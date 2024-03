Se rumorea que el MacBook Pro M4 ya está en desarrollo en Apple.

Apple is already working on the M4 MacBook Pro

Apple released new MacBook Pro models with M3 in October 2023, but the company isn’t ready to slow down yet. Rumors suggest that the M4 MacBook Pro lineup is already in development.

The transition to Apple Silicon from Intel left many unknowns, like how often Apple would iterate and release chipsets. The COVID-19 pandemic threw a curveball and ruined any ability to predict the cycle early on, but rumors of M4 entering development hint at what to expect going forward.

Apple Silicon entered its third generation in October 2023 with the announcement of three chipsets — M3, M3 Pro, and M3 Max. It was the first time Apple announced three chips at once, leaving only the M3 Ultra for a later date.

There are rumors of an M4 entering development, even though the M3 MacBook Air was released only days prior. Apple is always pushing for the next product internally, but it raises the frequency question again.

Ciclo de lanzamiento de Silicon de Apple

El ciclo de lanzamiento de M1 se extendió por varias razones, principalmente debido a la pandemia y cómo afectó la cadena de suministro. M1 fue revelado por primera vez en noviembre de 2020, y el ciclo de lanzamiento se completó en marzo de 2022.

El M2 tuvo un ciclo de lanzamiento acelerado, comenzando con su presentación en junio de 2022 y terminando con el M2 Ultra en junio de 2023, solo un año después.

Pasan apenas unos meses, y el M3 se revela en octubre de 2023 junto con el M3 Pro y el M3 Max. Parece que el M3 Ultra podría ser revelado en algún momento entre junio y noviembre de 2024.

Eso deja que el M4 sea anunciado no antes de finales de 2024 o principios de 2025. Parece increíble que Apple itere los chipsets de Mac y las líneas de productos anualmente, pero ya lo hace con el iPhone.

Un rumor que sugiere lo que viene

Recuerda que una de las razones significativas por las que Apple cambió a Apple Silicon fue controlar la tubería de productos y saber cuándo llegaban nuevos chips. Intel no dio a la empresa tal capacidad, lo que hizo que algunas líneas de productos languidecieran mientras los chips se retrasaban repetidamente.

No es necesario tener fuentes de la industria profunda para saber que Apple está trabajando en el M4, pero la sincronización no siempre ha sido predecible. Gurman declaró que el M4 “acaba de comenzar un desarrollo formal”, ofreciendo una visión del potencial cronograma de lanzamiento para la siguiente generación de Apple Silicon.