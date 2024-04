Reseña: Astropad Rock Paper Pencil v2, la actualización del lápiz sobre papel para iPad mejora aún másTranslation: Reseña: Astropad Rock Paper Pencil v2, la actualización del lápiz sobre papel para iPad mejora aún más

El año pasado, Astropad lanzó su impresionante kit Rock Paper Pencil para iPad que ofrece un protector de pantalla mate reutilizable y removible, además de una punta de Apple Pencil estilo bolígrafo para una experiencia de escritura real en papel. Este año, la compañía presentó Rock Paper Pencil v2 con un borde NanoCling, perfil plano, punta mejorada de Apple Pencil y más. Aquí tienes lo que pienso después de probar la versión mejorada.

Rock Paper Pencil fue uno de mis accesorios favoritos de Apple de 2023 (reseña completa). Por $39, ofrecía un protector de pantalla mate para iPad que brindaba una sensación súper realista de escritura en papel con varios beneficios adicionales como aplicación y remoción instantáneas, sin burbujas, puntas de Apple Pencil estilo bolígrafo y más.

A pesar de crear un producto fantástico con Rock Paper Pencil, Astropad tomó los comentarios de los usuarios e implementó rápidamente dos mejoras principales con la segunda generación.

Mejoras de Rock Paper Pencil v2:

Borde de NanoCling:

Más fuerte que los imanes.



Fácilmente removible y reutilizable, no adhesivo, sin residuos.



Perfil totalmente plano – 40% más delgado que el borde magnético en la v1.

Puntas de Apple Pencil más fuertes y finas:

Núcleo de aleación de cobre con recubrimiento de paladio.



Anclaje interno amplio para mayor solidez.



Punta de bolígrafo de precisión de 0.7 mm – 30% más fina que la v1.



Se incluyen 2 puntas.

Precio: $39.99

Al igual que la v1, la v2 incluye una funda protectora para almacenar tu protector de pantalla y es compatible con iPad Pro de 12.9 pulgadas de 3ra generación en adelante, iPad Pro de 11 pulgadas o iPad Air moderno, iPad mini de 6ta generación, iPad de 10.9 pulgadas de 10ma generación, o iPad de 10.2 pulgadas de 7ma, 8va, o 9na generación.

En uso:

Al igual que el protector de pantalla de la primera Rock Paper Pencil, la v2 es súper fácil de instalar y quitar. Aunque la unión magnética del original se ajustaba un poco más rápido, el NanoCling de v2 es una mejora valiosa ya que es más fácil de ajustar, tiene más fuerza de sujeción y permite que el protector de pantalla sea súper delgado y plano (la versión magnética tenía bordes elevados).

En mi uso, el protector de pantalla Rock Paper Pencil v2 con Rock Paper Pencil ofrece la misma increíble sensación de escritura en papel que la v1 y se mejora con una punta de Apple Pencil estilo bolígrafo de 0.7 mm más precisa que la v1.

Se muestra arriba, aquí está la punta de 0.7 mm de la v2 a la izquierda y la menos fina de 1.0 mm de la v1 a la derecha.

Al igual que las construcciones anteriores de Astropad, el nuevo protector de pantalla Rock Paper Pencil no causa problemas con la capacidad de respuesta táctil de iPad. Verifiqué qué tan sensible se sentía mi iPad con el protector al tocar, deslizar, etc. con mis dedos y funcionó tan bien como cuando estaba desactivado.

Conclusión de Rock Paper Pencil v2:

Un gran reconocimiento a Astropad por escuchar los comentarios de los usuarios y lanzar rápidamente la v2 con la unión NanoCling y la punta de Apple Pencil de 0.7 mm, y manteniendo el precio $5 más barato.

Como sentí después de usar la v1, si deseas una sensación de escritura en papel con tu iPad y Apple Pencil, te recomiendo encarecidamente Rock Paper Pencil v2. Incluso solo la característica de protector de pantalla mate removible vale por sí sola el precio.

Como experimenté en mi reseña del original, este producto brinda una maravillosa experiencia táctil, tiene un diseño elegante que es removible en cualquier momento, ofrece un acabado antideslumbrante y mejora el Apple Pencil (gen 2) con una punta más duradera y precisa.

Si ya tienes Rock Paper Pencil v1, diría que estás obteniendo la mayoría de la misma experiencia de la v2. A menos que realmente desees las puntas más finas de 0.7 mm y la unión NanoCling.

Puedes obtener Rock Paper Pencil v2 directamente de Astropad por $39.99.

Todas las imágenes por Michael Potuck

