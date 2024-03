Revista Guernica se retracta de ensayo de un israelí mientras los empleados renuncian.

La revista literaria en línea Guernica, pequeña pero prestigiosa, se vio envuelta en un torbellino en los últimos días después de publicar —y luego retractarse— un ensayo personal sobre la convivencia y la guerra en Oriente Medio escrito por una autora israelí, lo que llevó a múltiples renuncias de miembros voluntarios de su equipo, quienes dijeron que se oponían a su publicación.

En un ensayo titulado “Desde los bordes de un mundo roto”, Joanna Chen, traductora de poesía y prosa hebrea y árabe, había escrito sobre sus experiencias tratando de tender puentes con los palestinos, incluyendo su voluntariado para transportar a niños palestinos desde Cisjordania para recibir atención en hospitales israelíes, y cómo sus esfuerzos por encontrar un terreno común fallaron después del ataque de Hamas el 7 de octubre y de los ataques subsiguientes de Israel en Gaza.

Fue reemplazado en la página web de Guernica por una nota, atribuida a “admin”, que decía: “Guernica lamenta haber publicado este texto y lo ha retractado”, prometiendo una explicación adicional. Desde la publicación del ensayo, al menos 10 miembros del personal voluntario de la revista han renunciado, incluyendo a su ex codirectora, Madhuri Sastry, quien en las redes sociales escribió que el ensayo “intenta suavizar la violencia del colonialismo y el genocidio” y llamó a un boicot cultural de las instituciones israelíes.

Chen dijo en un correo electrónico que creía que sus críticos habían malinterpretado “el significado de mi ensayo, que trata sobre mantener la empatía cuando no hay decencia humana a la vista”.

“Se trata de la disposición para escuchar”, dijo, “y la idea de que mantenerse sordo a las voces que no son propias no traerá la solución”.

Michael Archer, el fundador de Guernica, dijo que la revista publicaría una respuesta en los próximos días. “El tiempo que estamos tomando para redactar este comunicado refleja tanto nuestra comprensión de la gravedad de las preocupaciones planteadas como nuestro compromiso de abordarlas de manera significativa”, escribió en un mensaje de texto.

El ensayo se publicó el 4 de marzo y se retiró unos días después, según el Wayback Machine, donde el ensayo en primera persona todavía está disponible en forma archivada.

Chen, nacida en Inglaterra y mudada a Israel con su familia cuando tenía 16 años, escribe en el ensayo sobre su intento de reconectar con una amiga y ex colega palestina después de los ataques del 7 de octubre, y de no saber cómo responder cuando su amiga le envió mensajes sobre los ataques israelíes en un complejo hospitalario en Gaza.

“Más allá de terrible, finalmente escribí, sabiendo que nuestra conversación había terminado”, dijo el ensayo de Chen. “Me sentí inexplicablemente avergonzada, como si ella me estuviera señalando con el dedo. También me sentí estúpida —esto era una guerra, y me gustara o no, Nuha y yo estábamos de pie en lados opuestos del puente que yo esperaba cruzar. Había sido ingenua; este conflicto era más grande que nosotras dos”.

Chen dijo en el correo electrónico que había trabajado en el ensayo —su segundo para Guernica— con la editora en jefe y directora, Jina Moore Ngarambe. A través de correos electrónicos y en una conversación telefónica de una hora, Chen dijo, “tuve la clara impresión de que mi ensayo fue apreciado. No se me dio ninguna indicación de que el equipo editorial no estuviera de acuerdo”.

Todavía no ha recibido noticias de nadie en Guernica, dijo el martes.

Ngarambe, quien en 2017 y 2018 trabajó en The New York Times como jefa de la corresponsalía en África Oriental, no respondió a las solicitudes de comentarios el lunes y martes.

En los días siguientes a la publicación en línea del ensayo de la semana pasada, varios miembros del equipo de Guernica anunciaron sus renuncias en X, calificando el ensayo de traición a los principios editoriales de la revista, una organización sin fines de lucro fundada en 2004.

April Zhu, quien renunció como editora senior, escribió que creía que el artículo “falla o se niega a rastrear la forma del poder —en este caso, un poder violento, imperialista y colonial— que hace que la deshumanización sistemática e histórica de los palestinos (la condición tácita previa a por qué puede sentir la necesidad de afirmar en absoluto ‘humanidad compartida’) no sea un problema”.

Summer Lopez, jefa de programas de libre expresión en PEN America, el grupo de escritores, dijo que “el trabajo publicado de un escritor no debería ser retirado de circulación porque provoque protestas públicas o desacuerdos agudos”.

“Las presiones sobre las instituciones culturales de los Estados Unidos en este momento son inmensas”, dijo Lopez en un comunicado. “Aquellas con la misión de fomentar el diálogo deben hacerlo protegiendo la libertad para escribir, leer, imaginar y contar historias”.

En un comunicado en su sitio web, Guernica afirma ser “un hogar para ideas incisivas y preguntas necesarias”.