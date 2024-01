Rusia refuerza la ocupación con el despliegue de 35,000 guardias nacionales en territorios ocupados.

Rusia ha desplegado alrededor de 35,000 guardias nacionales en los territorios ocupados de Ucrania a partir de enero de 2024, según informó el Centro de Resistencia Nacional de las Fuerzas de Operaciones Especiales el 7 de enero, citando información de partisanos ucranianos.

La Guardia Nacional de Rusia, o Rosgvardia, es el segundo componente más importante de las fuerzas de ocupación rusas, después de su ejército. La Guardia Nacional sirve como unidades traseras para reprimir la resistencia civil. Sus funciones incluyen filtrar civiles e identificar miembros del bajo mundo.

También se utilizaron para custodiar “centros de votación” en los territorios ocupados durante un falso referéndum en septiembre de 2022 y las pseudo-elecciones en septiembre de 2023. En el territorio de la propia Federación Rusa, la Rosgvardia es responsable de preservar el poder de Putin, explicó el NRC.

La mitad de los 35,000 guardias desplegados en los territorios ocupados son formaciones regulares, que se estructuran en brigadas, cinco grupos tácticos de batallón y 44 grupos tácticos. El resto son más de 100 unidades consolidadas que se traen de Rusia de manera rotativa. Las unidades consolidadas se forman a partir de la policía antidisturbios y la Unidad de Respuesta Rápida Especial SOBR.

Además de vehículos de servicio y transportes blindados, la Rosgvardia también cuenta con tanques, sistemas de artillería y helicópteros, y utilizan toda la gama de armas para someter a aquellos que no están de acuerdo con la ocupación rusa, señaló el Centro de Resistencia Nacional.

