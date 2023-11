Se rumorea que las funciones de inteligencia artificial en el Galaxy S24 podrían tener una tarifa de suscripción.

En 2023, la inteligencia artificial toma el centro de atención, y no es solo una tendencia pasajera, está aquí para quedarse y formar parte de aún más dispositivos y servicios. Recientemente, Samsung dio inicio a su evento anual AI Forum 2023, que muestra avances significativos en inteligencia artificial e ingeniería informática.

Antes de esto, el gigante tecnológico coreano compartió su compromiso de integrar la tecnología de inteligencia artificial como una “nueva experiencia” en sus dispositivos, con planes de implementar funciones de inteligencia artificial a partir de 2024. Surgieron especulaciones de que la próxima serie Galaxy S24 será probablemente la primera en adoptar estas nuevas funcionalidades de IA.

¿Hasta aquí todo bien, verdad? Sin embargo, un nuevo informe del conocido filtrador Revegnus (a través de Android Headlines) sugiere que Samsung podría optar por un modelo basado en suscripción para acceder a estas herramientas de IA generativa.

Samsung está considerando la opción de ofrecer las funciones de IA en el dispositivo del S24 como un servicio de ‘suscripción’.

— Revegnus (@Tech_Reve) 6 de noviembre de 2023Sin embargo, la idea de cobrar a los usuarios por funciones en el dispositivo parece poco probable. Si el rumor resulta ser cierto, las tarifas de suscripción podrían ser más plausibles para las características basadas en la nube de la IA. Este enfoque implicaría transferir algunas tareas de procesamiento de IA a la nube, mejorando potencialmente la velocidad y el rendimiento del dispositivo.Actualmente, Google es líder en la incorporación de IA en teléfonos inteligentes, lo cual es evidente en el Pixel 8 y el Pixel 8 Pro. Cabe destacar que Google no impone tarifas adicionales por utilizar funciones de IA en el dispositivo.

Lo que sabemos sobre los planes de IA de Samsung para su próxima serie insignia se centra en la IA generativa, con el proceso que se espera que se realice completamente en el dispositivo, eliminando la necesidad de una conexión a Internet. Piense en ChatGPT o en el Bard de Google, pero desarrollados de manera única por Samsung para ejecutar servicios mediante comandos sencillos.

Los detalles de la estrategia de IA de Samsung aún no se han revelado. Con los rumores de que el Galaxy S24, el Galaxy S24 Plus y el Galaxy S24 Ultra debutarán en enero del próximo año, no tendremos que esperar mucho más para ver qué trucos de magia de IA tiene Samsung bajo la manga.