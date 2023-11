Rusia intenta atraer a veteranos de Wagner de vuelta a la guerra en Ucrania

Russia’s armed forces are stepping up their efforts to recruit veterans of the Wagner paramilitary group, according to former fighters and military bloggers, as the Kremlin tries to avoid another round of mobilization and salvage some of the force’s fighting potential in the wake of its leader’s mutiny and death.

Cuatro antiguos prisioneros rusos que lucharon con Wagner en el este de Ucrania dijeron que habían recibido llamadas y mensajes ofreciéndoles nuevos contratos militares en las últimas semanas, confirmando informes recientes de blogueros militares rusos. Tres excombatientes dijeron que específicamente se les instó a unirse a Rosgvardia, la guardia nacional militarizada de Rusia.

Originalmente concebida como una fuerza de retaguardia, Rosgvardia ha ganado prominencia desde la invasión de Ucrania bajo el liderazgo de Víctor Zolóto, un exguardaespaldas del presidente Vladimir V. Putin. Para leer más haga click aquí.

La autenticidad del mensaje no pudo ser verificada, pero llega en medio de los esfuerzos más amplios de Rosgvardia por presentarse como sucesora de Wagner, una extensa fuerza paramilitar prorrusa que en su apogeo contaba con decenas de miles de combatientes en tres continentes.

Wagner, que dependía en gran medida de convictos de prisión que se enlistaron a cambio de un indulto, jugó un papel crucial en la campaña de varios meses de Rusia para capturar la ciudad ucraniana de Bajmut. La caída de la ciudad a Rusia en mayo le entregó la única victoria militar significativa del Kremlin en más de un año de combates, a costa de decenas de miles de bajas.

Después del motín, el Sr. Prigozhin llevó a sus leales al exilio en el vecino Bielorrusia, pero continuó viajando dentro de Rusia para administrar sus negocios allí. Los análisis de inteligencia occidentales lo han descrito como un asesinato.

El Sr. Zolóto, el exguardaespaldas y actual jefe de Rosgvardia, ha sido ampliamente considerado como uno de los principales beneficiarios de la caída del Sr. Prigozhin. Antes de la guerra, Rosgvardia mayormente resguardaba eventos públicos y disolvía protestas; durante la invasión, sus tropas cruzaron a Ucrania para ayudar a ocupar el territorio conquistado.

Una empleada de Rosgvardia confirmó bajo condición de anonimato que la fuerza recientemente creó una brigada especial para oficiar a antiguos presos que habían luchado por Wagner. Otros exmiembros de Wagner parecen haberse unido a la unidad táctica Akhmat de Rosgvardia en la región meridional rusa de Chechenia.

La televisión estatal rusa publicó un video a principios de este mes que supuestamente muestra una sesión de entrenamiento de antiguos miembros de Wagner que ahora sirven con Akhmat en Ucrania.

Oleg Matsnev contribuyó a esta investigación.