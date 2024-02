Rumores indican que SEGA traerá 5 juegos a la Nintendo Switch 2

SEGA se rumorea que traerá cinco juegos de gran nombre a la plataforma Nintendo Switch 2, aunque Nintendo en sí no ha confirmado que el Switch 2 esté sucediendo realmente. Nintendo está trabajando en una nueva consola basada en varios otros rumores. Sin embargo, la compañía aún no ha anunciado el hardware.

El año pasado, Nintendo confirmó que sería posible transferir tu cuenta de Nintendo a nuevo hardware cuando llegue el momento. Pero eso es más o menos todo lo que Nintendo ha dicho abiertamente sobre lo que viene después del Switch. Sin embargo, eso no ha frenado las conversaciones sobre lo que el hardware podría hacer, o qué juegos podrás jugar en él. Según @MbKKssTBhz5 en X, SEGA está trabajando en cinco juegos para el Nintendo Switch 2. Esto incluye juegos populares de la era de Dreamcast como Crazy Taxi.

Si nunca has jugado a Crazy Taxi antes, el objetivo es aumentar tu puntaje llevando a la gente a su destino. Conduce por la ciudad buscando pasajeros, luego lleva a esos pasajeros donde necesitan llegar. El objetivo es hacer esto lo más rápido posible para obtener la mayor cantidad de efectivo y el puntaje más alto posible. La ciudad es esencialmente tuya, así que puedes ir por donde quieras. También puedes recibir más propinas por saltos y trucos, etc. El título fue increíblemente popular en Dreamcast en los EE. UU., y es un juego que se sentiría como en casa en el hardware de Nintendo.

Los juegos de SEGA que llegarán al Nintendo Switch 2 se mostraron en The Game Awards

Si te perdiste The Game Awards que tuvo lugar en diciembre de 2023, entonces fácilmente te habrías perdido a SEGA presentando anuncios para estos juegos que vienen. Según MbKKssTBhz5, Crazy Taxi estará acompañado por Jet Set Radio, Shinobi, Golden Axe y Streets of Rage. Todos estos juegos recibirán nuevas entregas o remakes/reboots. Por lo tanto, esencialmente serán juegos nuevos para el nuevo hardware de Nintendo. Y no simplemente puertos de los lanzamientos originales.

Dicho esto, no se menciona un posible plazo para la mayoría. MbKKssTBhz5 afirma que se rumorea que Jet Set Radio saldrá en 2026. Se rumorea que la nueva consola de Nintendo se lanzará en 2024. Con una ventana de lanzamiento planeada alrededor de la temporada de compras navideñas. Obviamente, nada de esto ha sido confirmado, por lo que debe tomarse con precaución. Pero para los fanáticos de SEGA y Nintendo, probablemente sea emocionante saber que estos podrían estar en camino.