Reseña, especulación y sorpresa del episodio 9 de Legacy of Monsters! – La herencia de los monstruos: reseña, especulación y sorpresa del episodio 9

Monarch: Legacy of Monsters episodio 9 tiene a los personajes explorando un mundo extraño y haciendo un descubrimiento realmente sorprendente.

Lea nuestra crítica/resumen para saber spoilers del tamaño de Godzilla sobre el último episodio, además de especulaciones sobre el final de la temporada del programa, que llegará la próxima semana.

Crítica del episodio 9 de Monarch: Legacy of Monsters y cosas que podrías haber pasado por alto

Desde su estreno en noviembre, Monarch: Legacy of Monsters narra la historia de la organización Monarch estudiando a los titanes: Godzilla y otros kaiju gigantes. La serie se mueve entre el grupo fundador de Monarch en los años 50/60 y una generación posterior en 2015 afectada por la batalla entre kaiju que destruyó gran parte de San Francisco.

He hecho resúmenes de los ocho episodios anteriores, así que ya es hora para el episodio nueve, “Axis Mundi”.

Misterio de la edad de Shaw finalmente revelado

El episodio nueve comienza con la Operación Hourglass en 1962. El plan es enviar al Capitán Lee Shaw (interpretado en este período por Wyatt Russell) y a un grupo de científicos de Monarch por un túnel de titanio en Kansas para descubrir a dónde lleva.

Pero los túneles no son estables y solo se vuelven utilizables cuando un kaiju pasa por ellos. Entonces Bill Randa (Anders Holm) y Monarch usan un emisor de rayos gamma para invocar a un titán, luego arrojan una cápsula que contiene a Shaw y a su equipo por el túnel detrás del monstruo gigante.

Lee Shaw se adentra en el espacio interior en la Operación Hourglass.

Foto: Apple TV+

Predeciblemente, no sale bien. El equipo en la parte superior del túnel es destruido y se pierde todo contacto con Shaw.

Se da por muerto a Shaw, pero en cambio aterriza en el Hollow Earth. Como aprendimos en 2019 en Godzilla: King of the Monsters, ahí es adónde llevan los túneles de los titanes, el verdadero hogar de Godzilla y otros kaiju.

Shaw pasa muy poco tiempo allí antes de ser absorbido en un extraño vórtice, y despierta en Japón… en 1982. Han pasado dos décadas, pero no para él.

Como muchos habían predicho, esta es la respuesta al misterio de cómo Shaw luchó en la Segunda Guerra Mundial pero no se veía ni actuaba como si tuviera unos 95 años en 2015. La gente no envejece en el Hollow Earth… pero sobre eso más tarde.

Adentrándonos en el Hollow Earth

Sorpresa!!

Foto: Apple TV+

Tal vez este sea el último capítulo de la historia para el grupo de los años 50/60, así que es hora de ponernos al día con lo que está sucediendo con el grupo de 2015.

Al final del episodio 8 de Monarch: Legacy of Monsters, Cate Randa (interpretado por Anna Sawai), May Olowe-Hewitt (Kiersey Clemons) y Lee Shaw (interpretado en los segmentos de 2015 por Kurt Russell) caen en un túnel de titanes. En el siguiente episodio, May y Shaw despiertan en el Hollow Earth. Ahí es a donde llevan los túneles, como se mencionó.

Es un lugar extraño lleno de peligros. Afortunadamente, Shaw ya había estado allí. Pero Kate está desaparecida, así que May y Shaw van en busca de ella.

Cate está vagando sola por el Hollow Earth y es atacada por un titan. Es relativamente pequeño, alrededor del tamaño de un camión. ¡Sorpresa! Es rescatada por nada más y nada menos que la Dra. Keiko Randa, quien sigue siendo interpretada por Mari Yamamoto porque no ha envejecido ni un día a pesar de haber estado allí desde 1959.

Sorry to pat myself on the back but I predicted this. Keiko supuestamente murió al final del primer episodio de Monarch: Legacy of Monsters, pero fue asesinada fuera de pantalla y su cuerpo nunca se encontró. En series de televisión como esta, “desaparecidos y presumiblemente muertos” a menudo significa que el personaje en realidad está vivo.

Para ser claro, eso no es una crítica al series de Apple TV+. Esta es una pura vuelta de la trama bien realizada que creo que engañó a muchos espectadores. Además, Keiko Randa es uno de mis personajes favoritos, así que estoy muy contento de que haya vuelto.

Kentaro perdido. Y en una encrucijada.

Todos los demás vivieron la aventura de su vida. Kentaro solo fue al hospital.

Foto: Apple TV+

Kentaro Randa (Ren Watabe) no sabe nada de todo eso. También estaba en la antigua central nuclear en Kazajstán, pero en lugar de caer por el túnel de titanio como todos los demás, resulta herido en la explosión que Shaw provocó.

Después de que despierta en el hospital, la Subdirectora de Monarch Natalia Verdugo (Mirelly Taylor) le dice que su media hermana y amigos están muertos. Además, Monarch ya no está interesado en trabajar con él.

Ha sido abandonado, pero no lo acepta. Kentaro está en la oficina de Tokio de su padre buscando nuevas formas de rastrear a los kaiju cuando aparece el hombre en sí. Hiroshi Randa (Takehiro Hira) fue el MacGuffin de la primera parte de la serie, pero eso ya no es necesario.

En primer lugar, todos están buscando a Cate. No hay tiempo para buscar también a Hiroshi.

Por otro lado, Kentaro ha aceptado que no puede volver a su vida anterior. Está inextricablemente ligado con la organización Monarch y la búsqueda de kaiju. Como tal, no tiene que perseguir a su papá para estar involucrado en la serie de televisión.

Mientras tanto, Hiroshi está devastado cuando descubre que su hija está (aparentemente) muerta. Es comprensible. Su madre (supuestamente) murió cuando él era un bebé. Luego, el “tío” Shaw desapareció de su vida durante veinte años mientras se lo daba por muerto, y ahora Cate también se ha ido.

Especulación sobre el final de la temporada uno de Monarch: Legacy of Monsters

Todos necesitan salir del Hollow Earth. Pronto.

Foto: Apple TV+

Solo queda un episodio de la temporada uno de esta serie de Apple TV+, y todavía hay mucho que hacer.

El encuentro de Keiko Randa con Cate va a ser interesante, considerando que son abuela/nieta aunque no estén muy alejadas en edad física. Además, el reencuentro de Shaw y Keiko Randa hará un gran televisión.

Desde un punto de vista narrativo, tiene que haber muchos kaiju involucrados de alguna manera en el episodio. Mientras que la familia Randa, etc., son el foco principal de la serie, muchos espectadores sintonizan para ver a los monstruos gigantes. Este final de temporada no puede pasar sin que aparezcan muchos titanes en pantalla.

En el episodio ocho, aprendimos que el cierre del túnel del titan en Alaska aparentemente enfureció a los kaiju de todo el mundo. Ahora ha cerrado el de Kazajstán, lo que podría provocar una serie de ataques. Eso podría traer los kaiju tan necesarios para el gran final.

Además, Monarch se dirige hacia algún tipo de confrontación con el grupo de agentes de Monarch de Shaw.

Además, Cate, May, Shaw y Keiko tienen que escapar del Hollow Earth de alguna manera.

Y si todo eso no fuera suficiente para un solo episodio, Verdugo es Subdirectora de Monarch, pero no ha habido ninguna pista de quién está al mando de esa oscura organización. Quizás esta persona haga una aparición sorpresa en el final, lo que podría llevarnos a la temporada dos.

Lo descubriremos el viernes 12 de enero, cuando se estrene el final de la temporada de Monarch: Legacy of Monsters. Se titula “Beyond Logic”, en referencia a la frase favorita de Bill Randa: “Más allá de la lógica está la verdad”.

La descripción del teaser de Apple Tv+ para el episodio 10 dice: “El equipo lucha por encontrar una salida de Axis Mundi. Kentaro y Tim hacen una alianza inesperada.