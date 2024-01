La bendición de parejas del mismo sexo molesta a los católicos de África

El reciente comunicado del Vaticano que permite la bendición de parejas del mismo sexo causó revuelo en el mundo entero, pero quizá más que nada en África, un centro en ascenso para el futuro de la Iglesia Católica Romana. En una declaración tras otra, varios obispos de diferentes países hablaron del miedo y la confusión que el comunicado ha causado entre sus feligreses, y dijeron que está fuera de sintonía con la cultura y los valores del continente.

Los obispos también albergaban un temor más profundo: que en un lugar donde la iglesia está creciendo más rápido que en cualquier otro lugar del mundo, y donde muchas formas de cristianismo compiten por fieles, el comunicado podría frenar la expansión de la iglesia en el continente.

El obispo John Oballa de la Diócesis de Ngong, cerca de Nairobi, dijo que una mujer le escribió diciendo que un amigo le dijo que quería aclaración sobre el comunicado, o de lo contrario se convertiría a la Iglesia Metodista.

“Hay mucha vitalidad en muchas, muchas diócesis de África”, dijo el obispo Oballa en una entrevista. “Necesitamos protegernos de cualquier cosa que pueda desviar ese crecimiento”.

El pasado fin de semana, el Vaticano buscó tranquilizar a esos obispos alarmados por la nueva norma, diciendo que deberían hacerse concesiones para “la cultura local”, pero que seguiría siendo la política de la iglesia. Los obispos opuestos al cambio, dijo en un comunicado, deberían someterse a un “período extendido de reflexión pastoral” para entender por qué el Vaticano dice que la bendición de parejas del mismo sexo está en sintonía con la enseñanza de la iglesia.

Hogar de 236 millones de los 1.300 millones de católicos en el mundo, en África, más de la mitad de los 16,2 millones que se unieron a la iglesia en todo el mundo en 2021. Si bien los obispos y otros líderes de la iglesia en el continente lidian con las consecuencias entre sus feligreses del comunicado, se han planteado preocupaciones más amplias sobre si podría llevar a una ruptura entre el Papa Francisco y una región que es un punto brillante demográficamente para el catolicismo.

“Creo que ya ha comenzado una rebelión que dice: ‘No vamos a implementar esto'”, dijo el padre Russell Pollitt, director del Instituto Jesuita de Sudáfrica, refiriéndose a las respuestas de los obispos en todo el continente.

Los líderes de la iglesia en África creen que eventualmente encontrarán una forma de avanzar. Sin embargo, la declaración ha complicado la relación y forzará conversaciones difíciles entre la autoridad central de la iglesia y sus líderes africanos. Algunos obispos incluso han insinuado una separación entre los valores de las naciones africanas y Occidente.

Varias diócesis de África han señalado que la declaración aprobada por Francisco era explícita en decir que el matrimonio seguía siendo una unión entre un hombre y una mujer. Han subrayado que la doctrina de la iglesia sobre el matrimonio no ha cambiado, y que la declaración se trata de bendecir a los individuos, no sus relaciones.

Los obispos en Malawi y Zambia ya han dicho que, para evitar confusiones, se les instruirá a su clero para no bendecir a parejas del mismo sexo. La Conferencia de Obispos Católicos de Nigeria no tomó una postura firme sobre el tema, y dijo en un comunicado que “pedir la bendición de Dios no depende de cuán bueno sea uno”. Pero agregó que “no es posible en la iglesia bendecir uniones y actividades del mismo sexo”, un guiño a la sutil diferencia de la declaración de bendecir a individuos gays, no sus relaciones.

La Conferencia de Obispos Católicos del sur de África afirmó esa distinción en su declaración. Pero además afirmó que la posición de la iglesia era que “todas las personas, independientemente de su orientación sexual, deben ser tratadas con la dignidad que se merecen como hijos de Dios, hacerlas sentir bienvenidas en la iglesia y no ser discriminadas ni dañadas”.

“En nuestro contexto africano, y reconocemos la confusión que existe en los países más desarrollados con nuevos modelos no cristianos de ‘unión conyugal’ y ‘estilos de vida’, ¿estamos muy claros en lo que es una familia y un matrimonio?” dijeron en un comunicado de la Conferencia de Obispos Católicos de Kenia.

El documento dice que los sacerdotes también pueden bendecir a parejas heterosexuales no casadas que viven juntas e indica que, si bien hay muchos casos en el continente de sacerdotes que incumplen las normas del celibato al tener hijos, eso no recibe la misma atención de los líderes de la iglesia.

“Enfrentémoslo: Hay mucha homofobia en África”, dijo el padre Pollitt.

Cómo se resolverá la controversia sobre la bendición de parejas del mismo sexo en África a largo plazo sigue siendo una pregunta abierta. Algunos analistas dicen que podría haber muy poca tensión, principalmente porque se espera que pocas parejas del mismo sexo pidan bendiciones.

SaOballa había interpretado el documento para significar que las personas en relaciones del mismo sexo podían ser bendecidas, pero de manera individual y no juntas. Meses antes del comunicado del Vaticano, el obispo Martin Mtumbuka de la Diócesis de Karonga en Malawi pronunció un sermón acusando a los pastores occidentales de intentar torcer la palabra de Dios para aceptar a los homosexuales como una forma de atraer a un grupo más grande de sacerdotes y otras vocaciones religiosas.

“El problema de fondo no es ni siquiera la homosexualidad; el problema es que esta es una imposición de Occidente”, dijo Mtumbuka, según una grabación de audio del sermón que estaba circulando ampliamente en las redes sociales. Otros católicos en Malawi expresaron su alivio con la decisión, como Francisco Maoza, un feligrés que vive en Lilongwe, la capital del país.

“Sigo pensando que la posición del papa es incorrecta. En el contexto africano, ni siquiera en la cultura malauí, no permitimos que hombres y mujeres se casen con personas de su mismo sexo. Entonces, ¿por qué debería permitirse a los sacerdotes que bendigan tales uniones?”

Josephine Chinawa dijo que siente que el hecho de que el papa permite la bendición de las uniones del mismo sexo significa que él tiene que renunciar.

“Realmente no podía entender su motivación. Tal vez él es demasiado mayor”.

Se espera que la tensión entre el Vaticano y las autoridades africanas disminuya con el tiempo, ya que los dos lados buscan formas de implementar la doctrina de la iglesia.