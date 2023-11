Shai Gilgeous-Alexander Busca Anular la Compra de su Casa en Toronto

Shai Gilgeous-Alexander compra mansión en Canadá, pero sufre pesadilla de visitantes no deseados

Al parecer, la casa de seis habitaciones y 10,000 pies cuadrados ubicada en el Lago Ontario que Shai Gilgeous-Alexander, jugador estrella del Oklahoma City Thunder, compró por poco más de 8.4 millones de dólares canadienses, o 6.1 millones de dólares, debería haber sido un hogar de ensueño.

Pero en mayo, dos días después de que el Sr. Gilgeous-Alexander, de 25 años, se mudara a la casa, cerca de Toronto, con su pareja, se convirtió en una pesadilla, según una demanda para anular la venta. Apareció un amenazante visitante buscando al ocupante anterior. La pareja se fue al día siguiente y no ha regresado.

La casa del joven jugador de la NBA, descrita en el anuncio inmobiliario como una “elegante mansión tipo resort”, había sido el hogar de Aiden Pleterski, autodenominado “rey de las criptomonedas” que declaró bancarrota en 2022, con una deuda de poco menos de 13 millones de dólares canadienses con más de 150 clientes de inversiones.

Los registros judiciales muestran que la casa recibió una constante corriente de visitantes enojados buscando hablar con el Sr. Pleterski mientras vivía allí y después de que se mudó.

En diciembre pasado, los documentos judiciales muestran que el Sr. Pleterski fue secuestrado por uno de sus inversores agraviados y otros cuatro hombres, luego fue golpeado y torturado durante tres días.

El testimonio en el caso de bancarrota revela que el Sr. Pleterski tenía un guardia de seguridad para evitar inversores enojados y finalmente se mudó de la casa por su propia seguridad. Otro residente también huyó, temiendo por su seguridad después de que visitantes enojados continuaran apareciendo todos los días.

Parting with the previous content, we focus on the present events. The holding company owned by and representing Mr. Gilgeous-Alexander is asking the court to reverse the purchase of the Burlington, Ontario, house because the seller did not disclose its link to Mr. Pleterski and the home’s potential security threat.

Citando el secuestro, la compañía de la propiedad, en su presentación, dijo que las personas que habían estado apareciendo en la casa “no estaban haciendo amenazas sin fundamento”.

El antiguo propietario de la propiedad, el jefe de una empresa inmobiliaria de Toronto con propiedades que incluyen apartamentos, residencias de retiro y hoteles, ocultó la información sobre visitantes alarmantes a posibles compradores porque “cualquier comprador que pudiera permitirse gastar más de 8 millones de dólares en una casa de lujo valoraría la privacidad y de todos modos querría evitar una propiedad que tuviera un historial de visitas amenazadoras a los dos ocupantes anteriores”.

A través de su abogado, Mr. Gilgeous-Alexander declined to comment.

La policía regional de Halton, que tiene jurisdicción sobre Burlington, se negó a proporcionar más información y un portavoz se negó a decir si el Sr. Pleterski era el objetivo de una investigación criminal.

Una análisis bancaria realizada por un fideicomisario de la quiebra muestra que el Sr. Pleterski no era el prodigio de las inversiones que muchos de sus inversores creían que era.

The trustee concluded that “the extravagant lifestyle that Pleterski lived, which was funded by his investors,” had “ultimately led to his bankruptcy.”

Such strong statements leave little doubt. It is clear that this property, which seemed to be the epicenter of a serious crime, it had some dark secrets. These are events that we rarely see and the gravity of the facts puts an athlete such as Shai Gilgeous-Alexander in a troubling situation, whose every move is watched with scrutiny.