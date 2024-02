Ríete con la divertida interpretación de Noel Fielding sobre el bandido Dick Turpin

El mundo tuvo su primera visión de las Aventuras Completamente Ficticias de Dick Turpin, que tendrá como protagonista al comediante británico Noel Fielding como el legendario bandolero británico. El primer y divertido tráiler de la próxima serie de comedia y aventuras se estrenó el lunes.

El show se estrenará en Apple TV+ a principios de marzo.

Las Aventuras Completamente Ficticias de Dick Turpin claramente son completamente inventadas

Dick Turpin fue un verdadero bandolero inglés y también un cazador furtivo, ladrón, ladrón de caballos y asesino. Fue ahorcado por sus crímenes en 1739, y en realidad fue una figura bastante menor durante su vida. Sin embargo, se hizo famoso en siglos posteriores como sujeto de historias y obras de teatro.

Como su nombre sugiere, la versión de Fielding será la menos probable de los ladrones de caminos, cuyo éxito está definido principalmente por su encanto, espectáculo y gran cabello.

Apple dice que sus aventuras comienzan cuando “se embarca en una serie de locas y absurdas aventuras al convertirse en el líder reacio de una banda de forajidos, y se le encomienda burlar al corrupto jefe de policía y autoproclamado cazador de ladrones Jonathan Wilde (Hugh Bonneville).”

El nuevo tráiler de las Aventuras Completamente Ficticias de Dick Turpin muestra a Fielding como un tipo bastante agradable que es completamente inadecuado para la vida del crimen en la que se está embarcando:

Todo se trata de Noel Fielding

Noel Fielding es más conocido por la serie de comedia The Mighty Boosh, aunque la mayoría de los estadounidenses solo lo reconocen como co-presentador de The Great British Bake Off. Tiene un estilo de comedia surrealista que probablemente será ampliamente exhibido en la próxima serie de Apple TV+.

Junto a Fielding, actúan Ellie White (The Windsors), Marc Wootton (High & Dry), Duayne Boachie (Blue Story), Bonneville (Downton Abbey), Tamsin Greig (Episodes), Asim Chaudhry (The Sandman), Dolly Wells (The Outlaws), Joe Wilkinson (Sex Education), Mark Heap (Friday Night Dinner), Geoff McGivern (Free Rein), Michael Fielding (The Mighty Boosh), Samuel Leakey (Gretel & Hansel) y Kiri Flaherty.

La serie fue creada por Claire Downes, Ian Jarvis y Stuart Lane.

Dick Turpin llega a Apple TV+ en marzo

Las Aventuras Completamente Ficticias de Dick Turpin protagonizadas por Noel Fielding llegará pronto a Apple TV+.

Imagen: Apple TV+

Las Aventuras Completamente Ficticias de Dick Turpin se estrenan en todo el mundo en Apple TV+ el viernes 1 de marzo de 2024. En total hay seis episodios, y la serie comenzará con los dos primeros, seguidos de un nuevo episodio cada viernes hasta el 29 de marzo.

Ver la serie histórica de comedia y aventuras requiere una suscripción a Apple TV+. El servicio cuesta $9.99 al mes con una prueba gratuita de siete días. También puedes obtenerlo a través de cualquier nivel de la suscripción de Apple One.

El servicio de video en streaming de Apple incluye mucho más, por supuesto. Hay dramas, ciencia ficción, deportes, programas infantiles, documentales de naturaleza, etc.

¿Quieres más consejos sobre qué ver en Apple TV+? Lee nuestra guía de los 15 mejores programas en Apple TV+.