Seguimiento de premios de Zach Edey: Estrella de Purdue gana el Jugador del Año de la AP por segunda temporada consecutiva antes de la Final Four

Zach Edey agregó otro premio al Jugador del Año de la Asociación de Prensa a su gabinete de trofeos el viernes, cuando la AP anunció al estrella de Purdue como el mejor jugador del baloncesto universitario por segundo año consecutivo. Es el primer ganador consecutivo desde que la estrella de Virginia, Ralph Sampson, lo ganó tres años seguidos de 1981 a 1983.

El canadiense de 7 pies y 4 pulgadas dominó el baloncesto universitario como senior, llevando a Purdue a su primer Final Four desde 1980 y ayudando a los Boilermakers a ganar un segundo título consecutivo de temporada regular de la Big Ten. Edey recibió 57 de los 62 votos posibles para el primer lugar. Dalton Knecht de Tennessee (3) y Jamal Shead de Houston (2) fueron los otros que recibieron votos.

“Con la cantidad de cosas por las que hemos pasado, la cantidad de cosas que hemos escuchado, ser capaz de recuperarse y lograr lo que hemos logrado hasta este punto, ha sido el año favorito que he vivido”, dijo Edey el viernes después de recibir el premio de la AP. “Solo las experiencias, pasar por ello con los chicos, no cambiaría eso por nada. No cambiaría al grupo de personas con las que lo viví por nada.”

Edey promedia 25 puntos, 12.2 rebotes y 2.2 bloqueos por partido antes del juego del Final Four del sábado entre el sembrado Nº 1 Purdue y el sembrado Nº 11 NC State. Guardó algunas de sus mejores actuaciones para los momentos más importantes de Purdue, terminando con 40 puntos y 16 rebotes en una victoria en la Ronda Elite Eight sobre Tennessee el domingo.

La actuación convirtió a Edey en el primer jugador desde 1990 en terminar con 40 puntos y 15 o más rebotes en un juego del Torneo de la NCAA. Edey también es el primer jugador en el baloncesto masculino de la División I en alcanzar los 900 puntos y 450 rebotes en la misma temporada desde que Larry Bird lo hizo en 1978-79.

Edey también ganó el Premio Oscar Robertson el viernes y fue nombrado Jugador del Año de CBS Sports el jueves. Aquí tienes un resumen de los premios que Edey ha traído a casa esta temporada.