Rehén israelí-francés relata su aterradora experiencia en cautiverio

JERUSALÉN (AP) — Una mujer israelí que recientemente regresó del cautiverio en la Franja de Gaza dice que fue manoseada por su secuestrador palestino y vivió en constante temor durante las semanas que estuvo secuestrada.

Mia Schem, una joven de 21 años con doble ciudadanía de Israel y Francia, estaba asistiendo a un festival de música en el sur de Israel cuando militantes de Hamas irrumpieron en la frontera y asaltaron el lugar del evento el 7 de octubre. Más de 300 personas murieron y decenas fueron tomadas como rehenes.

Fue liberada el 30 de noviembre durante un alto el fuego de una semana.

En una entrevista transmitida el viernes en el canal 13 de la televisión de Israel, Schem dijo que fue capturada después de haber salido del coche en llamas de su amiga. Dijo que su captor comenzó a tocar inapropiadamente la parte superior de su cuerpo y solo se detuvo después de que ella gritó y él notó que le habían disparado en el brazo y estaba gravemente herida.

“Comencé a gritar, a enloquecer”, dijo. “Había vehículos quemados, cuerpos.”

Mientras estuvo cautiva, fue retenida en una casa con una familia y vigilada constantemente por el padre, dijo Schem. Dijo que su mirada constante la hacía sentir incómoda y temía que pudiera intentar hacerle daño. La esposa del hombre no le caía bien y a veces le negaba la comida durante días, dijo.

Las autoridades israelíes han dicho que la violencia sexual fue parte del ataque de Hamas al sur de Israel, y acusaron a la comunidad internacional de minimizar o ignorar el sufrimiento de las víctimas.

Generalmente, The Associated Press no identifica a víctimas de violencia sexual, pero Schem habló públicamente sobre su experiencia.

Schem acaparó titulares internacionales cuando Hamas publicó un video suyo en cautiverio días después de que fue secuestrada. En el video, ella estaba acostada en la cama mientras alguien le vendaba el brazo derecho, y dice que quiere irse a casa. En ese momento, fue la primera señal de vida de los rehenes.

Schem dijo que apenas dormía durante su tiempo como rehén porque estaba aterrada, y que tampoco se duchaba ni recibía medicamentos. Dijo que los hijos de su captor a veces entraban a mirarla “como si fuera un animal en un zoológico.”

Dijo que la llevaron de la casa a un túnel y la retuvieron con otros rehenes durante sus últimos días en cautiverio.

Durante este tiempo, dijo que sabía que pronto sería liberada. Schem dijo que la mantuvieron con seis o siete personas en un cuarto pequeño y solo recibía un trozo de pan de pita al día. Dijo que se siente culpable por los otros rehenes que dejó atrás.

Schem se desmoronó durante la entrevista, diciendo que todavía no ha asimilado su regreso mientras procesa la terrible experiencia. “No puedo sacarlo de mi cabeza”, dijo.