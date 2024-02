Ricardo Martinelli promete postularse para presidente de Panamá desde la embajada nicaragüense.

Conforme Panamá se adentra en su bullicioso período de Carnaval, las celebraciones este fin de semana toman lugar en medio de un extraño drama político que se desarrolla en la capital. Un ex presidente, que también es un fuerte contendiente en las elecciones presidenciales de este año en mayo, se ha atrincherado en la Embajada de Nicaragua en la Ciudad de Panamá, acompañado de sus muebles, incluyendo un sofá y un escritorio, así como su perro, Bruno.

Ricardo Martinelli, un empresario conservador de 71 años que lideró Panamá desde 2009 hasta 2014, recibió asilo de Nicaragua esta semana después de que la Corte Suprema de Panamá rechazara su apelación de una condena por lavado de dinero que acarreaba una sentencia de 10 años de prisión.

El Sr. Martinelli, quien ha enfrentado otras investigaciones criminales, sostiene no solo que el caso es políticamente motivado, sino también que el presidente y el vicepresidente de Panamá quieren matarlo.

En lugar de ir a la cárcel, dijo que tiene la intención de continuar su campaña presidencial desde los terrenos de la embajada, a pesar de que la Constitución de Panamá prohíbe a alguien que haya sido condenado a cinco años o más por cometer intencionalmente un delito liderar el país.

“Tienes que ser muy cobarde para descalificar a un candidato presidencial que está primero en las encuestas”, dijo en un comunicado publicado el miércoles en X, la plataforma de redes sociales. Añadió: “Ese es un ataque contra la democracia”.

Algunas encuestas han mostrado que el Sr. Martinelli es el favorito. El tribunal electoral ha insinuado fuertemente que sería descalificado de estar en la boleta en las próximas elecciones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá dijo el viernes por la noche que no concedería la solicitud de Nicaragua de permitirle al Sr. Martinelli un paso seguro a su país, argumentando un artículo de un acuerdo internacional sobre asilo político, ratificado por Nicaragua y Panamá, que establece que los países no pueden otorgar asilo a personas que hayan sido “adecuadamente enjuiciadas” por delitos no políticos.

Más tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua respondió a la negativa de Panamá, diciendo que el asilo político debe ser respetado como un derecho humanitario.

El portavoz del Sr. Martinelli, Luis Eduardo Camacho, dijo que la decisión de Panamá sobre el paso seguro no fue una sorpresa “porque esto no es una democracia. Esto es un estado salvaje de derecho”.

Fernando Gómez-Arbeláez, un abogado en Panamá que se especializa en derecho internacional, dijo que permitir que el Sr. Martinelli huya del país sería una vergüenza nacional.

“El gobierno de Panamá es consciente de que dejar que Martinelli salga del país de esta manera sería una burla de proporciones gigantescas del sistema de justicia panameño”, dijo el Sr. Gómez-Arbeláez.

No estaba claro hasta el viernes por la noche si las autoridades de Panamá habían emitido una orden para que el Sr. Martinelli fuera arrestado.

El Sr. Martinelli fue condenado en julio pasado en un caso en el que los fiscales dijeron que se obtuvieron fondos de contratistas del gobierno para la compra de una editorial en 2010. Además de la sentencia de prisión, se le impuso una multa de 19 millones de dólares.

El ex presidente ha negado haber actuado mal. Varios días después de que la Corte Suprema rechazara su apelación, el Sr. Martinelli presentó una denuncia penal ante la Asamblea Nacional de Panamá, acusando al presidente y al vicepresidente de intento de homicidio. La denuncia alegó que una persona cercana a la oficina del presidente había advertido de un complot para matar al Sr. Martinelli para evitar que se convirtiera en presidente.

El actual presidente, Laurentino Cortizo, negó la acusación.

A medida que los titulares de las noticias del país se enfocaron en la situación de Martinelli, las calles de la Ciudad de Panamá el viernes estaban congestionadas con personas que se apresuraban a hacer sus compras antes del inicio del Carnaval, una festividad que se celebra durante cuatro días antes del Miércoles de Ceniza e incluye desfiles y bailes en las calles por la noche.

Algunos dijeron que apoyaban al Sr. Martinelli, señalando cómo había liderado el país durante un período de fuerte crecimiento económico, acompañado de una expansión de miles de millones de dólares del Canal de Panamá.

En la terminal de autobuses, Tais Saldaña, una estudiante de 23 años de terapia del habla, dijo que había planeado votar por el Sr. Martinelli y que si no fuera por las festividades, la gente estaría protestando para apoyarlo.

“La política es sucia”, dijo la Sra. Saldaña. “El hecho de que sea descalificado le quita una oportunidad al panameño de elegir libremente, apoyar a un candidato que, por su experiencia o lo que ha hecho en años anteriores, es un favorito de los panameños”.

En la entrada del Canal de Panamá, Joel Alvarado, un conductor de 28 años, dijo que no creía que el Sr. Martinelli fuera víctima de persecución política. “Ha hecho cosas buenas, es cierto, pero no justifica que nos roben; que trabajemos todos los días y nos roben nuestros impuestos no es justo”, dijo.

Aunque Nicaragua está controlada por un gobierno de izquierda, el conservador Sr. Martinelli dijo en una entrevista con CNN hace unos días que tiene “un gran cariño y aprecio por Nicaragua”.

Nicaragua se ha vuelto cada vez más autoritaria, y sus funcionarios han enfrentado sanciones por parte de Estados Unidos por despojar de su ciudadanía a disidentes políticos. El país también ha estado confiscando la propiedad de sus críticos.

Pero Nicaragua tiene antecedentes de otorgar refugio a políticos bajo investigación criminal, dijo Manuel Orozco, director del programa de migración, remesas y desarrollo en el Diálogo Interamericano, un centro de estudios en Washington.

En la última década, por ejemplo, Nicaragua ha otorgado refugio a dos expresidentes de El Salvador.

El Sr. Martinelli ha enfrentado investigaciones criminales anteriores. En 2021, fue absuelto de cargos de espionaje a opositores y periodistas en Panamá. También ha sido implicado en un caso legal pendiente relacionado con un escándalo de sobornos multinacionales con la firma de construcción brasileña Odebrecht.

Cuando se le solicitó un comentario sobre la situación en Panamá, el Departamento de Estado mencionó que previamente le había prohibido al Sr. Martinelli ingresar a Estados Unidos por haber aceptado sobornos a cambio de otorgar contratos gubernamentales cuando era presidente.

“Estados Unidos y Panamá promueven valores democráticos compartidos de responsabilidad, estado de derecho y transparencia”, dijo en un comunicado.

Mary Triny Zea contribuyó con reportaje desde Ciudad de Panamá.