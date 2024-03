Querido Tim, es hora de perderse en la música.

Querido Tim,

En 2004 compré mi primer producto de Apple, un iPod de marca HP. En 2005, adquirí un PowerBook G4 y nunca he mirado hacia atrás. He sido cliente de Apple desde entonces, adquiriendo varios iPhones, iPads, Apple TVs y Apple Watches en el camino. Al igual que muchos otros, me uní a la locura de la App Store, formando parte de una comunidad global. Mi viaje con Apple refleja el de muchos usuarios; adoro los productos de Apple.

Sin embargo, creo que hemos acelerado demasiado nuestros avances tecnológicos con productos diseñados para alejarnos de la realidad. Esta preocupación ha pesado en mi alma, llevándome a dejar de usar un Apple Watch hace años. No porque no sea un gran producto, sino porque me cansé de la conectividad constante.

Desde 2008, he utilizado una Mac para trabajar, acumulando miles de horas de uso. Trabajar desde casa significa que estoy en línea más a menudo de lo que me gustaría, usando mi iPhone y AirPods para ponerme al día con podcasts, escuchar Apple Music o disfrutar de audiolibros de Audible cuando no estoy trabajando. Los últimos 15 años han sido como vivir en un mundo de conectividad perpetua, dejándome exhausto. Esta fatiga no es única para mí; las estadísticas de salud mental en los EE. UU. pintan un panorama sombrío, especialmente entre adolescentes y adultos jóvenes.

Hace unas semanas, mi familia y yo pasamos un tiempo en Disney World, y fue deprimente ver a la gente viendo la vida a través de sus iPhones. ¿En una atracción? Selfie. ¿En la fila? Desplazamiento por redes sociales. ¿Almorzando? Pantalla en tu cara. Alguien que vivió en 2004 no reconocería el mundo en 2024. Sé que este no era el mundo que Apple soñó, sin embargo. Nos hemos vuelto adictos a nuestros dispositivos. Nos hemos vuelto adictos a los estímulos de dopamina. Los videos de YouTube de 5 minutos son demasiado largos. Ahora necesitamos videos de TikTok de 15 segundos. Olvídate de ver películas completas sin desplazarse por Instagram o Facebook. Todos sabemos que algo está mal. Todos sabemos que esto no puede continuar. Necesitamos desconectar. Necesitamos períodos largos lejos de la conectividad. Necesitamos un descanso. Necesitamos un descanso por el bien de nuestra salud mental.

Sabía que necesitaba esto, así que empecé a pensar en un cambio. Quería retroceder en el tiempo. Quería perderme en la música. La música, Tim, está en el núcleo de lo que solía ser Apple. Sí, Apple Music es un gran servicio. Es un valor increíble. Pero es parte de internet. Es parte de la conectividad. No quería aplicaciones. Quería álbumes. Quería disfrutar de mi música como solía hacerlo, así que compré un iPod clásico de 7ª generación con una batería nueva y una unidad SSD.

No hay Bluetooth. No hay Wi-Fi. Es molesto de usar. El dispositivo es lento. Sincronizar música desde mi Mac se siente arcaico. La música suena mucho peor que en mi iPhone con AirPods Pro. Técnicamente, todo sobre usar un iPod en 2024 es un gran paso atrás, pero me encanta. Amo todo al respecto. Me encanta desplazarme por mis álbumes. Me encanta correr sin mi iPhone. Cuando termino con el trabajo, mi iPhone se queda en mi escritorio. Si alguien llama, contestaré. De lo contrario, mis tardes son libres de teléfono inteligente. Cuando hago la colada, elijo un álbum que no he escuchado en años y le doy al play. Estoy redescubriendo mi amor por la música. Me estoy perdiendo de nuevo en la música. Este es el Apple del que me enamoré. Este es el Apple que gran parte del mundo descubrió hace 20 años. Rip, Mix, Burn. Álbumes de $9.99, pistas de $.99 y sincronización a través de USB. Dejar mi iPhone por la música y los audiolibros ha sido bueno para mi alma. Ha sido genial para mi salud mental. He roto una adicción que ni siquiera sabía que tenía. Fuera del horario laboral, paso horas y horas sin consultar correos electrónicos, redes sociales, etc. Cuando termino de trabajar, estoy desconectado.

Tim, la sociedad de hoy necesita una dosis de desconexión. Necesitamos tocar hierba. Necesitamos vitamina D. Necesitamos alejarnos de nuestra adicción de dopamina a los likes, los feeds y todo lo relacionado. Apple nos llevó sin saberlo al estado del mundo hoy. Es hora de que Apple nos ayude a salir. Normalicemos la desconexión. Normalicemos pasar largos períodos sin Wi-Fi, Bluetooth o la necesidad de actualizar.

Usar un iPod en 2024 no es sencillo, pero elijo usar algo técnicamente peor porque sé que mi alma, mente y corazón lo necesitan. La mayoría de la gente no emprenderá ese viaje. Tim, ¿cómo sería un iPod en 2024? No creo que sería muy diferente al iPod clásico que uso hoy. El factor de forma. La interfaz de usuario. La experiencia. Todo era perfecto en ese momento, y puede volver a ser perfecto. Incluso podría funcionar con Apple Music si lo sincronizas con tu Mac una vez al mes para verificar la suscripción. Desconectémonos. Pongamos miles de canciones de nuevo en nuestros bolsillos. Traigamos de vuelta el iPod y comencemos una conversación sobre los beneficios de tomar largos períodos lejos de todo en línea.

Perdámonos en la música para una nueva generación

