El próximo iPhone del año podría presentar un modelo delgada, rediseñado y de alta gama ultra.

Parece que cada año se anuncia que la próxima gran actualización del iPhone está a un año de distancia, pero un nuevo rumor afirma que esta vez podría ser verdad. Un nuevo informe de The Information (se requiere suscripción) dice que Apple está trabajando en una nueva versión del iPhone para 2025 que se venderá como una versión de gama alta por encima del modelo Pro Max.

Sin embargo, este nuevo iPhone no será simplemente una versión más grande del Pro Max. De hecho, es posible que ni siquiera sea un modelo Pro. The Information informa que la característica más destacada del nuevo iPhone será su cuerpo rediseñado con una nueva carcasa ultrafina, una Dynamic Island más pequeña y una cámara trasera centrada, lo que le dará a este iPhone una diferencia visual obvia con respecto a los otros modelos de la línea. El tamaño de la pantalla puede situarse entre los modelos Pro y Pro Max, la primera vez que Apple no pone un precio premium al modelo más grande.

El nuevo iPhone delgado también probablemente tendrá un chip A19 Pro y parece que sustituirá al iPhone Plus, aunque será más caro que el iPhone Pro Max. Se ha rumoreado durante años que Apple lanzará un nuevo iPhone de gama alta, pero se informó que sería un modelo ultra gama alta con una pantalla más grande. Este modelo parece ser un alejamiento de ese plan.

Parece que la delgadez está de vuelta en estilo en Cupertino. Apple acaba de presentar el iPad Pro M4 con un grosor de 5,3mm, el dispositivo más delgado que Apple ha fabricado nunca. El iPhone 16 Plus tiene un grosor de 7,8mm en comparación con el iPad Pro M2, que tenía un grosor de 6,4mm.

El informe de The Information llega después de que el analista Jeff Pu escribiera en una nota para inversores a principios de este mes sobre un modelo de iPhone nuevo similar. Pu dijo que el iPhone 17 y 17 “Slim” tendrán 8GB de RAM con el chip A18 o A19, mientras que el iPhone 17 Pro y Pro Max tendrán un A19 Pro con 12GB de RAM. Sin embargo, el informe de The Information pinta un cuadro de un modelo de gama alta superior al rumor de Pu. También opinando sobre el rumor está Ross Young de Display Supply Chain Consultants, quien dice que el nuevo modelo tendrá una pantalla de 6,5 pulgadas.