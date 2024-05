Nuevo lanzamiento de meme coin $ROCKY supera los $20 millones de capitalización de mercado en 3 días, desafiando las tendencias del mercado, por Chainwire.

3 días después de su lanzamiento, $ROCKY, la última moneda meme en golpear la cadena de bloques Base, ha aumentado a un notable valor de mercado de $20.6 millones en un mercado predominantemente en rojo. Lanzado silenciosamente en un sábado por el fundador de MetaWin, Skel, el ascenso de $ROCKY ha logrado un crecimiento sin el beneficio de una previa publicidad o un evento de pre-venta. Sorprendentemente, ni siquiera el equipo interno de MetaWin estaba al tanto del lanzamiento, despertando con la noticia solo cuando empezó a ganar popularidad entre los usuarios en el Discord de Arena.

Skel rápidamente reunió un grupo de trabajo de los 80 miembros del equipo de MetaWin para idear una estrategia sólida para el futuro de $ROCKY. Las mejoras han sido rápidas e impactantes, con el equipo asegurando una asociación con un renombrado estudio de arte en Hollywood para reforzar sus campañas en redes sociales, integrando $ROCKY en la plataforma de MetaWin para competiciones con tokens, y aprovechando efectivamente su red interna de Líderes de Opinión Clave (KOLs).

En un movimiento audaz en X (anteriormente Twitter), Skel proyectó un valor de mercado de $100 millones para $ROCKY, ofreciendo proporcionar liquidez de salida a una valoración de $5 millones, un compromiso que hizo que el precio del token se cuadruplicara en solo diez horas.

“El mercado en general estaba en tendencia bajista, y $ROCKY inicialmente formaba parte de esa caída. No me gusta ver a nuestra comunidad desanimada. Aunque estaba indeciso sobre respaldar completamente el proyecto, en MetaWin, cuando nos comprometemos, nos comprometemos por completo,” afirmó Skel. “Ver el entusiasmo de nuestra comunidad ha solidificado a $ROCKY como la moneda meme no oficial de MetaWin, y ahora estamos unificados en la visión de alcanzar un valor de mercado de $100 millones.”

Extrañamente, el origen de $ROCKY se remonta a una fuente inesperada: una imagen del Pomerania de Skel, también llamado Rocky, posado sobre un montón de dinero. Esta imagen, procesada a través del generador de imágenes de inteligencia artificial ChatGPT’s DALL-E, se convirtió en la identidad gráfica inaugural para el token en redes sociales y diversas herramientas DEX.

Mostrando su compromiso con la longevidad de la moneda y la confianza de su comunidad, el equipo de MetaWin ha bloqueado su asignación de tokens durante un mínimo de un año, asegurando que permanecen firmes junto a su comunidad en esta empresa.

A medida que la travesía de $ROCKY continúa, el mercado observa con anticipación, marcando un capítulo extraordinario en los anales de la vibrante historia de las criptomonedas. Con su trayectoria actual, $ROCKY no es solo un token; es un testimonio de lo que la comunidad puede lograr cuando se une detrás de un líder visionario y un proyecto innovador.

Los usuarios pueden participar en competiciones diarias de $ROCKY en BASE o con la compra de un NFT.

Para obtener las últimas actualizaciones y embarcarse en la travesía de $ROCKY, los usuarios pueden visitar www.RockyCoinbase.com o X.com/rockycoinbase.

