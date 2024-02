Sheffield dio al mundo el fútbol. Ahora quiere crédito.

En cuanto al hombre del camión de comida se refiere, el terreno que ocupa en Sheffield, Inglaterra, no es más que un lugar rutinario. Para él, el lugar – en el monótono estacionamiento de una tienda de mejoras para el hogar, su fachada empapelada en naranja vivo – no es exactamente un lugar donde la historia cobra vida.

John Wilson, un académico de la escuela de dirección de la Universidad de Sheffield, mira al mismo sitio y apenas puede contener su emoción. Según él, este es uno de los lugares donde nació el deporte más popular del mundo. Él no ve un estacionamiento. Puede ver la historia: el césped verde, los jugadores sudorosos, las multitudes animando.

Su pasión es sincera, absoluta y compartida por un pequeño grupo de historiadores aficionados y detectives voluntarios dedicados a devolver a Sheffield, conocida principalmente por el acero, el carbón y como escenario de la película “The Full Monty”, a su lugar legítimo como el lugar de nacimiento indiscutible del fútbol codificado, organizado y reconocible.

Por ahora, sus intentos han logrado un recorrido a pie por la ciudad, realizado a través de una aplicación casera, y algunas placas ligeramente envejecidas. Pero el Dr. Wilson y sus compatriotas tienen una visión audaz de lo que sus esfuerzos podrían producir: un “museo digital” de la historia del fútbol de Sheffield, un sendero de esculturas y, sobre todo, una identidad clara y prestigiosa para una ciudad que, en tiempos recientes, ha luchado un poco para definirse a sí misma.

Mientras buscan usar el pasado de la ciudad para dar forma a su futuro, sin embargo, Dr. Wilson advirtió que tienen un poco de “tendencia a ir en tangentes”.

No está equivocado. En la media hora que tardaron en llegar al estacionamiento, el Dr. Wilson, de 65 años, y dos de sus compañeros entusiastas, John Stocks, un profesor de inglés jubilado y autor de 65 años, y John Clarke, un ingeniero informático jubilado de 63 años, tocaron una variedad de temas que incluyeron, pero no se limitaron a, patrones de migración social en la Inglaterra victoriana, la serie de Netflix “The English Game” y la práctica de coronar muros con crozzle, un producto de desecho de las fundiciones de hierro.

Discutieron cada digresión con entusiasmo, sumergiéndose ansiosamente en cada madriguera de conejo. Como muchos aficionados apasionados, se regocijaron tanto en el detalle como en el panorama general.

Sin embargo, la imagen que tienen en la cabeza es clara.

“En la década de 1850 y 1860, había cientos de equipos que jugaban partidos competitivos entre sí, en campos de fútbol en toda la ciudad”, señaló el Sr. Stocks. Al estudiar el legado del fútbol de Sheffield, dijo, el pasado que han desenterrado revela la ciudad como “la cuna de la primera verdadera cultura del fútbol en cualquier lugar del mundo”. Ellos creen que eso también podría ser la clave de su futuro.

No obstante, el título de “Cuna del Fútbol” -siempre escrito con mayúscula y, en flagrante desprecio al estilo del New York Times, nunca “soccer”- es objeto de controversia.

Se aplica de manera semioficial al estadio de Wembley, en la extensa llanura gris del noroeste de Londres, sede del equipo nacional inglés y de la Asociación de Fútbol, el organismo que rige el deporte en Inglaterra. Visit England, la agencia de turismo del país, respalda a otro contendiente. Describe a Manchester como la “Cuna del Fútbol”, en el sentido de que acoge a dos pesos pesados de la Premier League y el Museo Nacional del Fútbol. Manchester también es donde se fundó la Football League, la primera competencia profesional del deporte.

En comparación, la candidatura de Sheffield para el título es distintivamente casera. Hay un breve resumen del papel de la ciudad en la formación del juego en el sitio web de su oficina de turismo, y un archivo en exhibición en la sección de “estudios locales” de la biblioteca de la ciudad.

“Nosotros no hemos sido muy buenos promocionándonos”, dijo Richard Caborn, ex legislador de la ciudad y ministro de deportes del gobierno laborista de Tony Blair. “Realmente nunca nos hemos posicionado para explotarlo”. Sheffield Home of Football, una organización benéfica educativa establecida por el Dr. Wilson y sus compañeros de viaje, ha ocupado ese vacío. “Hemos pasado por la historia y tenemos la documentación”, dijo el Sr. Caborn. “Esto no es una afirmación. Está basado en evidencias”.

El caso de Sheffield es convincente. Sheffield F.C., el club más antiguo del mundo, fue fundado aquí. También lo fue Hallam F.C., el segundo club más antiguo del mundo. La casa de Hallam, Sandygate, ha albergado partidos de fútbol desde 1860, más tiempo que en cualquier otro lugar. También en Sheffield, se redactaron las primeras reglas del juego que se convertiría en fútbol.

El Sr. Stocks y sus compañeros “obsesivos” -su palabra- encuentran la mayor satisfacción al encontrar las pruebas de respaldo. Es un trabajo minucioso, rastreando a través de archivos tanto digitales como físicos, pero vale la pena, dijo. “Hay algunos de nosotros que se quedarán despiertos toda la noche siguiendo un rastro que han encontrado”, dijo. “No soy tan malo como eso, pero dedico bastante tiempo a ello. Tengo varios otros proyectos en los que se supone que debo estar trabajando, pero la realidad es que la mayor parte del tiempo lo dedico a esto”.

Gracias a su trabajo, Sheffield ahora puede, con un grado razonable de confianza, afirmar ser la sede del primer partido de derby en el fútbol del mundo -el encuentro de los rivales locales Sheffield F.C. y Hallam en el sitio del estacionamiento de la tienda de mejoras para el hogar-, así como el primer tiro de esquina, el primer uso del travesaño y el primer parte de juego.

El Sr. Stocks también ha localizado una sugerencia de que el “pase” fue inventado en Sheffield -no en Escocia, como generalmente se cree. Hay relatos de lo que suena mucho a profesionalismo. “Creemos que hay una posibilidad de que el primer equipo alemán también se fundara aquí”, dijo el Dr. Wilson.

Parte de la emoción, admiten, es corregir algunas de las inexactitudes en lo que ellos llaman “la historia popular del fútbol”. Su fuerza motriz, sin embargo, es el sentido de que sus descubrimientos pueden definir no solo lo que fue Sheffield, sino lo que puede ser. En los años ochenta y noventa, Sheffield se vio muy afectada por el declive de las industrias pesadas de Gran Bretaña. “Incluso más que el resto del norte de Inglaterra”, dijo el Dr. Wilson. Construida sobre el acero y el carbón, la ciudad fue dirigida durante años por un consejo de izquierda que era una espina en el costado de los sucesivos gobiernos británicos. “Lo llamaron la República Socialista de South Yorkshire”, dijo. A medida que las fábricas y minas cerraron, Sheffield luchó tanto por la inversión como por la identidad.

Las distintas concepciones modernas de Sheffield no han ofrecido una nueva. La ciudad aparece en la película “Brassed Off”, así como en “The Full Monty”, y es hogar de los grupos Pulp y Arctic Monkeys, dos de las bandas británicas más representativas del último cuarto de siglo. La ciudad también desarrolló una reputación en la fabricación avanzada. Es donde, cada año, se celebra el campeonato mundial de snooker. Sin embargo, nada se ha instalado completamente. “El consejo municipal está apostando fuertemente por la música ahora”, dijo el Sr. Stocks. “Pero no funcionará. No somos Liverpool. No somos Londres. No somos Glasgow.”

El fútbol, sin embargo, es diferente. Para él y los demás, el papel de Sheffield en dar forma al deporte más popular del mundo debería ser su carta de presentación, su reclamo a la fama, no para atraer turistas necesariamente, sino para encontrar su lugar en el mundo, para definir su sentido de sí misma.

“La mayoría de la gente aquí solo tiene un vago conocimiento de algunos de estos hechos”, dijo el Dr. Wilson. “No saben que tenemos esta identidad única, que esto es algo que le dimos al mundo. Ninguna otra ciudad puede decir eso”.