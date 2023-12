Reseña, resumen, y especulación del episodio 8 de Legado de Monstruos.

Monarch: Legacy of Monsters episodio 8 revela por qué Lee Shaw está viajando por el mundo destruyendo cosas, y también nos sorprende con una gran sorpresa. Luego nos deja a algunos personajes principales en un gran agujero. Lea nuestra revisión/recapitulación para ver spoilers del tamaño de Godzilla sobre el último episodio, además de algunas especulaciones sobre el futuro del programa.

Monarch: Legacy of Monsters episodio 8 revisión y cosas que podrías haber pasado por alto

Desde su estreno en noviembre, Monarch: Legacy of Monsters cuenta la historia de la organización Monarch estudiando titanes, Godzilla y otros kaijus gigantes. La serie se mueve entre la fundación del grupo Monarch en la década de 1950 y una generación posterior en 2015 afectada por la batalla entre kaijus que destruyó gran parte de San Francisco. He hecho recaps de los siete episodios anteriores, así que es hora del episodio ocho, “Birthright”.

El culebrón de Monarch: ¿quién es tu papá?

A veces, Monarch trata sobre kaijus. Principalmente es un espectáculo sobre personas que estudian/persiguen kaijus. Pero a veces se convierte en un culebrón. Se adentró en este último territorio en el episodio de esta semana. Cate (interpretada por Anna Sawai) y su medio hermano Kentaro (Ren Watabe) comparten padre, Hiroshi Randa. Él es el hijo de la doctora Keiko Miura (Mari Yamamoto) y Bill Randa (Anders Holm), los fundadores de la organización Monarch. Basándonos en muchas insinuaciones, pensé que eventualmente descubriríamos que Hiroshi es en realidad el resultado de un romance entre Keiko Miura y Lee Shaw (interpretado en las segmentos de la década de 1950 por Wyatt Russell). Pero no. Pero resulta que se suponía que pensáramos eso porque Cate también creía que era cierto. Ahora sabemos que los hijos de Randa no son los nietos de Shaw, pero tampoco son de Bill Randa. En cambio, aprendemos en el episodio ocho que el padre es un hombre japonés desconocido. No está claro por qué los guionistas de la serie de Apple TV + (Chris Black y Matt Fraction) decidieron ir por este camino. Tal vez la identidad del padre de Hiroshi resultará ser un punto argumental en algún episodio futuro de una temporada posterior. Resulta que Hiroshi no es el hijo de Bill Randa, pero tampoco es de Shaw.

Plan y motivación de Shaw

En los últimos episodios, la razón de Shaw para lo que está haciendo en 2015 no ha sido clara. Descubrimos que está tratando de ayudar a Godzilla en el episodio seis, pero no está claro por qué o exactamente cómo. Tenemos nuestra respuesta ahora. Para Shaw, todo se trata de Keiko. En la década de 1950, está ayudando a fundar Monarch porque eso es importante para Keiko. Y hará lo que considere necesario para ese objetivo, incluyendo decirle al general Pucket (Christopher Heyerdahl) que Godzilla está vivo en el episodio ocho, a pesar de que le prometió a Keiko y Bill Randa que no lo haría. Saltando hacia adelante en 2015, Shaw (interpretado por Kurt Russell en esta época) y su equipo de agentes rebeldes de Monarch se dirigen a Kazajistán para cerrar la apertura del túnel allí porque allí es donde murió Keiko. (Supuestamente. Más sobre este punto más tarde.) Shaw quiere cerrar los túneles que los kaijus usan para acceder a la Tierra hueca porque quiere mantener a los hombres y a los titanes separados. Y cree que es lo que querría Keiko. Lee Shaw está atormentado por la culpa por lo que le sucedió a Keiko Miura en 1959.

Kurt Russell es una de las mejores partes de Monarch: Legacy of Monsters. Es bueno verlo tener más tiempo en pantalla en este episodio que en el anterior.

Acerca de esos túneles de titanes …

Los enormes túneles en Alaska y Kazajistán se han vuelto importantes, así que es hora de una revisión rápida. Aparte de Shaw, nadie en 2015 sabe mucho sobre ellos, ni siquiera los de Monarch. No conocen muchas entradas, y piensan que los túneles son solo una red que los kaijus usan para moverse secretamente bajo tierra. Pero los espectadores que vieron Godzilla: King of the Monsters de 2019 saben que los túneles llevan a la Tierra Hueca, el verdadero hogar de los titanes. Así que recuerde, al ver Monarch, la gente de 2015 no sabe sobre la Tierra Hueca. Excepto Shaw.

La controversia que se está desarrollando hacia el final de temporada

Hablando de Shaw, aprendemos en el episodio ocho que está cerrando las entradas a la Tierra Hueca porque quiere mantener a los humanos y a los kaijus separados. Y es lo que él cree que Keiko querría. Parece un buen plan, excepto que Monarch descubre que cerrar el túnel en Alaska (como se ve al final del episodio siete) desencadenó ráfagas de rayos gamma en otros puntos de la Tierra. Esto parece indicar que una docena de kaijus podría reaccionar al cerrar los túneles. Y la única forma de que Monarch conoce para que los kaijus reaccionen es devastar ciudades. Claramente, esto va a jugar un papel importante en los argumentos del episodio nueve y el final de temporada.

¡Al agujero! Sabes que no está muerta, ¿verdad?

La mayor parte del episodio ocho de Monarch: Legacy of Monsters se desarrolla en la década de 1950. Mientras que el grupo de 2015 – Kate, Kantaro y May – comienzan a cumplir su promesa de ayudar a Monarch, sobre todo lo que hacen es descubrir lo que hablé anteriormente: que Shaw sigue obsesionado con Keiko, y sigue atormentado por su (supuesta) muerte en Kazajistán en 1959. Logran convencer a la directora adjunta de Monarch, Natalia Verdugo (Mirelly Taylor), de esto, y Cate se ofrece voluntaria, Kentaro y May para ir a Kazajistán y enfrentarse a Shaw para evitar que su equipo cierre los túneles de los kaijus. Llegan a la antigua planta nuclear vista en el primer episodio justo cuando Shaw y sus agentes rebeldes de Monarch están poniendo las cargas. Cate intenta convencerlo de renunciar al plan pero él inicia el temporizador en las bombas justo cuando un titán aparece en el túnel. May cae por el túnel, luego Cate y Shaw caen juntos. Y BOOM todas las explosiones estallan. Sin embargo, caer por el túnel no puede ser fatal. Obviamente. No hay forma de que la serie de Apple TV + haya matado a la mayoría de sus personajes principales en el episodio ocho. Por supuesto que van a la Tierra Hueca en su lugar. Aunque Kentaro está justo encima de los explosivos cuando explotan, la descripción del episodio nueve muestra que de alguna manera sobrevive. Porque, por supuesto, así es.

Especulaciones sobre episodios futuros de Monarch: Legacy of Monsters en Apple TV+

No he visto más episodios de la serie de los que tu tienes, así que lo que voy a compartir es pura especulación. Me niego a creer que la Dra. Keiko Miura/Randa esté muerta. Foto: Apple TV+

Keiko Miura/Randa murió en 1959 en esa planta nuclear en Kazajistán. Pero murió fuera de pantalla – cada vez que esto le sucede a un personaje central en un programa como este, soy escéptico de que de alguna manera sobrevivieron y aparecerán en un episodio posterior. Y ahora que Shaw, Cate y May sobrevivieron a la caída por el túnel de titanes en esa misma planta nuclear, es aún más probable que Keiko también esté viva. Predigo que Shaw y las dos mujeres la encontrarán viviendo en el centro de la Tierra. Y no habrá envejecido ni un día. A lo largo de la serie de Monarch, se han repetido preguntas sobre por qué Shaw no parece lo suficientemente mayor para haber luchado en la Segunda Guerra Mundial. Y durante este episodio descubrimos que ha estado dentro de la Tierra Hueca. Predigo que descubriremos que estos dos están conectados – que las personas no envejecen allí. Así es como Keiko puede seguir viva. Y seguirá siendo interpretada por Mari Yamamoto. Al menos, eso es lo que predigo que sucederá. Como nota aparte, Natalia Verdugo es la Directora Adjunta de Monarch y no ha habido la menor pista de quién está al frente de esa organización. Tal vez esta persona haga una aparición sorpresa antes del final de la temporada uno. Descubriremos más el viernes 5 de enero cuando se estrene el próximo episodio de Monarch: Legacy of Monsters. Se llama “Mundi del Eje”, y la descripción en el teaser de Apple TV+ dice: “Shaw y May buscan a Cate y hacen un descubrimiento sorprendente. Kentaro lucha con su pérdida.” Con un título que se traduce como el centro del mundo, no es difícil adivinar a dónde van a terminar Shaw, Cate y May en el episodio nueve.