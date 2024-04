Reacción a las ganancias de Tesla, Airbnb recibe una mejora

(Esto es la cobertura en directo de las llamadas de analistas del miércoles y los rumores de Wall Street de CNBC Pro. Por favor, actualice cada 20-30 minutos para ver las últimas publicaciones.) Tesla y Airbnb fueron dos de las llamadas de analistas más importantes para el miércoles. Los analistas de todo Wall Street reaccionaron a los últimos resultados trimestrales de Tesla. Aunque las acciones subieron debido al informe, muchos de los que cubren al fabricante de vehículos eléctricos seguían siendo escépticos sobre las perspectivas de la empresa a futuro. Por otro lado, Mizuho mejoró la calificación de Airbnb a comprar. Echa un vistazo a las últimas llamadas y rumores a continuación. Todos los horarios están en hora del Este. 6:04 a.m.: Citi aumenta el precio objetivo de Amazon Amazon se está convirtiendo en una organización más rentable, según Citi. El analista Ronald Josey aumentó su precio objetivo a $235 desde $215, lo que implica casi un 31% más que el cierre del martes. Mantuvo su calificación de compra en la acción. El aumento del precio objetivo se produce tras el lanzamiento de la nueva suscripción de entrega de comestibles de Amazon. “Amazon sigue siendo una de nuestras principales selecciones en el sector de Internet”, dijo Josey en una nota del miércoles. Citó proyecciones de ingresos operativos crecientes en medio de sólidas tendencias de ingresos para su aumento de precio objetivo. Antes de la publicación de los resultados del primer trimestre de la empresa el 30 de abril, Josey dijo que se está enfocando en la fuerza del comercio electrónico, las tendencias de demanda en mejora para Amazon Web Services (AWS) y la expansión del margen minorista. La demanda publicitaria en su segmento Prime Video y el rendimiento del segmento de comestibles también son áreas clave de enfoque, añadió el analista. “Dado que la velocidad de envío es más rápida, creemos que las tasas de conversión están mejorando a medida que el negocio minorista de Amazon se beneficia de su enfoque de regionalización con distancias de transporte más cortas, ya que el costo total de servicio disminuye”, dijo Josey. “Mientras tanto, en AWS, la demanda de nuevas instancias parece estar mejorando, liderada por GenAI, ya que las optimizaciones disminuyen.” — Hakyung Kim 5:48 a.m.: Wall Street sigue siendo escéptica sobre Tesla Las acciones de Tesla subieron un 10% tras su anuncio de ganancias del primer trimestre, pero los analistas de Wall Street no se sienten tan entusiastas sobre la acción. El fabricante de vehículos eléctricos no cumplió con las expectativas en cuanto a ingresos y ganancias. Los ingresos cayeron un 9% interanual, la mayor caída anual desde 2012. No obstante, “el informe fue mejor de lo que esperaban los inversores”, según Goldman Sachs. A pesar de que los márgenes brutos no GAAP automáticos, a pesar de la caída secuencial y anual, superaron las estimaciones, según el analista Mark Delaney. La actualización de Tesla de que planea lanzar un modelo de bajo costo —no el Modelo 2— utilizando elementos de líneas existentes para “adelantar los tiempos debería ayudar a mitigar las preocupaciones de crecimiento a medio y largo plazo”, escribió Delaney en una nota. TSLA YTD mountain TSLA año a la fecha Goldman se mantiene neutral en sus recomendaciones sobre la acción debido a continuas preguntas e inquietudes en torno a los volúmenes de vehículos, perspectivas de robotaxis y las preocupaciones sobre la competencia y la demanda. Su precio objetivo de $175 sugiere un 21% de aumento desde el cierre del martes. UBS también se mantiene al margen. El analista Joseph Spak reiteró su recomendación neutral mientras reducía su precio objetivo a $147 desde $160. Spak cree que la visibilidad a corto plazo es nublosa debido a su cambio a la inteligencia artificial. “TSLA sacó del juego el caso más pesimista, ya que hay un nuevo producto de bajo costo en camino”, dijo Spak en una nota del martes. Pero, “aunque vemos mejoras desde los niveles del primer trimestre de 2024, vemos un crecimiento limitado para la línea actual y una falta de claridad sobre lo que estos ‘nuevos vehículos’ podrían aportar”. “Todavía hay varias preguntas sin respuesta sobre el nuevo vehículo de bajo costo”, señaló Spak. Colin Langan de Wells Fargo es más pesimista. Mantuvo su recomendación de infraponderar en la acción tras los resultados trimestrales, citando el calendario apresurado de los nuevos modelos y un débil panorama fundamental. “Sospechamos que la liberación de ventas diferidas [de conducción autónoma completa] explica la mayor parte del superávit del primer trimestre. Después de la emoción posterior a la llamada, los riesgos fundamentales en torno a la demanda y la presión de precios continúan”, dijo Langan en una nota a clientes el martes. — Hakyung Kim 5:48 a.m.: Mizuho mejora la calificación de Airbnb Airbnb está en racha, y Mizuho espera aún más ganancias por delante. El analista James Lee mejoró la empresa de alquiler a corto plazo a comprar desde neutral. Su nuevo objetivo de precio de $200, frente a los $150 anteriores, implica un aumento del 24%. Las acciones subieron más de un 1% en las operaciones previas a la apertura del mercado. La acción ha estado en alza este año, subiendo un 18.2%. ABNB YTD mountain ABNB año a la fecha Lee ha mencionado tres factores para la mejora. Primero, “esperamos que el potencial lanzamiento de listados patrocinados genere un aumento de EBITDA de dos dígitos a largo plazo; (2) Creemos que el crecimiento en noches de habitación consensuado para el ejercicio fiscal 2024E ha sido despejado de riesgos, dejando preocupaciones limitadas de caídas; (3) Vemos oportunidades para superar el crecimiento en noches de habitación con demanda adicional de los Juegos Olímpicos de Verano y ganancias de cuota por los elevados precios de hoteles”. — Fred Imbert