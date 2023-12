Rusos ejercen presión sobre ucranianos en territorio ocupado para tomar pasaportes del enemigo – NRC

La policía rusa ha llevado a cabo una serie de redadas en pueblos en la región ocupada de Jersón para “charlas preventivas” con los residentes que han rechazado un pasaporte ruso, informó el Centro Nacional de Resistencia de Ucrania el 28 de diciembre.

La continua pasaportización forzada en la región ha llevado a restricciones en los derechos de aquellos que rechazan un pasaporte ruso.

Durante estas redadas, los asentamientos fueron bloqueados, y se registró a individuos en busca de evidencia de apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania, según el NRC.

La mayoría de la población en la región aún no ha adquirido un pasaporte ruso, lo que ha llevado a que los rusos permitan votar en las próximas llamadas “elecciones presidenciales” sin él.

A partir del 1 de enero de 2024, la administración de ocupación rusa va a declarar oficialmente a los ciudadanos ucranianos como “extranjeros” y comenzar a “deportarlos”, dijo a fines de noviembre el alcalde de Melitopol, temporalmente ocupado, en el óblast de Zaporizhzhya, Iván Fedorov.

Los rusos están llevando a cabo la pasaportización forzada en todos los territorios ocupados de Ucrania, lo que hace imposible que los residentes vivan normalmente sin un pasaporte ruso.

