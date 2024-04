Robbins LLP Recuerda a los Accionistas de AVXL sobre la Próxima Fecha Límite para el Demandante Líder en la Acción Colectiva Contra la Compañía por parte de Investing.com

SAN DIEGO, 26 de abril de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Robbins LLP recuerda a los inversores que un accionista presentó una demanda colectiva en nombre de todas las personas que compraron o adquirieron de otra manera acciones de Anavex Life Sciences Corporation (NASDAQ: AVXL) entre el 1 de febrero de 2022 y el 1 de enero de 2024. Anavex investiga, fabrica y comercializa productos farmacéuticos para trastornos del sistema nervioso central (SNC).

Para obtener más información, complete un formulario, envíe un correo electrónico al abogado Aaron Dumas, Jr., o llámenos al (800) 350-6003.

Las Alegaciones: Robbins LLP está investigando las alegaciones de que Anavex Life Sciences Corporation (AVXL) engañó a los inversores sobre la probabilidad de éxito de su ensayo clínico

Según la denuncia, el producto principal de Anavex es blarcamesine. Anavex patrocinó el estudio de Excelencia Fase II/Fase III para investigar blarcamesine como tratamiento para pacientes pediátricos con síndrome de Rett.

El demandante alega que durante el período de la demanda, los demandados hicieron declaraciones falsas y/o engañosas o no revelaron que los demandados engañaron a los inversores al proporcionar una impresión materialmente defectuosa e inexacta del programa de investigación de Anavex y de la probabilidad real de éxito de blarcamesine en los ensayos del síndrome de Rett.

El 2 de enero de 2024, Anavex anunció los resultados del estudio de Excelencia y al hacerlo reveló que Anavex utilizó el método MMRM, un método estadístico no utilizado previamente por Anavex en sus estudios anteriores de blarcamesine, para analizar los datos y que el estudio de Excelencia no logró significancia estadística en todas las medidas excepto una. Según la denuncia, ante esta noticia, el precio de las acciones de Anavex cayó más del 35%.

¿Qué sigue? Puede ser elegible para participar en la demanda colectiva contra Anavex Life Sciences Corporation. Los accionistas que quieran fungir como demandantes principales para la clase deben presentar sus documentos ante el tribunal antes del 13 de mayo de 2024. Un demandante principal es una parte representativa que actúa en nombre de otros miembros de la clase en la dirección de la litigación. No es necesario participar en el caso para ser elegible para una recuperación. Para obtener más información, haga clic aquí.

Toda representación se realiza sobre la base de honorarios de contingencia. Los accionistas no pagan honorarios ni gastos.

Acerca de Robbins LLP: Algunos bufetes de abogados que emiten comunicados sobre este asunto en realidad no litigan acciones colectivas de valores; Robbins LLP sí lo hace. Reconocidos líderes en litigios de derechos de los accionistas, los abogados y el personal de Robbins LLP han estado dedicados a ayudar a los accionistas a recuperar pérdidas, mejorar las estructuras de gobierno corporativo y responsabilizar a los ejecutivos de empresas por sus acciones indebidas desde 2002. Desde nuestra creación, hemos obtenido más de $1 mil millones para los accionistas.

Para ser notificado si una demanda colectiva contra Anavex Life Sciences Corporation se resuelve o para recibir alertas gratuitas cuando los ejecutivos corporativos se involucren en actividades ilícitas, regístrese en Stock Watch hoy.

Publicidad de abogados. Los resultados previos no garantizan un resultado similar.

