Reforma migratoria de EE. UU. supera el último obstáculo

Un histórico proyecto de ley destinado a reformar la política migratoria en toda la Unión Europea superó su último obstáculo el miércoles después de ser aprobado por el Parlamento Europeo.

El proyecto de ley, que tardó casi una década en negociarse, tiene como objetivo facilitar a los estados miembros la deportación de solicitantes de asilo rechazados y limitar la entrada de migrantes en el bloque. También otorgaría a los gobiernos un mayor control sobre sus fronteras, al mismo tiempo que fortalecería el papel del bloque en la gestión de la migración, tratándola como un asunto europeo y no como algo que los estados miembros tienen que enfrentar solos.

Los funcionarios y políticos europeos estaban decididos a aprobar la legislación antes de las elecciones de la UE a principios de junio para contrarrestar el sentimiento anti-migrante que está alimentando el aumento de la popularidad de los partidos de extrema derecha en varias naciones europeas. El último paso para que se convierta en ley sería su aprobación por el Consejo Europeo, un trámite, en las próximas semanas.

“Todos comprendemos esta verdad fundamental: la migración es un desafío europeo, que debe enfrentarse con una solución europea, una que sea efectiva y justa y firme”, dijo la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, poco después de la votación en el Parlamento.

¿Qué hará la legislación?

El proyecto de ley establece que se llevarán a cabo evaluaciones rápidas sobre si una persona es elegible para el asilo en las fronteras. Y dificultará que los solicitantes de asilo se trasladen de los países en los que llegan.

Un elemento significativo del proyecto de ley establece un proceso mediante el cual algunos solicitantes de asilo que se consideran poco probables de tener éxito pasarían por un procedimiento acelerado en la frontera.

Y una parte importante de la política, conocida como el “mecanismo de solidaridad”, distribuirá migrantes en toda la Unión Europea. La mayoría de los migrantes llegan a los países fronterizos, como Italia y Grecia, pero la nueva política los distribuirá según varios factores, como el tamaño de la población y el número de migrantes existentes en un país determinado.

Si un país no quiere recibir migrantes, puede optar por pagar a otras naciones por los costos asociados con la vivienda y otros servicios para los migrantes.

¿Quién apoyó la legislación?

La aprobación del proyecto de ley por parte de los estados miembros en diciembre fue celebrada como un triunfo del pragmatismo en un tema altamente polarizante. Una amplia coalición de fuerzas centristas europeas acogió con satisfacción el acuerdo como un compromiso aceptable en un momento en que el sentimiento anti-migrante estaba potenciando el ascenso de los partidos de extrema derecha en varios países europeos.

Los políticos de la UE de partidos socialdemócratas de centroizquierda, liberales y conservadores de centro ampliamente respaldaron el proyecto de ley, argumentando que protegía suficientemente el derecho al asilo, al tiempo que reforzaba las fronteras, agilizaba los trámites de asilo y facilitaba la deportación de personas que no calificaban para el asilo.

La aprobación de la legislación antes de las elecciones de la UE indica que el bloque ha atendido las preocupaciones de los votantes sobre un marcado aumento de llegadas de solicitantes de asilo y migrantes económicos en la pospandemia, al tiempo que preserva lo que el bloque considera sus valores fundamentales, como el respeto por los derechos humanos.

Siguiendo el proceso de la UE, el proyecto de ley ya había sido ampliamente negociado con representantes de los diversos grupos parlamentarios cuando llegó al Parlamento el miércoles. Pero el proyecto de ley aún enfrentaba oposición tanto de la izquierda como de la derecha.

¿Cuáles son las principales críticas?

Para los partidos con agendas anti-migrantes radicales, la legislación no va lo suficientemente lejos en la reducción de la llegada de nuevos migrantes, mientras que los conservadores moderados de Europa del Este siguen siendo hostiles a la parte de la política que verá a los migrantes distribuidos en toda la Unión Europea.

Después de que la ley fuera aprobada el miércoles, el Primer Ministro Donald Tusk de Polonia, conservador, dijo que su país no aceptaría migrantes reubicados bajo la nueva política, un punto polémico y sin efecto, ya que Polonia de todos modos no recibiría a los migrantes porque ya acoge aproximadamente a dos millones de refugiados ucranianos.

La ley tiene críticos vocales en la izquierda también, con grupos de derechos argumentando que no protege adecuadamente a los solicitantes de asilo.

Ecoando a los miembros de izquierda del Parlamento, Amnistía Internacional dijo en un comunicado que la nueva política llevaría a un aumento del sufrimiento de los migrantes.

“Para las personas que escapan de conflictos, persecuciones o inseguridad económica, estas reformas significarán menos protección y un mayor riesgo de enfrentar violaciones de los derechos humanos en toda Europa, incluyendo expulsiones ilegales y violentas, detenciones arbitrarias y prácticas discriminatorias de la policía”, dijo Eve Geddie, jefa del grupo de derechos en la Unión Europea.

Otra preocupación planteada por expertos en migración no partidistas es que la ley no aborda un factor importante detrás del creciente número de solicitudes de asilo: la ausencia de vías legales de migración para trabajadores cualificados y no cualificados que son muy necesarios en varias industrias europeas, incluyendo la construcción, la manufactura y la agricultura.