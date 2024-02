Saliendo de Ucrania durante la guerra, o cómo y dónde prefirieron viajar los ucranianos en 2023.

En Ucrania, la demanda de viajes se está recuperando gradualmente, pero todavía es significativamente menor que antes de los niveles de preguerra, según las estadísticas internas del operador turístico ucraniano Join UP!

En 2023, 235 mil turistas utilizaron sus servicios. Esto es un 48% más que en 2022, pero aún cuatro veces menos que en 2021.

Lea también: Se informa que un avión de SkyUp de Ucrania resultó dañado en Sudán, la tripulación fue evacuada

“Las principales tendencias en la industria de viajes siguen siendo casi las mismas que el año anterior: todavía vemos que principalmente mujeres con niños solicitan tours al extranjero, y los hombres reservan con más frecuencia tours en Ucrania,” dice Iryna Mosulezna, Directora Gerente de Join UP! Ucrania.

“La gente ya está acostumbrada a partir desde los aeropuertos más cercanos a Ucrania, por lo que la demanda de tours en avión predomina. Al mismo tiempo, la profundidad de las reservas está disminuyendo: la gente está lista para comprar un tour y salir de viaje en una semana.”

Lea también: El turismo de Ucrania aumenta un 13% desde 2022, pero aún está cerca del 20% de los niveles preguerra

La mayoría de los ucranianos reservan tours en avión a Egipto y Turquía. Ambos destinos se encuentran entre los 10 primeros tanto durante la temporada de verano (Turquía es el líder y Egipto es segundo) como en invierno (Egipto es el líder y Turquía ocupa el noveno lugar). En cuanto a los tours en autobús, la situación es idéntica a la del año pasado: Turquía es el líder (6976 turistas), seguido de cerca por Bulgaria (6642 turistas), seguida de Montenegro (2226 turistas) y Grecia (1861 turistas).

Los tours internos en Ucrania se encuentran entre los tres destinos más populares en invierno, y también ocupan el octavo lugar durante la temporada de vacaciones de verano.

Lea también: La aerolínea SkyUp de Ucrania recibe la aprobación para vuelos a Estados Unidos

El año pasado, las mujeres viajaron con más frecuencia: el 59% de todos los tours, el 24% de los viajeros eran niños y el 17% hombres (esto incluye tanto viajes al extranjero como tours en Ucrania).

Anteriormente se informó que en junio de 2022, el SBU anunció la incautación de los derechos corporativos de una empresa de viajes asociada con un oligarca metalúrgico ruso. Se trataba del operador turístico TUI Ukraine, que anteriormente era propiedad personal del propietario de Severstal, Alexei Mordashov.

En diciembre de 2022, la IATA anunció que la industria aérea global volvería a obtener beneficios en 2023.

En 2022, el volumen de carga aérea global disminuyó un 1,9%. Al mismo tiempo, fue un 3,6% menor que en 2019.

En 2023, las aerolíneas globales aumentaron el tráfico de pasajeros en un 36,9%.

Ukraine International Airlines ha firmado un contrato con SkyUp Airlines para el transporte de los principales funcionarios del país.

Este transportista ucraniano perdió al menos un avión durante el golpe militar en Sudán. Pero logró evacuar otra aeronave desde el Aeropuerto Internacional de Boryspil fuera de Ucrania.

¡Estamos llevando la voz de Ucrania al mundo. Apóyenos con una donación única o conviértase en un Patrocinador!

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine