Mejores ofertas de Apple: Diciembre 2023

Ya sea que esté buscando regalar un producto de Apple o solo recoger uno para usted, hemos buscado en la web los mejores precios en todo, desde Macs hasta MacBooks, iPads hasta iPhones, Apple Watches hasta Apple TVs y más.

Si te preguntas si Apple tiene ventas, prepárate para decepcionarte. Apple rara vez ofrece descuentos en sus propios productos, incluso durante su evento anual de compras del Black Friday, tradicionalmente elige regalar vales de regalo en lugar de reducir los precios. También ofrece descuentos durante todo el año a estudiantes, incluido un evento de Regreso a Clases donde los estudiantes pueden obtener hasta $150 en tarjetas de regalo al comprar ciertos productos de Apple. También está la Tienda de Productos Reacondicionados de Apple, donde a veces puedes encontrar una ganga.

Pero si quieres un nuevo dispositivo Apple ahora, otras tiendas a menudo ofrecen descuentos en productos de Apple que valen la pena. En este artículo, encontrará los precios en tiempo real en todos los principales minoristas para la línea actual de Apple, y también hemos destacado algunos de los mejores descuentos cada semana. Además, para obtener aún más ofertas, hemos vinculado a nuestras recopilaciones de ofertas dedicadas para cada categoría de producto.

Use la tabla de contenido para ir directamente a las mejores ofertas en este momento para el producto de Apple que desee.

Mejores ofertas de AirPods

Foundry

U.S.

Walmart, AirPods (2nd gen): $99 ($30 de descuento, PVP $129)

Amazon, AirPods Pro (2nd gen, USB-C): $200 ($49 de descuento, PVP $249)

Amazon, AirPods (3a generación, estuche con cable): $139 ($30 de descuento, PVP $169)

Amazon, AirPods Max: $480 ($69 de descuento, PVP $549)

U.K.

John Lewis, AirPods Pro (2nd gen), USB-C: £219 (£10 de descuento, PVP £229). Puede encontrar la misma oferta en Amazon

John Lewis, AirPods Pro (2nd gen, MagSafe/Lightning): £219 (£10 de descuento, PVP era £239, reemplazado por un modelo USB-C)

John Lewis, AirPods (2nd gen): £109 (£20 de descuento, PVP £129). Puede encontrar la misma oferta en Amazon

Amazon, AirPods (3a generación, estuche MagSafe): £159 (£20 de descuento, PVP £179)

Vea nuestra recopilación dedicada de las mejores ofertas de AirPods

Mejores ofertas de iPhone y accesorios

Dominik Tomaszewski / Foundry

En EE. UU., las ofertas específicas de iPhone son difíciles de encontrar, aparte de las ofertas de los operadores para nuevos registros y cambios. Recomendamos consultar los sitios de Verizon, AT&T y T-Mobile si está buscando cambiar de operador o agregar una nueva línea. Apple también ofrece cambios y ofertas de operadores a través de su sitio web.

Recomendamos que eche un vistazo a nuestra recopilación de ofertas de iPhone 14 y ofertas de iPhone 15 para los lectores de EE. UU.

En el Reino Unido, vemos que los revendedores certificados por Apple ofrecen descuentos en iPhones desbloqueados, aunque aún no vemos grandes ofertas en la nueva gama de iPhones para 2023. Estamos registrando los mejores precios de iPhone 15 en el Reino Unido por separado.

Es posible encontrar descuentos en el ahora descontinuado iPhone 14 Pro y Pro Max, y en el iPhone 13 mini y modelos anteriores, incluidas las siguientes ofertas, pero recuerde que Apple ha reducido los precios en el Reino Unido para la nueva gama de teléfonos, por lo que los descuentos pueden no ser tan buenos como parecen:

Argos, iPhone 14 Pro Max: £1,139 (£60 de descuento, PVP era £1,199)

John Lewis, iPhone 14 Pro: £1,039 (£60 de descuento, más garantía de dos años; PVP era £1,099)

Amazon, iPhone 14 Plus: £749 (£50 de descuento, PVP £799)

Amazon, iPhone 14: £649 (£50 de descuento, PVP £699)

Amazon, iPhone 13: £549 (£50 de descuento, PVP £599)

Currys, iPhone 12: £449 (£150 de descuento, PVP era £599)

Además, vea nuestro resumen dedicado de las mejores ofertas de iPhone.

Los lectores del Reino Unido pueden consultar las ofertas de contrato utilizando la herramienta incrustada a continuación. Haga clic en ‘Elegir teléfono inteligente’ para registrar el modelo en el que está interesado.

Mejores ofertas de iPad

Dominik Tomaszewski / IDG

Puede ahorrar una cantidad decente en la mayoría de iPads, de vez en cuando vemos descuentos realmente buenos, especialmente en los modelos de mayor capacidad.

U.S.

Amazon, iPad de 10ª generación (64 GB): $350 ($99 de descuento con cupón, PVP $449)

Walmart, iPad de 9ª generación (64 GB): $249 ($80 de descuento, PVP $329)

Amazon, iPad Air (64 GB): $500 ($99 de descuento, PVP $599)

Amazon, iPad mini (64 GB): $400 ($99 de descuento, PVP $499)

B&H Photo: iPad Pro de 11 pulgadas (M2, 512 GB): $999 ($100 de descuento, PVP $1,099)

B&H Photo: iPad Pro de 12.9 pulgadas (M2, 512 GB): $1,099 ($100 de descuento, PVP $1,199)

U.K.

Amazon, 10.9 pulgadas, iPad de 10ª generación, 64 GB WiFi, £449 (£50 de descuento, PVP £499).

John Lewis, iPad Air 2022, 256 GB, WiFi: £799 (£50 de descuento, PVP £849)

Amazon, iPad Air 2022, 64 GB, Celular: £782 (£67 de descuento, PVP £849)

Amazon, iPad mini 2021, 258 GB, Celular: £762.42 (£167 de descuento, PVP £929).

Amazon: 11 pulgadas, iPad Pro, M2, 128 GB, Wi-Fi por £829.99 (£70 de descuento, PVP £899)

Amazon: 11 pulgadas, iPad Pro, M2, 2TB, Wi-Fi por £1,865.31 (£283 de descuento, PVP £2,149)

Amazon: 12.9 pulgadas, iPad Pro, M2, 256 GB, Wi-Fi por £1,279.99 (£89 de descuento, PVP £1,369)

Amazon: 12.9 pulgadas, iPad Pro, M2, 1TB, Wi-Fi por £1,949 (£100 de descuento, PVP £2,049)

Amazon: 12.9 pulgadas, iPad Pro, M2, 2TB, Wi-Fi por £2,319.99 (£179 de descuento, PVP £2,499)

Vea nuestras recopilaciones dedicadas de las mejores ofertas de iPad a continuación

Mejores ofertas de iPad de 10.9 pulgadas.

Mejores ofertas de iPad Air.

Mejores ofertas en un iPad Pro de 11 pulgadas.

Mejores ofertas de iPad mini.

Mejores ofertas de Apple Watch

Jason Cross/IDG

Tenemos nuevos Apple Watch para 2023: el Apple Watch Ultra 2 y la Serie 9. Probablemente no veamos grandes descuentos allí por un tiempo, pero espere ver que los revendedores reduzcan el precio del Ultra y la Serie 8 originales.

U.S.

U.K.

Vea nuestras recopilaciones dedicadas de las mejores ofertas de Apple Watch

Mejores ofertas de MacBook

IDG

U.S.

Amazon, MacBook Air de 13 pulgadas (M1, 256 GB): $750 ($249 de descuento con cupón, PVP $999)

B&H Photo: MacBook Air de 13 pulgadas (M2, 256 GB): $899 ($200 de descuento, PVP $1,099)

Amazon, MacBook Air de 15 pulgadas (M2, 256 GB): $999 ($300 de descuento, PVP $1,299)

Amazon, MacBook Pro de 14 pulgadas (M3, CPU de 8 núcleos/GPU de 10 núcleos, 512 GB): $1,399 ($200 de descuento, PVP $1,599)

Amazon, MacBook Pro de 14 pulgadas (M3 Max, CPU de 14 núcleos,GPU de 30 núcleos, 1TB): $2,999 ($200 de descuento, PVP $3,199)

Amazon, MacBook Pro de 16 pulgadas (M3 Pro, CPU de 12-core, GPU de 18-core, 512GB): $2,249, $250 de descuento, PVP $2,499

U.K.

Currys, MacBook Pro de 14 pulgadas con M3 (CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos), 8GB RAM, 512GB SSD: £1,550 (£149 de descuento, PVP £1,699)

Currys, MacBook Pro de 14 pulgadas con M3 (CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos), 8GB RAM, 1TB SSD: £1,730 (£169 de descuento, PVP £1,899)

Amazon, MacBook Pro de 14 pulgadas con M3 Pro (CPU de 11 núcleos, GPU de 14 núcleos), 18GB RAM, 512GB SSD: £1,949.97 (£209.90 de descuento, PVP £2,099)

Currys, MacBook Pro de 14 pulgadas con M3 Pro (CPU de 12 núcleos, GPU de 18 núcleos), 18GB RAM, 1TB SSD: £2,300 (£199 de descuento, PVP £2,499)

Currys, MacBook Pro de 16 pulgadas con M3 Pro (CPU de 12 núcleos, GPU de 18 núcleos), 18GB RAM, 512GB SSD: £2,449 (£150 de descuento, PVP £2,599)

AO, MacBook Pro de 16 pulgadas con M3 Pro (CPU de 12 núcleos, GPU de 18 núcleos), 36GB RAM, 512GB SSD: £2,799 (£200 de descuento, PVP £2,999)

ebuyer, MacBook Pro de 16 pulgadas con M3 Pro (CPU de 12 núcleos, GPU de 18 núcleos), 36GB RAM, 1TB SSD: £3,399 (£200 de descuento, PVP £3,599)

Amazon, MacBook Air de 13 pulgadas, M2 (256GB) £1,029.97 (£119 de descuento, PVP £1,149)

Amazon, MacBook Air de 13 pulgadas, M2 (512GB) £1,299.97 (£149 de descuento, PVP £1,449)

Amazon, MacBook Air de 13 pulgadas, M1 (256GB) £799 (£200 de descuento, PVP £999)

Amazon, MacBook Air de 15 pulgadas, M2 (256GB) £1,254.97 (£144 de descuento, PVP £1,399)

Amazon, MacBook Air de 15 pulgadas, M2 (512GB) £1,399 (£200 de descuento, PVP £1,599)

Vea nuestras recopilaciones dedicadas de las mejores ofertas de MacBook Pro y las mejores ofertas de MacBook Air.

Mejores ofertas de Mac desktop

iMac

IDG

Apple no solo fabrica portátiles, si está buscando un escritorio, eche un vistazo a estos descuentos para iMac, Mac mini y Mac Studio.

U.S.

Amazon: Mac mini (M2, 256GB): $479 ($120 de descuento, PVP $599)

B&H Photo, iMac M1 de 24 pulgadas, 8-core GPU, 256GB: $1,199 ($100 de descuento, PVP $1,299)

Amazon, iMac M1 de 24 pulgadas, 10-core GPU, 512GB: $1,649 ($50 de descuento, PVP $1,699)

Expercom: Mac Studio (M2 Max, CPU de 12 núcleos/GPU de 30 núcleos, 32GB RAM, 512GB): $1,879 ($120 de descuento)

U.K.

Amazon, iMac M1 de 24 pulgadas, 7-core GPU, 256GB: £1,227.97 (£171 de descuento, PVP era £1,399, note Apple used to sell this model for £1,249).

Amazon, iMac M1 de 24 pulgadas, 8-core GPU, 256GB: £1,398.48 (£200 de descuento, PVP era £1,599, note Apple used to sell this model for £1,449).

Muy, iMac M1 de 24 pulgadas, 8-core GPU, 512GB SSD: £1,599.99 (£199 de descuento, PVP era £1,799, note Apple used to sell this model for £1,649).

Amazon: Mac mini M2, 512GB: £772.42 (£76 de descuento PVP £849)

Amazon: Mac mini M2 Pro, 512GB: £1,259 (£140 de descuento PVP £1,399)

AO, Mac Studio M2 Max: £1,903 (£196 de descuento, PVP £2,099).

KRCS, Mac Studio M2 Ultra: £3,989.05 (£419 de descuento, PVP £4,199)

Para obtener más ofertas de Mac, consulte nuestra recopilación de las mejores ofertas de Mac Studio y las mejores ofertas de Mac mini, además de nuestra recopilación dedicada de las mejores ofertas de iMac.