendos de un fondo de índice del S&P 500 te habría dado una ganancia anual promedio de aproximadamente el 12.25%, totalizando $31,817 después de 10 años.)

Pudiste haber tenido un rendimiento mucho mejor en muchas otras acciones también. Una superestrella reciente como Nvidia, por ejemplo, promedió un 69% anual durante el período y habría convertido tus $10,000 en $1.9 millones con dividendos reinvertidos. Incluso una acción menos impactante, como Lowe’s, promedió un 19% (sin reinvertir dividendos), convirtiendo $10,000 en $54,123.

Un punto clave a tener en cuenta aquí es que si alguna vez no tienes confianza en las acciones que tienes o estás considerando adquirir, considera simplemente optar por un fondo de índice simple y de bajo costo, ya que puede ayudarte a construir riqueza de manera poderosa a largo plazo sin tener que elegir acciones individuales, algunas de las cuales inevitablemente serán perdedoras. Y tampoco esperes encontrar rendimientos como los de Nvidia en el pasado reciente muy a menudo.

General Electric solía ser una acción blue chip respetada — de hecho, fue una de las 12 acciones en el índice Dow Jones Industrial Average cuando se lanzó en 1896. Es revelador que GE fuera eliminada del Dow Jones en 2018, ya que había estado luchando y deshaciéndose de muchas de sus divisiones, como finanzas, cuidado de la salud e incluso bombillas — reteniendo las operaciones aeroespaciales. (Fue reemplazada en el Dow por Walgreens Boots Alliance).

¿Deberías invertir $1,000 en GE Aerospace ahora mismo?

Antes de comprar acciones en GE Aerospace, considera esto:

El equipo de analistas de Motley Fool Stock Advisor acaba de identificar lo que creen que son las 10 mejores acciones para que los inversores compren ahora… y GE Aerospace no estaba entre ellas. Las 10 acciones que fueron seleccionadas podrían producir retornos muy altos en los próximos años.

Considera cuando Nvidia llegó a esta lista el 15 de abril de 2005… ¡si hubieras invertido $1,000 en el momento de nuestra recomendación, tendrías $544,015 ahora!*

Stock Advisor brinda a los inversores un plan sencillo a seguir para el éxito, que incluye orientación sobre cómo construir una cartera, actualizaciones regulares de los analistas y dos nuevas recomendaciones de acciones cada mes. El servicio Stock Advisor ha más que cuadruplicado el retorno del S&P 500 desde 2002*.

Ver las 10 acciones »

*Rendimientos de Stock Advisor hasta el 6 de mayo de 2024

Selena Maranjian tiene posiciones en GE Aerospace y Nvidia. The Motley Fool tiene y recomienda posiciones en Nvidia. The Motley Fool recomienda Lowe’s Companies. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

If You’d Invested $10,000 in General Electric Stock 10 Years Ago, Here’s How Much You’d Have Today fue publicado originalmente por The Motley Fool