Rishi Sunak y el dilema conservador

“

Mantente informado con actualizaciones gratuitas

Simplemente regístrate en el Life & Arts myFT Digest, directamente en tu bandeja de entrada.

En 2006, por razones poco claras, tuve una corta y privada conversación con Margaret Thatcher. Previamente informado de que ella no estaba en su máximo nivel, decidí no hacer la pregunta que aún me intriga. ¿Qué pensaba ella de la nación que había moldeado? Por un lado, fue un éxito económico: rica, creativa, ya no vecina desaliñada de Europa. Por otro lado, las comunidades antes estables habían cambiado. Los activos nacionales estaban en manos extranjeras. La capital pertenecía más al mundo que a Gran Bretaña. Los mercados, resultó, no eran conservadores.

Observa tu trabajo, señora. ¿Valió la pena? Yo creo que sí, pero soy liberal. La pregunta es más bien para que los conservadores luchen con ella.

Rishi Sunak, quien no tiene la excusa de la vejez, parece nunca haber hecho esto. Es el más capitalista radical en haber ocupado el cargo de primer ministro del Reino Unido. Al mismo tiempo, es lo suficientemente tradicionalista y nacionalista como para haber apoyado el Brexit antes que Boris Johnson. Que la primera creencia entre en conflicto con la segunda, que los mercados alteren los patrones de vida establecidos, parece no inquietar a su mente de alta calidad. Pero este es el dilema eterno conservador. Al final, él ha sido embestido y empalado en sus cuernos. No me molestaría tanto si la nación no estuviera sangrando con él.

Que los mercados alteren los patrones de vida parece no inquietarlo

Un conservador cree en la propiedad de viviendas, pero no en construir casas en terrenos baldíos; en el comercio, pero no en las regulaciones supranacionales que lo suavizan. En cada uno de estos conflictos intelectuales, este gobierno tendió a priorizar la tradición: el campo sobre la casa, la soberanía legal sobre las exportaciones. Es una elección legítima. Pero se hizo sin la conciencia del costo para el crecimiento. Si Thatcher nunca anticipó la agitación cultural que sus reformas económicas traerían consigo, sus herederos no pudieron ver el letargo económico que su precaución cultural traería. Desconfiando del pensamiento abstracto, los conservadores no pueden ver la tensión en el núcleo de su ideología.

Esta tensión se aplica a los derechistas en todas partes, en cierto modo. Si William Buckley se tomaba en serio su definición de conservador (“alguien que se interpone en la historia, gritando ‘Detente'”), debería haber apoyado más frenos al negocio estadounidense, que era un agente de cambio social incluso antes de poner un teléfono inteligente en mano de cada adolescente. La extrema derecha actual, con su vista jaquecosa del capitalismo, ve el punto. Sin embargo, el dilema es mucho más agudo en el Reino Unido que en Estados Unidos. El mercado interno es más pequeño, los recursos menos abundantes y el comercio una parte colosal de la producción nacional. Somos una nación abierta o una empobrecida. Somos permeables o pobres. El tradicionalismo no es asequible.

Esta, al final, es la razón del centro político. Gran Bretaña necesita el entusiasmo de la derecha por el mercado pero la apertura de la izquierda a la inmigración, la construcción de viviendas y otros frutos del mercado. Este centrismo no reparte por igual en cada tema. Toma enfáticamente un lado u otro, según el tema. Podrías llamarlo mejor “doble extremismo”.

Una historia se quedará conmigo de este gobierno saliente. Un consorcio respaldado por Abu Dhabi lanzó una oferta por algunos títulos de periódicos conservadores en el Reino Unido. Se rindió el mes pasado. ¿Qué sucedió? Una resistencia tenaz de derechistas escandalizados, que citaron la sacralidad de las instituciones nacionales en un mundo de capital suelto y sin ética. Algunos de estos conservadores una vez me dijeron que la Gran Bretaña comerciante del Brexit iba a abrazar al mundo exterior como los continentales escrupulosos nunca podrían. Dicen que si vives lo suficiente, llegas a ver todo. No es verdad. Solo necesitas vivir hasta los 42.

Sunak puede permitirse vivir en cualquier lugar de Londres y elige Kensington. Es difícil presentarlo como un hombre interesante, entonces, mucho menos como una figura histórica trágica. Pero creo que él, a diferencia de uno o dos de sus predecesores, y multitudes de sus colegas frívolos, entró en la política para enriquecer a Gran Bretaña. Simplemente nunca resolvió, ni siquiera reconoció, el hecho de que una mitad de su ideología siempre se interpondría. Debería haber dado más rienda suelta a la otra mitad, su liberal interior. ¡Qué decepción ha sido para aquellos de nosotros que corremos junto a la historia, gritando, ‘Acelera’!

Correo electrónico de Janan a [email protected]

Entérate de nuestras últimas historias primero: sigue a FT Weekend en Instagram y X, y suscríbete a nuestro podcast Life & Art donde sea que escuches

“