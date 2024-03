Revisión del MacBook Air M3 de Apple para 2024: Qué esperar

Apple actualizó la línea de MacBook Pro con chips M3 a finales del año pasado, pero el MacBook Air aún no ha sido renovado con el nuevo hardware. Eso podría cambiar tan pronto como a finales de marzo, con rumores que sugieren un evento centrado en iPad y Mac está en proceso.

Estamos esperando nuevas versiones del ‌MacBook Air‌, y esta guía destaca todo lo que sabemos sobre las próximas máquinas.

Tamaño y Diseño

A partir del año pasado, el ‌MacBook Air‌ está disponible en dos tamaños en lugar de uno. Apple ofrece un ‌MacBook Air‌ de 13.6 pulgadas y un ‌MacBook Air‌ de 15.3 pulgadas, para que los consumidores puedan elegir entre priorizar la portabilidad o el tamaño de pantalla.

Apple actualizará ambas versiones del ‌MacBook Air‌. El diseño del ‌MacBook Air‌ fue actualizado por última vez en junio de 2022, y no hay rumores de cambios de diseño en esta ocasión. Apple continuará utilizando el mismo cuerpo plano al estilo del MacBook Pro que se introdujo en 2022, con teclado Magic Keyboard negro de tamaño completo, un gran trackpad Force Touch, dos puertos USB-C, Touch ID, carga Thunderbolt, pantalla con bordes delgados, y chasis de aluminio.

La única diferencia entre los dos modelos en términos de diseño será el tamaño de la pantalla.

Actualmente, el ‌MacBook Air‌ está disponible en plata, gris espacial, starlight y midnight, que es un nuevo color azul oscuro. Podríamos ver los tres colores estándar y otro color especial, o una línea de colores completamente nueva.

Sin cambios de diseño planeados, las actualizaciones de chip serán el enfoque principal de la renovación. Los modelos actuales de ‌MacBook Air‌ utilizan el chip M2 de generación anterior, y Apple planea actualizar las máquinas con el chip M3 que fue introducido por primera vez en el MacBook Pro.

El chip M3 está construido en el proceso de 3 nanómetros de próxima generación de Apple, lo que básicamente significa que ofrece mejor rendimiento y eficiencia energética que el ‌M2‌ de 5 nanómetros. Para tener una idea, hay 25 mil millones de transistores en el chip M3, frente a los 20 mil millones en el ‌M2‌.

Los benchmarks de CPU indican que el M3 es aproximadamente un 17 por ciento más rápido que el ‌M2‌ en tareas de un solo núcleo, y un 21 por ciento más rápido en tareas de múltiples núcleos. El rendimiento de la GPU aumenta aproximadamente un 15 por ciento, pero hay otras mejoras de GPU que brindan al chip M3 un impulso notable.

El chip M3 tiene una nueva arquitectura de GPU que utiliza Caché Dinámica, lo que básicamente significa que las tareas utilizan la cantidad exacta de memoria que necesitan y se adaptan en tiempo real para una utilización máxima. El resultado es un mejor rendimiento para aplicaciones y juegos intensivos en GPU.

Para juegos y software 3D, el chip M3 admite trazado de rayos y sombreados de malla acelerados por hardware. El trazado de rayos basado en hardware es más rápido que el trazado de rayos basado en software, por lo que cualquier juego o aplicación que utilice trazado de rayos funcionará mejor. Los efectos de iluminación complejos no consumirán tantos recursos del sistema, acelerando los tiempos de renderización.

Vale la pena señalar que casi todos los juegos de Mac no admiten trazado de rayos, por lo que para juegos, esta es una función que será útil en el futuro en lugar de inmediatamente. Para tareas 3D en aplicaciones como Blender, habrá mejoras de velocidad.

Hay un nuevo motor multimedia en el chip M3 que admite decodificación AV1. AV1 es un códec de vídeo que las plataformas de streaming están utilizando para ofrecer contenido de vídeo de alta calidad a un bajo bitrate. AV1 se está volviendo cada vez más popular para videos 4K y 8K, y la decodificación AV1 es otra buena característica de futurización incluso para aquellos que no la necesitan de inmediato.

Otras Actualizaciones

Es probable que los próximos modelos de ‌MacBook Air‌ obtengan soporte para Wi-Fi 6E, lo que les permitirá conectarse a la banda de 6 GHz ofrecida por los enrutadores compatibles con 6 GHz. Existe una buena posibilidad de que la vida útil de la batería se mejore gracias a la actualización tecnológica al chip M3.

¿Vale la Pena Actualizar?

Si tienes un ‌MacBook Air‌ ‌M2‌, no valdrá la pena actualizar a la versión M3 porque las mejoras no son lo suficientemente notable. No verás cambios de diseño, y aunque el M3 es mejor, no es tan superior.

La mayoría de las personas que tengan un chip M1 es posible que tampoco quieran actualizar, pero hay más que ganar con la actualización de ‌M1‌ a M3 tanto en rendimiento como en diseño. Las máquinas ‌M1‌ utilizaron el diseño anterior del ‌MacBook Air‌, por lo que la actualización a M3 te brinda el nuevo y elegante aspecto.

Para aquellos que vienen de un ‌MacBook Air‌ basado en Intel más antiguo u otra máquina basada en Intel, el M3 será una mejora radical.

Esperamos ver los nuevos modelos de ‌MacBook Air‌ M3 introducidos en algún momento de marzo o abril, y las indicaciones apuntan actualmente hacia un lanzamiento a finales de marzo. Aún no tenemos detalles sobre un evento potencial de Apple, pero deberíamos escuchar más en las próximas semanas.