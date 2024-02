Revisión del lápiz stylus ESR: especificaciones, rendimiento, precio.

Reseña del ESR Stylus Pen: bolígrafo Stylus listo para escribir y crear El ESR Stylus Pen espera resolver el problema del alto costo del Apple Pencil al ofrecer una opción más asequible con casi todas las mismas características que la versión de Apple. Cuando se presentó por primera vez el Apple Pencil, el público se burló de él haciendo referencia a las palabras de Steve Jobs cuando dijo: “¿Quién quiere un lápiz óptico?”. Esto se mencionó en 2007 al discutir cómo las personas navegarían por el iPhone. Sin embargo, a medida que el iPad ha evolucionado a lo largo de los años, también lo ha hecho el Apple Pencil. Se ha convertido en un accesorio más prominente que muchos no pueden excluir al comprar un iPad. Pero, mientras que el Apple Pencil ha aumentado en favorabilidad, también lo ha hecho en precio. En 2015, el mejor modelo tenía un precio de $99, pero actualmente, el mejor modelo cuesta $129. Y aunque Apple ofrece una opción más barata, sacrifica características esenciales para apoyar la etiqueta de precio más baja. Utilizamos exclusivamente el ESR Stylus Pen durante la última semana, y aunque es una alternativa digna al Apple Pencil, no es un sustituto perfecto para todos. Reseña del ESR Stylus Pen: Un diseño copiado Además de su color plateado, el ESR Stylus Pen es casi idéntico al Apple Pencil. Tiene un lado plano, es de la misma longitud y tiene una punta desmontable. Sin embargo, si miras más de cerca, verás las diferencias entre los dos. Con unas medidas de 6.54 por 0.35 por 0.35 pulgadas y un peso de 1.45 onzas, el Stylus Pen es del mismo tamaño que el Apple Pencil y, técnicaente, el doble de peso. Sin embargo, no notamos una gran diferencia al sostener cada uno con ambas manos. Reseña del ESR Stylus Pen: Comparación de tamaño del Stylus Pen vs Apple Pencil Al igual que el Apple Pencil de segunda generación, el lado plano te permite colocar el Stylus Pen magnéticamente a un costado de tu iPad. Esto también permite que se cargue cuando está conectado. Con lo similar que es el diseño del Stylus Pen al del Apple Pencil, a menudo olvidábamos que estábamos usando un lápiz óptico de terceros. Se sentía tan premium como el Apple Pencil y familiar al sostenerlo al escribir. Conectarlo magnéticamente al costado de nuestro iPad era muy conveniente y nos resultaba natural, ya que lo usábamos con el Apple Pencil anteriormente. El agarre magnético era firme y se mantuvo conectado sin importar cuánto agitáramos o soltáramos el iPad. Reseña del ESR Stylus Pen: El Stylus Pen se conecta al iPad de la misma forma que el Apple Pencil Sin embargo, a diferencia del Apple Pencil, no está disponible la función de cambiar de herramientas en aplicaciones compatibles con el Stylus Pen. Esto significa que no sucederá nada cuando toques dos veces el costado porque no hay sensores para admitir la función. Nos llevó uno o dos días acostumbrarnos a la ausencia de esta función, ya que la usábamos frecuentemente. Pero después de un tiempo, en su mayoría nos adaptamos al cambio, pero aún así nos encontramos tocando el costado cuando queríamos cambiar entre herramientas. Sin embargo, al dibujar, no podíamos evitar sentir cuán repetitivo era tener que tocar las herramientas para cambiar hacia y desde el borrador después de cada pequeño error de dibujo. Si hubiera una razón por la que elegiríamos el Apple Pencil sobre el Stylus Pen, sería por lo fácil que es cambiar entre herramientas. El Stylus Pen permite que ambos lados sean utilizados para la productividad al incorporar una punta activa intercambiable para escribir o dibujar, y una punta capacitiva desmontable para deslizar y seleccionar. La punta activa tiene una vida útil de hasta un año con uso diario. Mientras que la punta activa también puede deslizarse y hacer clic, usar la punta capacitiva ayuda a prolongar la vida útil de la punta al no aplanarla con usos adicionales. Reseña del ESR Stylus Pen: Puntero capacitivo en la parte superior del Stylus Pen Aunque no pensábamos que usaríamos la punta capacitiva a menudo, ya que el Apple Pencil no la tenía, nos encontramos usándola más de lo que pensábamos. Usarla nos permitió mantener el Stylus Pen en la mano y poder cambiar desde cualquier extremo cuando fuera necesario. La punta capacitiva también es excelente para personas con condiciones médicas como túnel carpiano o artritis. Le dimos el Stylus Pen a un amigo con condiciones similares, y reportó que era más cómodo navegar por el iPad con la punta capacitiva que con los dedos. La punta capacitiva también se puede desprender si deseas reemplazarla o quitarla del Stylus Pen. Se suministran puntas activas adicionales y una punta capacitiva en la caja. Reseña del ESR Stylus Pen: Diversas formas de cargar El ESR Stylus Pen se carga de la misma forma que el Apple Pencil de segunda generación, pero hay otra forma si es necesario. La caja incluye una estación de carga portátil que se conectará magnéticamente al costado del lápiz y se cargará a través de un puerto USB-C. Si tu iPad está descargado, esto es excelente para cargar el lápiz digital al mismo tiempo. Reseña del ESR Stylus Pen: Unidad de carga alternativa portátil Además, es genial para iPads que no admiten carga magnética. Cualquier iPad de gama básica lanzado antes de 2018 es compatible con el Stylus Pen, y dado que actualmente no tienen costados magnéticos, la estación de carga es esencial. Dado que la batería de nuestro iPad rara vez se agota por completo, no usamos la estación de carga portátil, por lo que en su mayoría permaneció en la caja. Fue bueno tenerlo en caso de ser necesario, pero no nos vemos usándolo en un futuro cercano ya que preferimos cargar a través del iPad. Las tres luces cerca de la punta capacitiva te indicarán en qué nivel se encuentra la batería del Stylus Pen. Tres luces encendidas = la batería está entre el 70% y el 100% Dos luces encendidas = la batería está entre el 30% y el 69% Una luz encendida = la batería está entre el 5% y el 29% Si solo una luz está encendida y parpadeando, la batería del Stylus Pen está por debajo del 5% y se debe cargar pronto. Reseña del ESR Stylus Pen: Luces indicadoras de batería mostrando la batería completa Así como las luces pueden indicar el porcentaje de batería al usar el lápiz digital, también pueden indicar su porcentaje actual al cargar. Tres luces encendidas = la batería está completamente cargada Dos luces encendidas con una parpadeando = la batería está entre el 70% y el 99% Una luz encendida con una parpadeando = la batería está entre el 30% y el 69% Una luz parpadeando = la batería está entre el 0% y el 29% Dado que el lápiz estaba cargándose continuamente cuando no lo estábamos usando, no verificamos frecuentemente el estado de las luces. Pero cuando queríamos saber el rango del porcentaje de batería, era fácil de averiguar por la combinación de luces. Desafortunadamente, cuando está conectado, el iPad no te mostrará el porcentaje del lápiz digital como lo hace con el Apple Pencil. Esto no fue sorprendente, pero esperábamos que apareciera en el widget de batería como lo hacen los teclados Bluetooth. Se tardará 1.5 horas en cargar completamente la batería de 125 mAh, y eso te brinda hasta diez horas de uso. Aunque esto pueda sonar como un periodo de carga agonizantemente largo, si colocas repetidamente el lápiz en tu iPad cuando no lo uses, siempre tendrá una carga cuando lo necesites. Al igual que con el Apple Pencil, nosotros repetidamente conectamos el Stylus Pen a nuestro iPad cuando no lo usábamos. Y gracias a esto, nunca nos encontramos con una batería completamente agotada. Además, dado que es probable que tengas el lápiz colocado en el cargador durante un periodo sustancial, el Stylus Pen entrará automáticamente en modo de espera al estar inactivo por más de diez minutos. Esto mantendrá la batería segura de una carga continua excesiva. Para despertar el lápiz, conéctalo magnéticamente a tu iPad o a la estación de carga. Reseña del ESR Stylus Pen: Casi idéntico al Apple Pencil Al usar el ESR Stylus Pen, parecía que estábamos usando un Apple Pencil. La sensación y la baja latencia eran casi idénticas, con solo algunas diferencias. El Stylus Pen no requiere que lo conectes mediante Bluetooth; lo enganchas al costado de tu iPad y luego comienzas a escribir con él. Es similar a cómo conectas el Apple Pencil, menos la animación que ocurre cuando lo haces por primera vez. Cuando lo probamos inicialmente, no pudimos conectar el Stylus Pen a nuestro iPad, pero empezó a funcionar inmediatamente después de olvidar el Apple Pencil en la configuración de Bluetooth. A diferencia del Apple Pencil, Bluetooth…