Quordle hoy – pistas y respuestas para el lunes 15 de abril (juego #812)

Es hora de otro rompecabezas de Quordle, o dos, si también juegas la variante Sequencia Diaria.

Pero Quordle es duro, así que si ya te encuentras buscando la respuesta de Wordle de hoy, probablemente necesitarás algunas pistas para este juego también.

ADVERTENCIA DE SPOILER: La información sobre Quordle de hoy está abajo, así que no sigas leyendo si no quieres conocer las respuestas.

Tu experto en Quordle

Marc McLaren

Editor en Jefe Global

Quordle hoy (juego #812) – pista #1 – Vocales

¿Cuántas vocales diferentes hay en Quordle hoy?

• El número de vocales diferentes en Quordle hoy es 3*.

* Ten en cuenta que por vocal nos referimos a las cinco vocales estándar (A, E, I, O, U), no a la Y (que a veces también se cuenta como vocal).

Quordle hoy (juego #812) – pista #2 – letras repetidas

¿Alguna de las respuestas de Quordle de hoy contiene letras repetidas?

• El número de respuestas de Quordle que contienen una letra repetida hoy es 1.

Quordle hoy (juego #812) – pista #3 – letras poco comunes

¿Las letras Q, Z, X o J aparecen en Quordle hoy?

• No. Ninguna de las letras Q, Z, X o J aparecen entre las respuestas de Quordle de hoy.

Quordle hoy (juego #812) – pista #4 – letras de inicio (1)

¿Algún rompecabezas de Quordle de hoy comienza con la misma letra?

• El número de respuestas de Quordle de hoy que comienzan con la misma letra es 2.

Si solo quieres conocer las respuestas en esta etapa, simplemente desplázate hacia abajo. Si aún no estás listo, aquí tienes una pista más para hacer las cosas mucho más fáciles:

Quordle hoy (juego #812) – pista #5 – letras de inicio (2)

¿Con qué letras comienzan las respuestas de Quordle de hoy?

• S

• R

• B

• B

Bien, las respuestas están abajo, así que NO TE SIGAS DESPLAZANDO SI NO QUIERES VERLAS.

Quordle hoy (juego #812) – las respuestas

Crédito de la imagen: Merriam-Webster

Las respuestas de Quordle de hoy, juego #812, son…

Hay solo un gran dolor de cabeza a tener en cuenta en el Quordle de hoy. No, no son las letras poco comunes – no hay Z, Q, X o J aquí. No, no son palabras realmente oscuras – todas son bastante comunes. En cambio, el problema aquí son las Ts repetidas en STINT. No en sí mismas, particularmente, sino más en términos de cómo podría haber pasado desapercibido que la palabra era una posibilidad. Como yo, es posible que hayas jugado STING y STINK primero, y terminaste teniendo que confiar en una solución de último intento para mantener tu racha.

O tal vez jugaste de manera mucho más sensata que yo, en cuyo caso no es tan malo.

¿Cómo te fue hoy? Envíame un correo electrónico y házmelo saber.

Sequencia Diaria hoy (juego #812) – las respuestas

Crédito de la imagen: Merriam-Webster

Las respuestas de la Sequencia Diaria de Quordle de hoy, juego #812, son…

Respuestas de Quordle: Las últimas 20

Quordle #811, Domingo 14 de abril: WITTY, DADDY, SHORT, SLUNG

Quordle #810, Sábado 13 de abril: GROVE, ALLOY, TIMID, TWIST

Quordle #809, Viernes 12 de abril: GUILD, VOMIT, DROOP, BIGOT

Quordle #808, Jueves 11 de abril: STRIP, EVENT, EPOXY, GROSS

Quordle #807, Miércoles 10 de abril: LANCE, TAPIR, MURKY, CANAL

Quordle #806, Martes 9 de abril: HERON, FIEND, TWINE, WORSE

Quordle #805, Lunes 8 de abril: CRAZE, EQUIP, RALLY, SCOUR

Quordle #804, Domingo 7 de abril: BRING, WRING, LARVA, GOUGE

Quordle #803, Sábado 6 de abril: BLUFF, TENSE, CRUEL, ASKEW

Quordle #802, Viernes 5 de abril: ENEMY, FLACK, PAYEE, UNFIT

Quordle #801, Jueves 4 de abril: CLEFT, RACER, TABBY, FRAIL

Quordle #800, Miércoles 3 de abril: CARRY, SPEAK, LOSER, SUAVE

Quordle #799, Martes 2 de abril: APTLY, STEAL, SNOUT, STAVE

Quordle #798, Lunes 1 de abril: CARVE, TIGHT, AGLOW, WOVEN

Quordle #797, Domingo 31 de marzo: SPIKE, BEVEL, PERKY, FAUNA

Quordle #796, Sábado 30 de marzo: SHOOK, DIRGE, CLEAN, PRIOR

Quordle #795, Viernes 29 de marzo: RUMBA, SLICE, RAZOR, SLEEP

Quordle #794, Jueves 28 de marzo: PINEY, WEDGE, VIVID, ODDLY

Quordle #793, Miércoles 27 de marzo: QUALM, CIVIL, CRUDE, GOUGE

Quordle #792, Martes 26 de marzo: LINER, SCARE, VALID, DRUID